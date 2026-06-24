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Thế giới

Mỹ duy trì tàu sân bay gần Iran

  • Thứ tư, 24/6/2026 12:26 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Dù tuyên bố không phong tỏa eo biển Hormuz và nối lại đàm phán với Tehran, Washington tiếp tục duy trì hàng chục nghìn binh sĩ cùng hai nhóm tác chiến tàu sân bay gần Iran.

Boong tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln. Ảnh: Reuters.

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ gồm USS Abraham Lincoln và USS George H.W. Bush hiện vẫn hoạt động trên Biển Arab, khu vực nằm sát lãnh hải Iran. Tổng thống Trump khẳng định các lực lượng hải quân Mỹ sẽ tiếp tục bám trụ tại đây ngay cả khi eo biển Hormuz đã được mở lại cho hoạt động hàng hải quốc tế.

"Tất cả tàu chiến vẫn giữ nguyên vị trí để sẵn sàng tái áp đặt lệnh phong tỏa nếu cần thiết, dù ở thời điểm hiện tại kịch bản đó dường như khó xảy ra", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/6.

Cũng trong tuyên bố ngày 23/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hai nhóm tác chiến tàu sân bay vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông, trong bối cảnh quân đội Mỹ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và theo dõi sát tình hình khu vực.

Cùng ngày, CENTCOM cũng công bố hình ảnh mới cho thấy tàu sân bay USS George H.W. Bush đang hoạt động trên Biển Arab.

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Hình ảnh tàu sân bay USS George H.W. Bush trên Biển Arab được CENTCOM công bố trên mạng xã hội ngày 23/6. Ảnh: X/CENTCOM.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố cho phép eo biển Hormuz tiếp tục mở cửa và khẳng định Mỹ sẽ không triển khai bất kỳ chiến dịch phong tỏa quân sự nào tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh các chiến hạm vẫn sẽ duy trì vị trí hiện tại để bảo đảm khả năng phản ứng nhanh nếu tình hình thay đổi.

Những phát biểu trên cho thấy Washington vẫn muốn giữ nguyên đòn bẩy quân sự đối với Tehran trong suốt quá trình đàm phán, dù các quan chức Mỹ liên tục bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện.

"Kế hoạch hiện nay là duy trì nguyên trạng lực lượng trong suốt 60 ngày đàm phán", một quan chức cấp cao Mỹ cho biết hôm 15/6. "Chúng tôi hy vọng có thể giảm hiện diện quân sự trong tương lai, nhưng thời điểm đó chưa đến".

Theo Fox News, chính quyền Mỹ hiện chưa đưa ra lộ trình cụ thể cho việc cắt giảm lực lượng tại Trung Đông. Giới chức Washington cho biết mọi quyết định điều chỉnh quân số sẽ phụ thuộc vào mức độ tiến triển của các cuộc thương lượng với Iran.

"Dự kiến việc thu hẹp hiện diện quân sự sẽ chỉ được xem xét sau khi các bên đạt được thỏa thuận cuối cùng", vị quan chức này nói thêm.

Điều đó đồng nghĩa với việc Lầu Năm Góc tiếp tục duy trì khoảng 50.000 binh sĩ tại Trung Đông - một trong những đợt triển khai quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực trong hơn 20 năm qua.

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Phương Linh

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  • Tàu sân bay

    Tàu sân bay

    Tàu sân bay hay hàng không mẫu hạm là tàu chiến phục vụ như một sân bay di động trên biển. Tàu có đường băng để máy bay cất hạ cánh. Các tàu sân bay của Mỹ sử dụng máy phóng để khởi động máy bay. Một số tàu sử dụng đường băng kiểu nhảy cầu. Máy bay hạ cánh trên tàu sân bay bằng cách sử dụng móc ở đuôi để bám vào cáp hãm đà căng trên đường băng. Một số máy bay có thể hạ cánh thẳng đứng như F-35B, AV-8B Harrier. Bên trong tàu sân bay có nhà chứa và khu bảo dưỡng cho máy bay tương tự như căn cứ không quân trên đất liền. Tính đến tháng 12/2017, 41 tàu sân bay đang hoạt động trong hải quân 10 nước trên thế giới. Trong đó, Mỹ là quốc gia có nhiều tàu sân bay nhất với 11 siêu hàng không mẫu hạm đang hoạt động.

    Bạn có biết: Hải quân Đế quốc Nhật Bản là lực lượng đầu tiên trên thế giới thực hiện cuộc không kích bằng máy bay cất cánh từ tàu sân bay vào năm 1914.

    • Tàu sân bay hạng nhẹ: Lượng choán nước dưới 30.000 tấn
    • Tàu sân bay hạng trung: Lượng choán nước từ 40.000 đến 60.000 tấn
    • Siêu tàu sân bay: Lượng choán nước từ 70.000 đến 100.000 tấn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
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