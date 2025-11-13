Căng thẳng Thái Lan Campuchia bùng phát, 5 dân thường bị thương

Căng thẳng dọc tuyến biên giới Campuchia - Thái Lan chiều 12/11 đã bùng lên một cách đáng báo động, khi có ít nhất 5 dân thường bị thương.

Người dân bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Bộ thông tin Campuchia

Theo lời của Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Phaektra, quân đội Thái Lan đã có hành động nổ súng trường sang lãnh thổ Campuchia. Sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày 12/11 tại tỉnh Banteay Meanchey.

Ông Om Ratay, Tỉnh trưởng Banteay Meanchey, vừa thông báo: Vụ nổ súng của binh sĩ Thái Lan đã làm 5 công dân Campuchia tại làng Prey Chan, thuộc huyện O Chrov, tỉnh Banteay Meanchey bị thương. Ông nhấn mạnh: Đây là một hành động gây căng thẳng nghiêm trọng, trực tiếp đe dọa an ninh và sinh mạng dân thường ở vùng biên.

Hiện các cơ quan chức năng Campuchia đang khẩn trương tiến hành các biện pháp ngoại giao để giải quyết tình hình.

Đến tối 12/11, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chính thức ra tuyên bố phản ứng trước vụ việc mà phía Campuchia cho là phía Thái Lan nổ súng vào thường dân Campuchia tại làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey. Tối cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng lên tiếng về cáo buộc này.

Trong một thông điệp đăng tải trên các trang mạng xã hội chính thống, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho rằng hành động nổ súng này là trái với tinh thần nhân đạo.

Theo ông Hun Manet, đặc biệt nghiêm trọng hơn, vụ việc này còn vi phạm thỏa thuận song phương trước đó về việc giải quyết các vấn đề biên giới bằng biện pháp hòa bình.

Thỏa thuận này bao gồm cam kết để Ủy ban hỗn hợp về Biên giới (JBC) thực hiện việc đo đạc, thiết lập mốc biên giới tạm thời và duy trì nguyên trạng cho đến khi việc đo đạc hoàn tất và chờ quyết định của JBC.

Thủ tướng Hun Manet. Ảnh: Facebook Hun Manet

Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Campuchia đã đưa ra ba yêu cầu cốt lõi và cứng rắn: Thứ nhất, yêu cầu phía Thái Lan ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng vũ lực đối với thường dân Campuchia tại làng Prey Chan, cũng như chấm dứt sử dụng vũ lực trong giải quyết vấn đề biên giới giữa hai nước.

Thứ hai, kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ việc, đồng thời kêu gọi sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài để tìm ra sự thật và mang lại công lý cho các nạn nhân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ thị cho chính quyền địa phương và tất cả các cơ quan thực thi pháp luật ngay lập tức thực hiện các biện pháp bảo vệ người dân, đặc biệt là phải cân nhắc đến an toàn và tính mạng của người dân.

Mặc dù lên án những gì được mô tả là hành vi bạo lực, Campuchia vẫn tái khẳng định cam kết giải quyết vấn đề một cách hòa bình, theo tinh thần của Tuyên bố chung Kuala Lumpur ngày 26/10/2025, nhằm chấm dứt xung đột và xây dựng hòa bình giữa hai quốc gia láng giềng.

Tối cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thái Lan xác nhận có xảy ra đụng độ tại khu vực Ban Nong Ya Kaew, tỉnh biên giới Sa Kaeo, nói rằng hành động của quân đội nước này nhằm bảo vệ chủ quyền và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan. Ảnh: MFA Thái Lan

Thông tin từ Quân đội Hoàng gia Thái Lan cho rằng, lực lượng Campuchia đã nổ súng trước vào lãnh thổ Thái Lan. Phía Thái đáp trả bằng loạt đạn cảnh cáo theo đúng quy tắc giao chiến. Vụ việc kéo dài khoảng 10 phút và không có thương vong phía Thái Lan. Chính phủ Thái Lan tuyên bố hành động của quân đội nước này nhằm bảo vệ chủ quyền và tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong khi đó, các nguồn tin từ phía Campuchia cho biết đã có thương vong trong vụ đụng độ.

Hai ngày trước đó (10/11), một vụ nổ mìn tại huyện Kantharalak, tỉnh Sisaket khiến bốn binh sĩ Thái bị thương. Trung tâm Hành động Phòng chống Mìn Thái Lan xác định quả mìn được cài sau khi Tuyên bố chung về Lộ trình hòa bình giữa hai nước được ký ngày 26/10 tại Malaysia.

Sáng 12/11, trong bài phát biểu tại lễ khai giảng khóa 68 Trường Cao đẳng Quốc phòng, Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố đình chỉ toàn bộ tiến trình hòa đàm với Campuchia, khẳng định Thái Lan sẽ đặt lợi ích quốc gia và an toàn người dân lên trên các áp lực thương mại, trong đó có nguy cơ bị Mỹ áp thuế trừng phạt.

Trong khi đó, Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan, Tướng Ukris Boontanondha cam kết tiếp tục triển khai các hoạt động rà phá bom mìn tại 13 khu vực biên giới. Phía Campuchia chưa có phản hồi chính thức về đề xuất này.

Chính phủ Thái Lan cho biết đang tiến hành các thủ tục ngoại giao để thông báo tới các bên liên quan, bao gồm Mỹ và Malaysia, về việc tạm ngừng thực hiện Tuyên bố chung về Lộ trình Hòa bình đã ký với Campuchia.