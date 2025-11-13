Điện đàm khẩn giữa Thái Lan và Campuchia sau căng thẳng ở biên giới

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Nattaphong Narkphanit, ngày 13/11 cho biết tình hình tại khu vực biên giới tỉnh Sa Kaeo vẫn đang được theo dõi chặt chẽ sau vụ đụng độ hôm 12/11.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphong Narkphanit. Ảnh: The Nation

Phát biểu với báo giới bên lề Triển lãm Quốc phòng-An ninh 2025 tại Muang-thong Thani, Tướng Natthapol nói rằng lực lượng đặc nhiệm Burapha của Thái Lan đã phản ứng một cách thận trọng và chỉ sử dụng biện pháp cảnh báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthapol cũng xác nhận đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Campuchia, Tướng Tea Seiha, để trao đổi về việc ngừng các hoạt động quân sự tại khu vực dân sự.

Ông khẳng định phía Thái Lan đã tạm dừng các hoạt động trong khuôn khổ Tuyên bố chung về Lộ trình hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia, đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ chủ quyền sẽ được thực hiện theo đúng quy tắc giao tranh.

Liên quan đến thông tin từ phía Campuchia về thương vong dân sự, Tướng Natthapol cho biết phía Thái Lan không ghi nhận có dân thường tại thời điểm và khu vực xảy ra vụ đụng độ.

Ông cũng cho biết Thái Lan có bằng chứng về việc đạn bắn trúng boongke và cho rằng các hành động quân sự cần được kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh ảnh hưởng đến dân thường.

Về triển vọng đối thoại song phương, Tướng Natthapol cho biết hiện chưa có kế hoạch tổ chức thêm cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung (GBC), đồng thời đề xuất các cơ chế ngoại giao hoặc chính phủ nên đảm nhận vai trò xử lý các vấn đề biên giới trong tương lai.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cũng bày tỏ quan ngại về việc một số ý kiến công khai từ các cựu quân nhân và chuyên gia trên truyền thông có thể ảnh hưởng đến an ninh chiến lược.

Ông kêu gọi các bên liên quan cân nhắc kỹ lưỡng khi chia sẻ thông tin, nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới.