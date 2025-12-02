Hé lộ nội dung cuộc điện đàm giữa ông Trump với lãnh đạo Venezuela

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang dần cạn lựa chọn để có thể được Mỹ bảo đảm, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra vào tháng trước.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters.

Reuters dẫn các nguồn tin nắm được nội dung cuộc điện đàm cho biết, ông Trump đã bác bỏ hàng loạt yêu cầu của nhà lãnh đạo Venezuela trong cuộc trao đổi đó.

Cuộc điện đàm diễn ra ngày 21/11, sau nhiều tháng Mỹ gia tăng sức ép lên Venezuela, bao gồm việc tấn công các tàu mà Mỹ cáo buộc buôn lậu ma túy ở Caribe, đe dọa mở rộng hoạt động quân sự lên đất liền, và đưa nhóm Cartel de los Soles vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Tổng thống Maduro và chính phủ của ông luôn phủ nhận mọi cáo buộc của Mỹ, cho rằng Mỹ đang tìm cách thay đổi chế độ nhằm kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của Venezuela, bao gồm dầu mỏ.

Theo 3 nguồn tin, ông Maduro nói với ông Trump trong cuộc điện đàm, rằng ông sẵn sàng rời Venezuela với điều kiện ông và các thành viên gia đình được hưởng quyền ân xá đầy đủ, bao gồm việc Mỹ gỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt và chấm dứt vụ kiện tại Tòa án Hình sự quốc tế.

Cũng theo 3 nguồn tin, ông Maduro còn đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt với hơn 100 quan chức Chính phủ Venezuela. Hai nguồn tin khác nói rằng ông Maduro cũng nêu điều kiện Phó Tổng thống Delcy Rodriguez sẽ điều hành chính phủ lâm thời trước khi tổ chức bầu cử mới.

Ông Trump bác bỏ hầu hết điều kiện này trong cuộc điện đàm kéo dài chưa đầy 15 phút, nhưng nói với ông Maduro rằng ông có 1 tuần để cùng gia đình rời Venezuela đến bất kỳ nơi nào ông muốn.

Thời hạn Mỹ sẵn sàng đảm bảo điều đó đã hết hạn hôm 28/11, và ông Trump đưa ra tuyên bố hôm 29/11 rằng không phận Venezuela đã bị đóng. Báo Miami Herald trước đó đã đăng một số nội dung cuộc điện đàm, nhưng không có chi tiết về thời hạn chót.

Ngày 30/11, Tổng thống Trump xác nhận ông đã nói chuyện với ông Maduro, nhưng không cho biết nội dung cụ thể.

Nhà Trắng và Bộ Thông tin Venezuela chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố không công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Phát biểu trước đám đông ngày 1/12, Tổng thống Maduro tuyên bố “trung thành tuyệt đối” với người dân Venezuela.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump đã họp với các cố vấn hàng đầu trong ngày 1/12 để bàn về chiến dịch gây sức ép lên Venezuela.

Theo 3 nguồn tin, chính quyền Tổng thống Maduro đề nghị sắp xếp một cuộc điện đàm khác với Tổng thống Trump.