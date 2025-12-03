Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Giáo hoàng Leo kêu gọi Mỹ không lật đổ TT Venezuela bằng vũ lực

  • Thứ tư, 3/12/2025 09:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giáo hoàng Leo hôm 2/12 đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump không tìm cách lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng vũ lực.

Giáo hoàng Leo. Ảnh: PBS.

Đức Giáo hoàng Leo, vị giáo hoàng đầu tiên của Mỹ, cho biết tốt hơn nên cố gắng đối thoại hoặc gây áp lực kinh tế lên Venezuela nếu Washington muốn theo đuổi sự thay đổi ở đó.

Chính quyền Trump đã và đang cân nhắc các lựa chọn để chống lại những gì mà họ cáo buộc là vai trò của ông Maduro trong việc cung cấp ma túy bất hợp pháp đã giết chết người Mỹ. Tổng thống Venezuela Maduro, người theo tư tưởng XHCN, đã phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với việc buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Khi được hỏi trong một cuộc họp báo về việc ông Trump đe dọa lật đổ ông Maduro bằng vũ lực, Đức Giáo hoàng Leo nói: "Tốt hơn là nên tìm kiếm các phương thức đối thoại, hoặc có thể là gây áp lực, bao gồm cả áp lực kinh tế".

Phát biểu khi bay về nước sau chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình, Giáo hoàng cho biết thêm rằng Washington nên tìm kiếm những cách khác để đạt được sự thay đổi “nếu đó là điều họ muốn làm ở Mỹ”.

Tháng trước, Reuters đưa tin rằng Mỹ đã và đang cân nhắc các phương án bao gồm một nỗ lực lật đổ nhà lãnh đạo Venezuela. Vẫn theo Reuters, quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho một giai đoạn hoạt động mới sau khi tăng cường tập trung quân sự ở vùng Caribe và gần 3 tháng tấn công các tàu thuyền bị nghi buôn bán ma túy ngoài khơi bờ biển Venezuela.

