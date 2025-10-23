Vua Anh cầu nguyện cùng Giáo hoàng sau 500 năm

Vua Anh Charles III vừa cầu nguyện cùng Giáo hoàng Leo tại Vatican, đánh dấu lần đầu tiên trong 500 năm qua, có một quân vương Anh cầu nguyện công khai cùng Giáo hoàng.

Vua Anh Charles III và hoàng hậu Camilla có cuộc gặp riêng với Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: Reuters.

Vua Anh Charles III là quân vương Anh đầu tiên trong 500 năm trở lại đây cùng cầu nguyện với Giáo hoàng. Sự kiện diễn ra trong chuyến thăm của nhà vua tới Vatican ngày 23/10.

Tại nhà nguyện Sistine, Vua Charles III và Giáo hoàng Leo XIV cùng cầu nguyện. Buổi lễ do Giáo hoàng và Tổng giám mục Anh giáo Stephen Cottrell đồng chủ trì.

Đây được xem là dấu mốc cho mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa Giáo hội Công giáo La Mã và Anh giáo.

Chuyến thăm của Vua Charles III tại Vatican là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hòa giải giữa Hoàng gia Anh và Tòa thánh. Mối liên hệ này vốn bị rạn nứt từ năm 1534, khi Vua Anh Henry VIII cắt đứt quan hệ với Vatican để lập ra Giáo hội Anh.

Chiếc ghế dành riêng cho các quân vương Anh được đặt tại Vương cung thánh đường Thánh Paul. Ảnh: Holy See Press Office

Giáo hoàng Leo XIV đã trao danh hiệu Huynh đệ Hoàng gia cho Vua Charles III như một cử chỉ hiếu khách. Vatican cũng cho làm một chiếc ghế gỗ khắc họa huy hiệu hoàng gia Anh và dòng chữ Latin Ut unum sint (“Xin cho họ được hợp nhất”). Chiếc ghế này sẽ được đặt cố định trong giáo đường và dành riêng cho vị quân vương Anh tới ngồi dự lễ.

Đáp lại, Vua Charles III trao tặng Giáo hoàng danh hiệu Huynh đệ Giáo hoàng và tước Hiệp sĩ Đại Thập tự Huân chương Bath.

Dù từng trải qua hàng thế kỷ chia rẽ, mối quan hệ giữa Vatican và Hoàng gia Anh hiện được đánh giá là ấm áp và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ từ năm 1982.