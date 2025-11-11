Thái Lan đình chỉ vô thời hạn thỏa thuận hòa bình với Campuchia

Ngày 11/11, Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan đã quyết định đình chỉ vô thời hạn Tuyên bố chung về Lộ trình hoà bình với Campuchia.

Thủ tướng Thái Lan tham dự cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan sáng 11/11. Ảnh: The Nation

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul sáng 11/11 đã chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia sau khi 4 binh sĩ của Thái Lan bị thương do giẫm phải mìn tại tỉnh Sisaket ngày 10/11, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra.

Tham dự cuộc họp có Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Chatchai Bangchoued, Bộ trưởng Quốc phòng Nattaphon Narkphanit, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow, Bộ trưởng Tư pháp Ruthapol Naowarat cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Người Phát ngôn Chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết, Hội đồng An ninh Quốc gia đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan đình chỉ việc thực thi Tuyên bố chung về Lộ trình hoà bình với Campuchia, ký trước đó tại Malaysia vào tháng 10/2025, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN-47.

Quyết định đình chỉ có hiệu lực vô thời hạn, cho đến khi tình hình căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia được giải quyết. Hội đồng An ninh Quốc gia cũng quyết định dừng kế hoạch hồi hương 18 binh sĩ Campuchia đang bị Thái Lan tạm giữ.

Trong cuộc họp, Thủ tướng Thái Lan đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh nhằm bảo vệ chủ quyền và sự an toàn của người dân tại khu vực biên giới.

Thủ tướng Thái Lan cũng chỉ đạo Bộ Ngoại giao tiến hành các biện pháp phản đối phù hợp và tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin với các quốc gia và tổ chức quốc tế. Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin thường xuyên và đảm bảo người dân tại các tỉnh biên giới sẵn sàng trong mọi tình huống…

Cùng với đó, Chính phủ Thái Lan chia sẻ với những tổn thất của binh sĩ giẫm phải mìn và cam kết cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho các binh sĩ cũng như gia đình của họ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nattaphon Narkphanit mới đây cũng xác nhận quân đội Thái Lan đã được trao toàn quyền hành động nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Ông Nattaphon Narkhphanit cũng khẳng định dừng kế hoạch rút vũ khí hạng nặng tại khu vực biên giới và dừng các cuộc đàm phán song phương, trong đó có cơ chế họp Ủy ban biên giới chung (GBC) với Campuchia, nếu tiếp tục tổ chức theo hình thức hiện tại và không mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo kế hoạch, vào chiều cùng ngày, Thủ tướng Anutin Charnvirakul sẽ đến thăm các binh sĩ bị thương, trực tiếp thị sát khu vực xảy ra sự cố binh sĩ Thái Lan giẫm phải mìn ở tỉnh Sisaket và làm việc với chính quyền địa phương.