Mỹ triệu tập cuộc họp khẩn về Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tổ chức một cuộc họp tại Nhà Trắng vào tối 1/12, theo giờ địa phương, để bàn về các bước tiếp theo liên quan đến Venezuela.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (phải) lắng nghe bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, D.C., ngày 21/3/2025. Ảnh: Reuters

Đài CNN dẫn các nguồn tin am hiểu cho biết cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh chính quyền Trump đang tăng cường chiến dịch gây sức ép đối với Venezuela và dự kiến thành phần tham dự bao gồm các thành viên chủ chốt trong Nội các và đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Trump.

Đó là Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, và Ngoại trưởng Marco Rubio cùng với Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Phó chánh văn phòng Stephen Miller.

Cuộc họp, dự kiến tổ chức tại Phòng Bầu dục vào lúc 5 giờ chiều 1/12, theo giờ bờ Đông, tức 5 giờ sáng 2/12, theo giờ Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường áp lực lên Venezuela bằng các cuộc tấn công vào tàu buôn ma túy và triển khai thêm lực lượng quân sự tại Caribe.

Quân đội Mỹ đã điều hơn một tá tàu chiến và 15.000 binh sĩ đến khu vực trong khuôn khổ chiến dịch mà Lầu Năm Góc gọi là “Chiến dịch Mũi Giáo Phương Nam”.

Về phía Tổng thống Trump, vào cuối tuần qua, ông ban hành một cảnh báo rộng trên mạng xã hội, yêu cầu các hãng hàng không, phi công và mạng lưới tội phạm tránh không phận Venezuela. Tuy nhiên, ông nói với phóng viên rằng không nên “diễn giải quá mức” thông báo này.

Trước đó, chính quyền Trump chính thức chỉ định Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và các đồng minh của ông Maduro là thành viên của một tổ chức khủng bố nước ngoài, một động thái mà các quan chức cho rằng sẽ giúp Mỹ có nhiều lựa chọn quân sự hơn trong việc tấn công vào bên trong Venezuela.

Tổng thống Trump cũng xác nhận ông đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, nhưng không tiết lộ nội dung.

Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, Tổng thống Trump đã nói với người đồng cấp Venezuela rằng ông sẽ cân nhắc lật đổ Tổng thống Venezuela nếu ông Maduro không chịu từ chức.

Trước đây, Tổng thống Trump từng phủ nhận tìm cách dùng vũ lực để lật đổ Tổng thống Maduro, nhưng vào ngày 3/11, theo đài Sputnik của Liên bang Nga, Tổng thống Trump bày tỏ quan điểm rằng thời gian cầm quyền của Tổng thống Maduro trên cương vị lãnh đạo Venezuela đã được đếm ngược.

Trước đó, vào tháng Tám vừa qua, Mỹ đã tăng tiền thưởng cho việc bắt giữ Tổng thống Maduro lên 50 triệu USD .

Về phần mình, Tổng thống Maduro phủ nhận mọi liên hệ với các băng đảng ma túy và cảnh báo Washington không được “châm ngòi cho một cuộc chiến điên rồ” trong khu vực.

Tổng thống Maduro cũng đã đặt lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao và tiến hành nhiều cuộc diễn tập, tuyên bố sẽ đánh trả bất kỳ cuộc xâm lược nào.

Chính phủ Venezuela phủ nhận cáo buộc hỗ trợ các băng nhóm ma túy và cho rằng ông Trump đang sử dụng chiến dịch trấn áp ma túy làm cái cớ để tiến hành thay đổi chế độ.