Thái Lan và Campuchia sẵn sàng theo đuổi đối thoại

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn lời Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 14/11 xác nhận ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về những diễn biến mới nhất liên quan tới căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.

Một cửa hàng tiện lợi bị phá hủy do xung đột tại Si Sa Ket, Thái Lan. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN.

Nhà lãnh đạo Malaysia cũng nhấn mạnh cả Thái Lan và Campuchia đều bày tỏ sẵn sàng tiếp tục lựa chọn đối thoại và các nỗ lực ngoại giao như một giải pháp khả thi nhằm giải quyết bất đồng.

Thủ tướng Anwar đánh giá việc cả Thái Lan và Campuchia đều rút quân khỏi biên giới “phù hợp với phương án đã được thống nhất trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur”. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ “hoan nghênh vai trò tích cực của Tổng thống Trump, người cũng đã liên lạc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Thái Lan, để đảm bảo mọi bất đồng đều được giải quyết một cách có trật tự nhằm đảm bảo sự ổn định và hòa hợp trong khu vực”.

Trước đó, cùng ngày, Malaysia tuyên bố sẵn sàng làm trung gian tổ chức những cuộc đàm phán giữa Thái Lan và Campuchia, nhằm duy trì lệnh ngừng bắn giữa hai quốc gia này.

Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết cuộc đàm phán dự kiến sẽ được tổ chức sớm, sau khi tham vấn Thủ tướng Anwar. Ông xác nhận cả Thái Lan và Campuchia đều liên hệ với Malaysia, theo đó, “Campuchia đã yêu cầu tổ chức cuộc đàm phán tại Kuala Lumpur và Thái Lan cũng vậy”. Cả hai bên yêu cầu Malaysia “tiếp tục nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn”.

Thái Lan đã đình chỉ thỏa thuận hòa bình ký với Campuchia hồi tháng trước sau khi xảy ra vụ nổ mìn đầu tuần này khiến 2 quân nhân Thái Lan bị thương. Ngoài ra, cũng đã xảy ra một cuộc đấu súng ở biên giới phía Đông của Thái Lan hôm 12/11. Phía Campuchia tuyên bố có 1 thường dân nước này thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ việc này. Các Đoàn Quan sát viên ASEAN (AOT) tuy không đặt cơ sở làm việc tại khu vực biên giới, nhưng vẫn theo dõi và báo cáo diễn biến cho các bên liên quan.