Tổng thống Trump tuyên bố tiếp tục chiến dịch tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột không đạt được tiến triển đáng kể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi sẽ tấn công họ, tấn công họ rất mạnh”, ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục hôm thứ Tư, đồng thời ám chỉ việc Iran bắn hạ một trực thăng Apache của Mỹ là cơ sở để Washington nối lại các đợt không kích.

“Dựa trên vụ trực thăng đó, tôi cho rằng chúng tôi có quyền làm như vậy”, ông nói với các phóng viên.

Ông Trump cho biết: “Chúng tôi đã đánh họ rất mạnh ngày hôm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh mạnh họ hôm nay. Hãy bật tivi lên nếu các bạn chưa biết điều đó, rồi chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra với thỏa thuận".

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự thất vọng trước tiến độ chậm chạp của các cuộc đàm phán với Tehran nhằm chấm dứt chiến sự, dù ông cho biết các cuộc tiếp xúc vẫn đang diễn ra.

“Tôi đã làm việc với Iran trong nhiều tháng qua. Họ nên ký thỏa thuận. Đó là một thỏa thuận tốt. Nhưng họ cứ chần chừ. Được thôi, hãy cho họ thêm vài ngày nữa. Đây là một văn bản rất quan trọng”, ông nói.

Sau đó, ông Trump cũng không loại trừ khả năng Mỹ sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, bao gồm nhà máy điện và cầu đường.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng Iran sẽ phải trả giá vì đã "mất quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận".

"Iran chỉ nói chứ không làm. Kẻ bắt nạt Trung Đông đã CHẾT!!! Họ đã kéo dài đàm phán thỏa thuận quá lâu mà vốn dĩ rất có lợi cho họ, giờ đây họ sẽ phải trả giá!!!", ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ không nói rõ "cái giá" cụ thể là gì. Tuy nhiên, tuyên bố này được đưa ra sau khi phía Mỹ cho biết đã phát động một đợt không kích mới nhắm vào Iran hôm thứ Ba, liên quan đến vụ một máy bay trực thăng Apache của Lục quân bị rơi gần Eo biển Hormuz.

Hôm qua, một quan chức Mỹ chia sẻ với CNN rằng các cuộc không kích mới này nhằm mục đích cảnh cáo Iran, và phía Mỹ tin rằng động thái này không gây cản trở các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Lập trường của ông Trump thay đổi

Động thái đe dọa này đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong lập trường của ông Trump, trái ngược với những khẳng định trước đó rằng một thỏa thuận đang cận kề. Số liệu từ CNN cho thấy ông đã từng đề cập đến khả năng đạt thỏa thuận 38 lần trong những tuần gần đây.

Chưa đầy 48 giờ trước, ông Trump vẫn quả quyết rằng một thỏa thuận có thể chỉ còn cách "hai hoặc ba ngày". Ông từng bày tỏ sự thận trọng đối với khả năng tái khởi động các hành động quân sự nhằm vào Iran, một phần vì điều đó đồng nghĩa với việc Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa "trong nhiều tháng".

"Nếu chúng ta tiến hành ném bom, các bạn biết đấy, rất nhiều người sẽ thiệt mạng. Ai muốn làm điều đó chứ? Tôi thì không", ông phát biểu vào đầu ngày thứ Ba.

Ngày hôm sau, ông Trump đã ra lệnh thực hiện hành động mới chống lại Iran vì cáo buộc nước này đã bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự của Mỹ, mặc dù ban đầu ông dường như đã giảm nhẹ tính chất của vụ việc.

Hiện chưa rõ liệu phát biểu mới của ông Trump chỉ nhằm gia tăng sức ép lên Tehran trong đàm phán hay báo hiệu khả năng Washington đang cân nhắc các biện pháp quân sự mới.

Tuy nhiên, theo CNN, tiến trình ngoại giao vẫn tiếp tục với sự tham gia của phái đoàn Qatar tại Tehran, dù những bất đồng về chương trình hạt nhân, Eo biển Hormuz và yêu cầu giải tỏa 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng vẫn chưa được giải quyết.

Iran cáo buộc Mỹ làm tổn hại nỗ lực ngoại giao

Iran thông báo đang "xem xét lại" việc đàm phán với Mỹ sau các đợt không kích. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cáo buộc Mỹ và Israel vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định ngoại giao không thể duy trì trong một "môi trường chân không".

"Mỹ đang "làm xói mòn" tiến trình này thông qua những thông điệp mâu thuẫn, liên tục thay đổi lập trường lẫn yêu sách, cũng như vi phạm lệnh ngừng bắn nhiều lần. Trong khi đó, Israel đã phát động hàng trăm cuộc tấn công vào Lebanon bất chấp những hạn chế do lệnh ngừng bắn quy định", ông Baghaei nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X: “Lực lượng vũ trang Iran đã gây thiệt hại nặng nề cho các căn cứ và tài sản của Mỹ trong khu vực, nơi được cho là nguồn gốc của các cuộc tấn công này”.

Ông nói thêm rằng "Iran sẽ không ngần ngại đáp trả mọi địa điểm được cho là nguồn phát động các cuộc tấn công. Hãy rời khỏi khu vực của chúng tôi nếu muốn được an toàn".

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng Tehran và Washington cần vượt qua "trạng thái không hòa bình cũng không chiến tranh", đồng thời khẳng định đàm phán là phương thức duy nhất để giải quyết tình hình.

Nhà phân tích Elijah Magnier cảnh báo trên Al Jazeera rằng các cuộc tấn công "ăn miếng trả miếng" giữa Mỹ và Iran tiềm ẩn nguy cơ cao về tính toán sai lầm. Ông nhận định khi các bên đều tin rằng mình có thể kiểm soát mức độ leo thang, sự cố lặp lại có thể phá vỡ sự kiềm chế và đẩy xung đột lan rộng ngoài tầm kiểm soát.

Iran khai hỏa tấn công căn cứ Mỹ Iran công bố video phóng tên lửa tập kích loạt căn cứ Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain để đáp trả những vụ tấn công vào thành phố gần eo biển Hormuz.