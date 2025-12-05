Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Venezuela siết an ninh sau điện đàm với Tổng thống Trump

  • Thứ sáu, 5/12/2025 22:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Venezuela liên tục thay đổi nơi nghỉ đêm, đổi điện thoại và điều chỉnh lịch trình nhằm tránh nguy cơ bị tấn công hoặc bị lực lượng đặc nhiệm nhắm mục tiêu.

Ngày 4/12, tờ Infobae của Argentina đưa tin Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro xác nhận cách đây khoảng 10 ngày đã có cuộc điện đàm “tôn trọng và khá thân thiện” với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Maduro cho biết cuộc điện đàm có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, song hai bên không đưa ra kế hoạch cụ thể nào tiếp theo.

Ông bày tỏ hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho “đối thoại tôn trọng, nhà nước với nhà nước,” đồng thời khẳng định Caracas luôn ưu tiên con đường hòa bình và ngoại giao.

Tờ báo cho biết thêm Tổng thống Maduro đã siết chặt các biện pháp an ninh cá nhân trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về khả năng Mỹ tiến hành tấn công quân sự.

Các nguồn thạo tin cho hay ông liên tục thay đổi nơi nghỉ đêm, đổi điện thoại và điều chỉnh lịch trình nhằm tránh nguy cơ bị tấn công hoặc bị lực lượng đặc nhiệm nhắm mục tiêu.

Theo các nguồn này, Caracas đã tăng cường vai trò của lực lượng an ninh Cuba trong đội bảo vệ Tổng thống Maduro và bố trí thêm sỹ quan phản gián Cuba trong quân đội Venezuela nhằm giảm nguy cơ bị phản bội.

Những biện pháp này được đẩy mạnh từ tháng Chín, khi Washington điều động tàu chiến và tấn công các tàu mà Tổng thống Trump cáo buộc liên quan tới hoạt động buôn ma túy từ Venezuela.

