Mỹ dội tên lửa Tomahawk vào Iran, vùng Vịnh lại chao đảo

Quân đội Mỹ đã phát động các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran. Miền Nam của Tehran rung chuyển sau lệnh "giáng đòn mạnh hơn" của Tổng thống Trump.

Iran khai hỏa tấn công căn cứ Mỹ Iran công bố video phóng tên lửa tập kích loạt căn cứ Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain để đáp trả những vụ tấn công vào thành phố gần eo biển Hormuz.

Truyền thông Iran đưa tin nhiều tiếng nổ cùng các cuộc không kích đã được ghi nhận tại miền Nam nước này vào rạng sáng 11/6, khi Mỹ triển khai đợt tấn công mới nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran.

Theo Đài Truyền hình Quốc gia Iran, 5 đầu đạn của đối phương đã đánh trúng một mục tiêu ở khu vực Kargan, thành phố Minab. Nhiều vụ nổ cũng được ghi nhận tại Bandar Abbas, trong khi hệ thống phòng không được kích hoạt tại đảo Qeshm cùng thành phố Jask và Sirik thuộc tỉnh Hormozgan.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc tấn công được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đáp trả điều mà Washington mô tả là “các hành động gây hấn liên tục” của Iran.

CENTCOM cho biết trên mạng xã hội X rằng các cuộc tấn công bắt đầu từ lúc 17h15 ngày 10/6 theo giờ miền Đông nước Mỹ (khoảng 0h45 ngày 11/6 tại Tehran).

Mỹ ám chỉ việc Iran bắn hạ một trực thăng Apache của Mỹ là cơ sở để Washington nối lại các đợt không kích. Ảnh: JP.

Còi báo động vang lên tại Bahrain sau khi Iran tấn công trả đũa

Vào sáng sớm thứ Năm (11/6, giờ địa phương), còi báo động phòng không đã vang lên tại Bahrain, chỉ ít phút sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo triển khai tấn công mới nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực vùng Vịnh.

Bộ Nội vụ Bahrain đã phát đi thông báo trên nền tảng X, khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh và khẩn trương di chuyển đến các khu vực trú ẩn an toàn gần nhất.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran, IRGC tuyên bố đã thực hiện các đợt tập kích trả đũa vào 18 "mục tiêu quan trọng". Trong đó, Tehran khẳng định đã nhắm vào một căn cứ không quân tại Bahrain và hai căn cứ khác tại Kuwait.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có báo cáo ghi nhận về tình trạng còi báo động tại Kuwait.

Mỹ tuyên bố giáng đòn vào cơ sở trọng yếu Iran

Trước đó, Bộ trưởng chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington giáng những đòn tấn công mạnh vào các “cơ sở trọng yếu”, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tấn công Iran rất mạnh vào nước này.

Một thủy thủ Hải quân Mỹ đang chuẩn bị cho máy bay chiến đấu cất cánh từ sàn đáp của tàu USS Abraham Lincoln vào ngày 1/6. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Ông Hegseth cho biết Mỹ không muốn khơi lại xung đột, song sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để đạt được thỏa thuận theo mong muốn của Tổng thống Trump.

Trước đó, Tổng thống Trump nói: "Chúng tôi đã đánh mạnh họ ngày hôm qua. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giáng đòn mạnh hơn. Còn về thỏa thuận, chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra".

Lực lượng vũ trang Iran đang đáp trả, đồng thời Tehran cam kết sẽ tấn công các mục tiêu mới của Mỹ nếu bị tấn công, theo hãng thông tấn Tasnim News.

Diễn biến này xảy ra sau các đợt tấn công qua lại giữa hai bên, đánh dấu một trong những lần leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 4. Trump cho biết một chiến dịch quân sự bí mật của Mỹ đã giúp các tàu chở khoảng 100 triệu thùng dầu đi qua và rời khỏi Strait of Hormuz.

Ông Trump: 49 tên lửa Tomahawk đánh vào mục tiêu Iran

Bloomberg dẫn lại tin từ Fox News, ông Trump cho biết 49 tên lửa Tomahawk đã được sử dụng để đánh vào các mục tiêu bên trong Iran. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ không nêu chi tiết nơi xảy ra các cuộc tấn công hoặc mục tiêu là gì.

Phóng viên Barak Ravid của Axios đã dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên trong một bài đăng trên X, người này đã vạch ra mục tiêu quân sự cho các cuộc không kích hôm thứ Tư, bao gồm hệ thống phòng không, radar và các đơn vị chỉ huy, kiểm soát thiết bị bay không người lái.

Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ đã đánh vào cơ sở hạ tầng dân sự trong các cuộc không kích hồi đầu tuần, khiến hơn 20.000 người dân không có nước sinh hoạt.

Giá dầu đã tăng sau các cuộc tấn công, với dầu thô West Texas Intermediate tăng tới 2,6% lên 92,39 USD một thùng sau khi đóng cửa cao hơn 2% trong phiên trước đó. Các chỉ số tương lai chứng khoán Mỹ giảm, trong khi vàng tiếp tục đà giảm.

Tổng thống Iran: Cuộc tấn công là sự tuyệt vọng của Mỹ

Giới lãnh đạo Iran vừa đưa ra những thông điệp cứng rắn trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ và Israel. Trên nền tảng X tối 10/6, Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định các cơ sở hạ tầng trọng yếu là huyết mạch quốc gia, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi đe dọa tấn công vào các hệ thống này không thể hiện sức mạnh mà là dấu hiệu của sự tuyệt vọng trước ý chí dân tộc. Ông khẳng định Iran sẽ tiếp tục kiên cường nhờ vào nội lực và sự đoàn kết toàn dân.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đã tri ân các chỉ huy và nhà khoa học đã hy sinh trong cuộc chiến 12 ngày (tháng 6/2025). Ông khẳng định việc ám sát các nhân vật chủ chốt không làm suy giảm năng lực quốc phòng hay phong trào khoa học của quốc gia. Ông Ghalibaf cảnh báo mọi hành động gây hấn sẽ đối mặt với sự đáp trả dứt khoát.

Động thái này diễn ra giữa lúc cuộc xung đột hiện tại, bắt đầu từ ngày 28/2/2026, đang có nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn mong manh do Pakistan làm trung gian. Iran hiện vẫn duy trì thế trận phòng thủ trong khuôn khổ Chiến dịch Lời hứa Chân thực 4, khẳng định quyết tâm theo đuổi cuộc chiến dù đối mặt với nhiều áp lực quân sự.

Ông Trump tuyên bố tiếp tục tấn công nếu ngày mai chưa đạt được bản ghi nhớ

Tổng thống Donald Trump cho biết các đợt không kích của Mỹ nhằm vào Iran sẽ sớm chấm dứt. Theo thông tin từ phóng viên đài Fox News, quyết định này được đưa ra sau khi các quan chức cấp cao phía Iran trực tiếp gọi điện yêu cầu ông tạm dừng chiến dịch tấn công mới nhất.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, ông Trump cũng cảnh báo rằng các hoạt động quân sự sẽ tái diễn vào tối mai nếu hai bên không đạt được một biên bản ghi nhớ (MOU) về việc tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Phóng viên Trey Yingst của Fox News cho biết đã trao đổi với ông Trump khi Tổng thống đang làm việc tại Phòng Tình huống (Situation Room) cùng Phó Tổng thống JD Vance và các đặc phái viên Mỹ gồm Steve Witkoff và Jared Kushner.

Trong một bài đăng trên nền tảng X, phóng viên Yingst thuật lại phát biểu của ông Trump, trong đó Tổng thống Mỹ mô tả tình hình hiện tại là "lệnh ngừng bắn bị vi phạm nhiều nhất trong lịch sử thế giới". Được biết, trong cuộc điện đàm, phóng viên này đã được bật loa ngoài để trực tiếp tham gia thảo luận cùng các quan chức tại Phòng Tình huống.

Iran tấn công hai tàu và đóng cửa eo biển Hormuz

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin lực lượng Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào hai tàu bị cáo buộc "vi phạm" khi đang cố gắng di chuyển qua eo biển Hormuz.

Bộ chỉ huy quân sự liên hợp tối cao của Iran vừa ban bố lệnh đóng cửa eo biển Hormuz đối với "mọi tàu thuyền", đồng thời đưa ra cảnh báo đanh thép sẽ tấn công bất kỳ phương tiện nào cố tình đi qua tuyến đường thủy này.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Mỹ đã bác bỏ tuyên bố của Iran về việc eo biển bị đóng cửa trong một bài đăng trên X, nói rằng "các tàu thương mại vẫn đang tiếp tục ra vào eo biển Hormuz vào tối nay".

Tuyến đường thủy quan trọng này đã bị đình trệ trong nhiều tháng qua do chiến tranh, với lưu lượng tàu thuyền qua eo biển được ước tính chỉ bằng 15% so với mức trước chiến tranh, theo JPMorgan.

Kể từ khi xung đột bắt đầu, Iran đã đe dọa sẽ tấn công bất kỳ tàu thuyền nào đi qua mà không có sự cho phép của IRGC. Tháng trước, họ đã đặt ra các quy định mới đối với tàu thuyền muốn đi qua khu vực này.

Iran cảnh báo cuộc chiến "không còn giới hạn trong khu vực"

Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, cảnh báo rằng cuộc chiến "sẽ không chỉ giới hạn trong khu vực".

Iran hiện cáo buộc Mỹ đã tấn công các hồ chứa cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, đồng thời vi phạm luật pháp quốc tế.

Khói đen bốc lên sau khi đám cháy bùng phát do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào một số cơ sở lưu trữ dầu tại Tehran, Iran vào ngày 8/3. Ảnh: AA.

“Đây không phải là thiệt hại ngoài ý muốn mà là một tội ác chiến tranh có chủ đích, cũng như sự vi phạm trắng trợn các quyền con người" ,người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghei tuyên bố. Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận trước các cáo buộc này.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump - người trước đây từng đe dọa nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran - không cho biết liệu các đợt tấn công sắp tới có nhằm vào các nhà máy điện hay cầu đường như ông từng cảnh báo hay không.

Dù cả hai bên liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn, vẫn xuất hiện tín hiệu cho thấy nỗ lực ngoại giao đang được duy trì.

Truyền thông Iran cho biết một phái đoàn từ Qatar, quốc gia đang đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran, đã đến thủ đô Tehran trong ngày 10/6 để thảo luận về những diễn biến mới nhất của cuộc khủng hoảng.

Mỹ triển khai hộ tống tàu dầu bí mật qua eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận tổng cộng 100 triệu thùng dầu đã được vận chuyển an toàn qua eo biển Hormuz thông qua một chiến dịch quân sự bí mật. Ông khẳng định nỗ lực này đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định giá dầu toàn cầu.

Lực lượng Mỹ luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở Trung Đông. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Theo ông Hegseth, các tàu thương mại di chuyển vào ban đêm dưới sự bảo vệ của Mỹ bằng các phương thức kín đáo, khiến phía Iran không thể phát hiện hoặc ngăn chặn.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu thô liên quan đến Iran tại vịnh Oman trong các ngày 8/6 và 9/6 do vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải.

Trên mặt trận ngoại giao, Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 10/6 đã thông qua nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn, yêu cầu Iran công khai chi tiết về kho dự trữ uranium đã làm giàu và cấp phép cho các thanh sát viên tiến hành xác minh.

Tại khu vực Trung Đông, tình hình an ninh tiếp tục căng thẳng. Tại miền nam Lebanon, các cuộc không kích của Israel trong ngày 10/6 đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Lực lượng Hezbollah đã đáp trả bằng việc thực hiện các đợt tấn công mới nhắm vào quân đội Israel.

Liên hợp quốc cảnh báo leo thang quân sự toàn diện

Ngày 10/6, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột Mỹ - Iran tái bùng phát do tình hình Trung Đông leo thang quân sự. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, ông cảnh báo khủng hoảng đang lan rộng và vượt khỏi tầm kiểm soát.

Động thái quân sự leo thang giữa hai bên làm dấy lên nguy cơ tái bùng phát một cuộc chiến toàn diện. Xung đột từng tạm lắng vào đầu tháng 4, sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh.

Ông Trump nhiều lần khẳng định thỏa thuận đang đến gần, dù trước đó chưa có dấu hiệu đột phá nào, đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng liên tục cảnh báo khả năng nối lại các đợt ném bom.

Trước đó, sáng 10/6, quân đội Mỹ đã nhắm vào các hệ thống phòng không và radar quanh eo biển Hormuz, sau khi một trực thăng tấn công của Mỹ bị bắn rơi gần tuyến đường thủy chiến lược này trong ngày 9/6.

Đáp lại các đòn tấn công ban đầu này, Iran tiến hành dội tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain. Một quan chức Mỹ cho biết không có thiệt hại đáng kể từ các cuộc tấn công này.

Iran công bố video phóng tên lửa vào các mục tiêu Mỹ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 10/6 công bố video phóng tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ ở vùng Vịnh.