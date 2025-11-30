Caracas phản ứng việc TT Mỹ dọa đóng cửa vùng trời Venezuela

Venezuela tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các hãng hàng không của nước này sẽ cấu thành hành vi xâm lược.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 30/11 cho biết Venezuela đã bác bỏ đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đóng cửa vùng trời nước này, gọi đây là hành động “thực dân” và phi pháp tấn công vào chủ quyền quốc gia.

Tổng thống Trump, người cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cầm đầu một băng đảng ma túy, vào hôm 29/11 đã gia tăng cảnh báo chống lại “những kẻ khủng bố ma túy”.

Ông Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng: “Gửi tất cả các hãng hàng không, phi công, những kẻ buôn ma túy và buôn người, hãy coi vùng trời phía trên và bao quanh Venezuela bị hoàn toàn đóng lại”.

Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tăng cường hiện diện gần bờ biển Venezuela và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc thuộc về các băng nhóm ma túy trong vùng biển quốc tế.

Bộ Ngoại giao Venezuela đã ra tuyên bố lên án “mối đe dọa mang tính thực dân nhằm làm suy yếu chủ quyền của Venezuela đối với vùng trời của mình”.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Venezuela nêu rõ: “Tuyên bố kiểu này là hành động thù địch, đơn phương và tùy tiện, không phù hợp với những nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp quốc tế”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei khẳng định biện pháp đơn phương trên “là sự vi phạm trắng trợn các chuẩn mực điều chỉnh vận tải hàng không xuyên biên giới”, đồng thời cáo buộc Washington đang thực hiện “các bước đi khiêu khích và bất hợp pháp” nhằm vào chủ quyền Venezuela.

Ông Baqaei cảnh báo động thái này có thể gây ra hệ quả nguy hiểm đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Theo RT, Tổng thống Trump từ chối loại trừ khả năng tiến hành các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Venezuela và từng ám chỉ trong thông điệp Lễ Tạ ơn gửi quân đội rằng các cuộc tấn công có thể sớm diễn ra.

Về phần mình, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phủ nhận mọi liên hệ với các băng đảng ma túy và cảnh báo Washington không được “châm ngòi cho một cuộc chiến điên rồ” trong khu vực.

Trước đó, ông Maduro đã đặt lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao và tiến hành nhiều cuộc diễn tập.

Máy bay của các hãng hàng không quốc tế dừng đỗ tại Sân bay Quốc tế Simon Bolivar Maiquetia, cách thủ đô Caracas của Venezuela 20 km. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mỹ Latinh.

Vào ngày 21/11 hãng tin Reuters của Anh cho biết Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cảnh báo các hãng hàng không thận trọng về "tình huống nguy hiểm tiềm ẩn" khi bay qua không phận Venezuela.

FAA kêu gọi các máy bay dân dụng cần "hết sức thận trọng", viện dẫn lý do tình hình an ninh xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng đáng kể ở Venezuela và khu vực lân cận.

Theo FAA, các mối đe dọa hiện nay có thể gây rủi ro cho máy bay ở mọi độ cao, từ giai đoạn cất cánh - hạ cánh đến khi bay quá cảnh, thậm chí cả máy bay đang đậu dưới mặt đất.

Caracas đáp trả bằng cách đình chỉ các chuyến bay của sáu hãng hàng không quốc tế.

Trong thông báo đăng trên Instagram hôm 26/11, Cơ quan Hàng không Dân dụng Venezuela cho biết sẽ thu hồi giấy phép hoạt động của các hãng hàng không Iberia (Tây Ban Nha), TAP (Bồ Đào Nha), Avianca (Colombia), LATAM (Chile và Brazil), GOL (Brazil) và Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) vì đơn phương đình chỉ hoạt động thương mại hàng không.

Quyết định này được đưa ra sau khi 6 hãng hàng không trên không nối lại hoạt động bay sau thời hạn chót mà Venezuela tuyên bố.

Hôm 24/11, Bộ Giao thông Vận tải Venezuela thông báo 6 hãng hàng không có 48 giờ để nối lại các chuyến bay, nhưng tất cả các hãng này vẫn duy trì quyết định đình chỉ bay.

Theo Hiệp hội Đại lý Du lịch và Lữ hành Venezuela (AVAVIT), cho đến nay, việc tạm dừng bay của các hãng hàng không quốc tế đã ảnh hưởng đến hơn 8.000 hành khách trên ít nhất 40 chuyến bay.