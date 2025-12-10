Mỹ điều tiêm kích áp sát Venezuela

Mỹ điều hai tiêm kích F/A-18 bay sát không phận Venezuela trong một chuyến huấn luyện được mô tả là “thường lệ”, nhưng mức độ áp sát kỷ lục làm dấy lên lo ngại căng thẳng khu vực gia tăng.

Tiêm kích F/A-18 của Mỹ. Ảnh: USAF.

Hai tiêm kích F/A-18 của Mỹ hôm 9/12 đã bay trên Vịnh Venezuela trong khoảng 30 phút, đánh dấu lần áp sát không phận Venezuela gần nhất từng được biết tới, theo các hãng tin quốc tế.

Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy cặp F/A-18 hoạt động trên vùng biển quốc tế phía bắc Venezuela, AP đưa tin. Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết đây chỉ là “chuyến bay huấn luyện thường lệ”, nhằm phô diễn tầm hoạt động của dòng chiến đấu cơ này.

Quan chức này từ chối tiết lộ liệu các tiêm kích có mang theo vũ khí hay không, nhưng khẳng định toàn bộ hành trình đều diễn ra trong không phận quốc tế.

Chuyến bay kép hôm 9/12 diễn ra trong bối cảnh hoạt động quân sự của Mỹ quanh Venezuela gia tăng suốt nhiều tháng qua. Washington trước đó từng điều B-52 Stratofortress và B-1 Lancer bay dọc bờ biển Venezuela, song những máy bay ném bom này không tiếp cận gần như lần xuất kích của F/A-18.

Chính quyền Trump khẳng định các hoạt động trên nhằm ngăn chặn buôn lậu ma túy, trong khi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vẫn phủ nhận cáo buộc này.

Căng thẳng liên quan không phận Venezuela leo thang từ tháng 11, sau khi Tổng thống Trump yêu cầu các hãng hàng không coi khu vực này như vùng “đóng”, phù hợp với cảnh báo của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Chuẩn đô đốc Mark Montgomery (đã nghỉ hưu), Giám đốc cấp cao Trung tâm Đổi mới Công nghệ và An ninh mạng thuộc Quỹ Bảo vệ Các nền dân chủ (FDD), từng nhận định với Fox News Digital rằng mối đe dọa lớn nhất từ quân đội Venezuela nằm ở năng lực phòng thủ hỗn hợp trên không và trên biển của nước này.

Ông cho biết các thành phần đó gồm tiêm kích, một số tàu mặt nước quy mô hạn chế và hệ thống tên lửa phòng không do Nga sản xuất.

“Thực tế, trong một đến hai ngày đầu của chiến dịch, chúng tôi có thể vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không và trên biển đối với lực lượng Mỹ”, ông Montgomery nói.

Luật sư quốc tế Isaias Medina, cựu nhà ngoại giao Venezuela, cũng cho rằng năng lực quân sự của Caracas “trông có vẻ mạnh trên giấy tờ hơn là ngoài thực tế”.