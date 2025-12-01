Tổng thống Trump đã điện đàm với Tổng thống Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã có cuộc điện đàm trực tiếp với Tổng thống Nicolas Maduro giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ - Venezuela leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

“Tôi không muốn bàn sâu về chuyện này. Nhưng đúng, đã có cuộc điện đàm”, ông Trump nói, song từ chối tiết lộ nội dung trao đổi, theo Reuters.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đây chỉ là “một cuộc gọi” và cảnh báo “đừng suy diễn”, khi được hỏi liệu việc đe dọa phong tỏa không phận trước đó có đồng nghĩa Mỹ chuẩn bị tấn công Venezuela hay không.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ mở chiến dịch quân sự, ông Mullin khẳng định Tổng thống Trump đã nói rõ Washington không có ý định đưa quân vào Venezuela, nhấn mạnh điều Mỹ đang làm là “bảo vệ bờ biển của chính mình”.

“Đây là hòa bình thông qua sức mạnh. Chúng tôi sẽ không chờ đến khi bị đe dọa. Nếu đất nước bị nguy hiểm, chúng tôi sẽ chủ động ra tay trước”, ông nói, dẫn lại các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào những xuồng nghi chở ma túy gần vùng biển Venezuela.

Phía Venezuela chưa có phản hồi về các phát biểu của ông Trump và nghị sĩ Mullin.

Nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra

Kênh RT của Nga tối 30/11 (giờ địa phương) đưa tin một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu tiến hành rà soát pháp lý đối với loạt chiến dịch tấn công do chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump triển khai nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở biển Caribe và vùng biển phía Đông Thái Bình Dương.

Động thái này được đưa ra sau khi Washington Post ngày 28/11 tiết lộ Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth từng ra lệnh “tiêu diệt những người sống sót” từ một con tàu bốc cháy trong cuộc tấn công trước đó - thông tin gây chấn động tại Quốc hội Mỹ.

Trả lời CBS News hôm 30/11, Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine (bang Virginia) nhấn mạnh: “Nếu thông tin đó là thật, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật chiến tranh của Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng như các chuẩn mực quốc tế về đối xử với những người trong tình huống tương tự”.

Ông Kaine cho biết thêm ông cùng nhiều nghị sĩ khác “vô cùng lo ngại” về “tính pháp lý của toàn bộ chiến dịch”. Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth bác bỏ toàn bộ cáo buộc, gọi bài báo của Washington Post là “tin giả”.

Dù vậy, ông vẫn khẳng định các cuộc tấn công nhằm “ngăn chặn ma túy gây chết người, phá hủy tàu thuyền của các tổ chức buôn lậu và tiêu diệt những phần tử khủng bố ma túy đang đầu độc người dân Mỹ”.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas hôm 25/11. Ảnh: Reuters.

Từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã triển khai chiến dịch chống ma túy quy mô lớn ở biển Caribe, đưa lượng lớn khí tài và lực lượng đến khu vực, làm dấy lên lo ngại Washington có thể muốn gây sức ép chính trị với Venezuela.

Hiện lực lượng Mỹ quanh Venezuela bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu hỗ trợ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, máy bay vận tải, UAV MQ-9 và hơn 15.000 binh sĩ.

Dù chưa công khai đe dọa sử dụng vũ lực trực tiếp nhằm vào ông Maduro, Tổng thống Trump hôm 27/11 cho biết Mỹ sẽ sớm triển khai các hoạt động “trên bộ” để kiềm chế dòng ma túy từ Venezuela. Tuyên bố này khiến giới quan sát đặt câu hỏi liệu Washington đang tính đến chiến dịch tấn công trên bộ hay sử dụng vũ khí tầm xa.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi ông Trump ngày 29/11 tuyên bố không phận Venezuela và khu vực lân cận “sẽ bị phong tỏa”.

Tổng thống Maduro cáo buộc sự hiện diện quân sự dày đặc của Mỹ là dấu hiệu Washington muốn can thiệp chính trị tại Venezuela. Bộ Ngoại giao Venezuela cũng lên án lời đe dọa “phong tỏa không phận”, cho rằng đây là hành động “khiêu khích phi lý và trái luật quốc tế”.