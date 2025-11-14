Campuchia - Thái Lan tái khẳng định tìm giải pháp hòa bình

Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Thái Lan đã tái khẳng định cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tình hình biên giới giữa hai nước.

Tối 13/11, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tái khẳng định cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tình hình biên giới giữa hai nước, phù hợp với các điều khoản của Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur được ký kết cuối tháng 10.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết tối 13/11, ông đã điện đàm với hai nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan để trao đổi về tiến độ triển khai các nỗ lực hòa bình sau vụ việc mới xảy ra dọc biên giới.

Ông nhấn mạnh Malaysia tiếp tục giữ vững lập trường thúc đẩy tình hữu nghị và lệnh ngừng bắn giữa hai bên, đồng thời sẵn sàng đóng vai trò nước tạo điều kiện nhằm hỗ trợ tiến trình hòa giải.

Theo Thủ tướng Anwar, hai nhà lãnh đạo Hun Manet và Anutin Charnvirakul đánh giá cao vai trò của Malaysia không chỉ với tư cách Chủ tịch ASEAN, mà còn là nước láng giềng cam kết vì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Ông bày tỏ mong muốn Campuchia và Thái Lan tiếp tục thể hiện quyết tâm và thiện chí nhằm khôi phục ổn định tại khu vực biên giới, vì hòa bình lâu dài và an toàn của người dân.

Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur được Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ký ngày 26/10 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN-47, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo hiệp định, hai nước nhất trí chấm dứt thù địch và thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp.

Campuchia và Thái Lan cũng nhất trí về một số cơ chế quan trọng được đưa ra để giảm leo thang căng thẳng thông qua việc thiết lập kế hoạch hành động ban đầu về việc di dời vũ khí hạng nặng và vũ khí hủy diệt trở lại các cơ sở quân sự thông thường của mỗi bên.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí về việc trao trả binh sỹ và hợp tác về rà phá bom mìn và trấn áp các mạng lưới lừa đảo trực tuyến đang hoạt động tại khu vực.

Tuy nhiên, ngày 10/11, truyền thông quốc tế đưa tin Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Thái Lan đã tuyên bố đình chỉ tất cả các thỏa thuận với Campuchia sau vụ nổ mìn dọc biên giới hai nước, làm gia tăng căng thẳng sau các cuộc đụng độ hồi tháng Bảy.

Bốn binh sỹ Thái Lan được cho là đã bị thương sau khi một quả mìn loại PMN-2 phát nổ trong một cuộc tuần tra ở tỉnh Sisaket, Thái Lan.

Về phía Campuchia, ngày 11/11, Bộ Quốc phòng nước này bày tỏ lấy làm tiếc về vụ nổ mìn mới nhất song khẳng định số đạn dược này là di tích của các cuộc xung đột trong quá khứ. Bộ này cũng cho biết sau vụ việc, cả hai lực lượng quân sự ở tiền tuyến đã liên lạc với nhau và tình hình hiện tại vẫn ổn định.

Trong một tuyên bố đêm 10/11 theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Campuchia bác bỏ cáo buộc của Thái Lan rằng Campuchia đặt mìn mới tại các khu vực biên giới, đồng thời bày tỏ quan ngại về quyết định của Bangkok.

Tuyên bố của Campuchia nhấn mạnh các bãi mìn dọc biên giới Campuchia-Thái Lan, kết quả từ gần ba thập kỷ nội chiến của Campuchia, vẫn chưa được rà phá do địa hình hiểm trở và tình trạng chưa được phân định của các khu vực biên giới. Các tuyên bố của Campuchia đều khẳng định cam kết tuân thủ tuyên bố chung với Thái Lan.