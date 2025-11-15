Thái Lan nêu điều kiện với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Thái Lan sẽ tiếp tục đình chỉ thỏa thuận hòa bình cho đến khi phía Campuchia xin lỗi và thừa nhận đã để xảy ra vi phạm tại khu vực biên giới.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tham dự một cuộc họp báo tổ chức tại trụ sở của đảng Bhumjaithai tại Bangkok, Thái Lan, ngày 7/9. Ảnh: Reuters.

Theo Khmer Times, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vừa đưa ra yêu cầu công khai đối với phía Campuchia, đề nghị Phnom Penh phải xin lỗi và chịu trách nhiệm về vụ nổ mìn khiến binh sĩ Thái Lan bị thương.

Ông khẳng định tiến trình hòa bình sẽ không thể tiếp tục nếu phía Campuchia không thừa nhận hành vi vi phạm đối với tuyên bố chung đã ký tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Trong thông báo đăng trên Facebook, ông Anutin cho biết đã điện đàm tối 14/11 với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Hai nhà lãnh đạo này là hai nhân chứng đồng ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia ngày 26/10 tại Kuala Lumpur.

Ông Anutin cho biết đã nói với ông Trump và ông Anwar rằng Thái Lan tạm đình chỉ mọi hoạt động theo tuyên bố đã ký kết, vì Campuchia “không tuân thủ và vi phạm” các cam kết đã ký.

Việc đình chỉ sẽ kéo dài cho đến khi Campuchia thừa nhận hành vi vi phạm và đưa ra lời xin lỗi chính thức sau vụ nổ mìn tại Phu Makuea.

Theo ông Anutin, các quan sát viên quốc tế kiểm tra hiện trường đã xác nhận số mìn này được cài sau khi tuyên bố chung đã được ký.

Hiện tại, phía Campuchia bác bỏ những thông tin này và khẳng định đây là số mìn còn sót lại từ các xung đột đã xảy ra từ trước.

Ông Anutin nhấn mạnh lập trường của Thái Lan là “kiên định và không thể thương lượng”.

Ông Anutin đề nghị ông Trump và ông Anwar, với tư cách là hai nhân chứng tại lễ ký tuyên bố chung, chuyển thông điệp của Thái Lan tới Thủ tướng Campuchia Hun Manet, đề nghị Phnom Penh tuân thủ nghiêm thỏa thuận và không can thiệp vào hoạt động rà phá bom mìn của quân đội Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh rằng Bangkok có quyền áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và người dân Thái Lan. Dù căng thẳng leo thang, Thái Lan khẳng định vẫn theo đuổi mục tiêu hòa bình và hợp tác trong khu vực.

Ngày 15/11, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng chia sẻ trong một đăng tải trên Facebook rằng ông đã thực hiện cuộc gọi trong ngày 14/11 với Tổng thống Mỹ Donald Trump để nói về căng thẳng biên giới với Thái Lan.

Ông Hun Manet khẳng định cuộc gọi được thực hiện "để thảo luận về những tiến triển trong việc xử lý các vấn đề tại biên giới Campuchia và Thái Lan, mục tiêu là để tiếp tục thực hiện đầy đủ thỏa thuận hòa bình giữa hai quốc gia".

Ngày 15/11, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với hai nhà lãnh đạo của Thái Lan và Campuchia nhằm hỗ trợ nỗ lực hòa giải. Ông Trump cũng thảo luận với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhằm củng cố các bước đi hướng tới khôi phục ổn định bền vững trong khu vực.

Trong bài viết đăng trên Facebook, ông Anwar cho hay: “Tôi khẳng định Thái Lan và Campuchia sẵn sàng lựa chọn con đường đối thoại và ngoại giao để tìm được giải pháp hiệu quả.

Cả hai bên đã rút lực lượng khỏi khu vực biên giới, điều này phù hợp với cách tiếp cận đã được thống nhất trong khuôn khổ Hiệp ước Hòa bình Kuala Lumpur. Tôi hoan nghênh vai trò tích cực của Tổng thống Trump, ông đã liên hệ với thủ tướng hai nước để bảo đảm mọi bất đồng được giải quyết một cách có trật tự, góp phần duy trì ổn định và hòa bình trong khu vực".