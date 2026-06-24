Ngoại trưởng Mỹ phản đối kế hoạch Iran thu phí qua eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington sẽ không chấp nhận việc Iran thu phí hoặc lệ phí tại eo biển Hormuz.

Ngày 23/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Washington sẽ không chấp nhận việc Iran, hay bất kỳ quốc gia nào thu phí tại eo biển Hormuz, theo Guardian.

Ông Rubio đang có chuyến công du tới Vùng Vịnh nhằm trấn an rằng Mỹ vẫn cam kết bảo đảm an ninh cho các đồng minh, đồng thời thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày đạt được với Iran vào tuần trước sẽ không khiến Tehran trở nên quyết liệt hơn.

Đến Abu Dhabi (Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất, UAE) hôm 23/6, ông Rubio cho biết Mỹ sẽ bảo đảm quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào thu phí tại đây. Iran từng tuyên bố có quyền thực hiện việc thu phí.

“Đây là tuyến đường thủy quốc tế. Không quốc gia nào được phép thu phí trên một tuyến đường thủy quốc tế. Đó là luật pháp quốc tế hiện hành. Đây là cách các tuyến đường thủy quốc tế vận hành trên khắp thế giới và chúng tôi kỳ vọng điều đó cũng sẽ được áp dụng tại đây”, ngoại trưởng Mỹ nói.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trước giới truyền thông khi đến Sân bay Al Bateen Executive, Abu Dhabi (UAE) ngày 23/6. Ảnh: Reuters.

Tuần trước, Mỹ đã ký một thỏa thuận ngừng bắn với Iran, thiết lập giai đoạn 60 ngày miễn thu phí đối với hoạt động đi lại qua eo biển Hormuz. Sau thời hạn đó, Iran và Oman sẽ thảo luận về “cơ chế quản lý và các dịch vụ hàng hải trong tương lai tại eo biển Hormuz, cùng với các quốc gia ven Vịnh Ba Tư khác, phù hợp với luật pháp quốc tế hiện hành và các quyền chủ quyền của những quốc gia ven bờ eo biển Hormuz”.

Eo biển Hormuz là một trong nhiều điểm có thể gây bất đồng trong thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/6 tuyên bố Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên quốc tế quay trở lại Iran để giám sát chương trình hạt nhân, Tehran đã bác bỏ việc có bất kỳ thỏa thuận nào như vậy được ký kết.

Phát biểu tại UAE, ông Rubio cũng đề cập khả năng xung đột giữa Israel và Hezbollah tại Lebanon có thể làm ảnh hưởng đến thỏa thuận, cho rằng các lực lượng thân Iran cũng phải tôn trọng lệnh ngừng bắn.

Trong chuyến công du đầu tiên tới khu vực kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến ở Iran vào tháng 3, ông Rubio sẽ thăm UAE, Kuwait và Bahrain, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Nhà ngoại giao Mỹ nhiều khả năng cũng sẽ gặp các quan chức của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).