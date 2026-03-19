'Mỹ đang thực hiện chiến dịch Tìm và Diệt tại Iran'

Tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 19/3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, đã công bố những cập nhật quan trọng về chiến dịch quân sự nhắm vào Tehran.

Israel tuyên bố đã hạ sát ông Esmail Khatib - Bộ trưởng Tình báo Iran - trong một cuộc không kích đêm qua.

Iran xác nhận hai quan chức tử vong, gồm: ông Ali Larijani (Thư ký An ninh) và ông Gholamreza Soleimani (Chỉ huy Basij). Lễ tang được tổ chức tại Tehran vào hôm nay.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chính thức ủy quyền cho quân đội "ám sát bất kỳ quan chức cấp cao nào của Iran mà không cần phê duyệt bổ sung".

Mức độ khốc liệt của các cuộc không kích vào Iran đang ngày càng gia tăng, đánh dấu một giai đoạn mới đầy nguy hiểm trong cuộc xung đột này.

Ông khẳng định quân đội Mỹ đang duy trì trạng thái “tiếp tục tìm và diệt” đối với các tài sản chiến lược của chính quyền Iran.

Lực lượng không quân Mỹ đã mở rộng tầm bay về phía Đông, xâm nhập sâu vào không phận Iran để đánh phá các sào huyệt sản xuất và lưu trữ UAV tấn công.

Tướng Caine tiết lộ các hệ thống khí tài hiện đại đã được triển khai để vô hiệu hóa drone của Iran và siết chặt kiểm soát tại eo biển Hormuz. Mục tiêu chiến lược nhằm xóa sổ khả năng phô trương sức mạnh của Tehran ra bên ngoài biên giới, buộc lực lượng này phải co cụm phòng thủ trong nội địa.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Muốn tiêu diệt kẻ xấu phải có tiền

Trong họp báo, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth không phủ nhận thông tin cho rằng Lầu Năm Góc đã đề nghị Nhà Trắng phê duyệt khoản ngân sách 200 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran.

“Tôi tin rằng số ngân sách sẽ phải thay đổi. Muốn tiêu diệt kẻ thù thì phải có nguồn lực tài chính tương xứng. Chúng tôi sẽ làm việc sát sao với Quốc hội để đảm bảo nguồn cung ngân sách cho những chiến dịch đã thực hiện và cả những kế hoạch trong tương lai. Mục tiêu tối thượng là kho đạn dược của Mỹ không chỉ được bổ sung, mà phải vượt xa mức cần thiết”, ông Hegseth khẳng định tại họp báo.

Trước đó, một quan chức cấp cao trong chính quyền tiết lộ với Washington Post rằng một số quan chức Nhà Trắng đánh giá đề xuất hơn 200 tỷ USD do Lầu Năm Góc đưa ra khó có thể được Quốc hội Mỹ thông qua. Cuối cùng, Nhà Trắng sẽ cân đối lại mức chi tiêu để đề nghị Quốc hội.

Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth: Mỹ đi đúng kế hoạch

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 19/3 rằng Mỹ vẫn đang “đi đúng kế hoạch” với các mục tiêu đặt ra trong cuộc chiến với Iran. Dù vậy, Mỹ vẫn chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc kết thúc cuộc chiến này.

“Chúng tôi không muốn đặt ra một khung thời gian cho việc kết thúc chiến tranh”, ông Hegseth nói.

Ông cho biết kết cục cuối cùng của cuộc chiến sẽ do Tổng thống Trump quyết định, nhưng nhấn mạnh thêm: “Như chúng tôi đã nói, chúng tôi đang đi đúng kế hoạch”.

Trả lời câu hỏi về việc Iran vẫn có khả năng tấn công các đồng minh của Mỹ bằng tên lửa, Hegseth thừa nhận rằng “họ bước vào cuộc chiến này với rất nhiều vũ khí”. “Đó là lý do vì sao chúng tôi tiếp tục hành động quyết liệt và mạnh mẽ nhất có thể nhằm vào năng lực tên lửa đạn đạo của họ”, vị bộ trưởng nói. Ông cũng thừa nhận hiện Iran vẫn còn “một số năng lực quân sự” nhất định.

Sẽ có biện pháp trước tình trạng Iran cắt Internet

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington đang nỗ lực hỗ trợ người dân Iran duy trì kết nối Internet trong bối cảnh chính quyền Tehran siết chặt kiểm soát truy cập.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao việc chính quyền Iran cố gắng siết chặt kiểm soát ở mức tối đa", ông Hegseth khẳng định. Ông cho biết Mỹ đang thực hiện các biện pháp đối phó nhưng từ chối tiết lộ chi tiết cụ thể.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên tiếng bảo vệ quyền sử dụng Internet cá nhân để thực hiện buổi phỏng vấn trực tuyến, đồng thời khẳng định việc cắt mạng diện rộng là vì "lý do an ninh".

"Tôi là tiếng nói của người dân Iran và phải bảo vệ quyền lợi của họ. Tôi cần truy cập Internet để cộng đồng quốc tế lắng nghe tiếng nói của dân tộc. Tuy nhiên, Internet tại Iran hiện bị đóng vì chúng tôi đang bị tấn công, bị xâm lược, và phải làm mọi cách để bảo vệ người dân", ông Araghchi tuyên bố.

Iran kêu gọi người Mỹ 'từ bỏ cuộc chiến phi pháp'

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng mọi công dân và quan chức Mỹ “có lương tri” cần lên tiếng thể hiện thái độ phản đối cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Tuyên bố được ông Baghaei đưa ra trên mạng xã hội X trong ngày 19/3. Ông nhấn mạnh: “Đây không phải là cuộc chiến của người dân Mỹ. Việc từ bỏ cuộc chiến phi pháp này là điều tối thiểu mà bất kỳ công dân hay quan chức Mỹ nào có lương tri đều có thể làm và nên làm”.

Ông Baghaei cũng chia sẻ lại bài đăng thông báo về việc từ chức của ông Joe Kent, người từng giữ vị trí Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Mỹ.

Trong thư từ chức gửi Tổng thống Trump, ông Kent nêu rõ quan điểm rằng “Iran không phải là mối đe dọa cận kề đối với Mỹ”. Ông Kent cho rằng Washington tham gia cuộc chiến do chịu sức ép từ Israel và các nhóm vận động hành lang tại Mỹ.

Tàu dầu bốc cháy dữ dội trên eo biển Hormuz

Theo CNN, ảnh vệ tinh chụp ngày 18/3 cho thấy các cột khói lớn bốc lên từ tàu container Safeen Prestige mang cờ Malta, khi con tàu này trôi dạt tại eo biển Hormuz.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), con tàu dài 175 m này được xác định ở vị trí cách đảo Ra’s Makhbūq (Oman) khoảng 4,5 hải lý về phía đông bắc.

Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), tàu Safeen Prestige đã bốc cháy dữ dội sau khi bị trúng một “vật thể không xác định”. Trước diễn biến nguy cấp, toàn bộ thủy thủ đoàn đã buộc phải bỏ tàu để bảo toàn tính mạng.

Hiện vẫn chưa thể xác định chính xác mức độ hỏa hoạn trên con tàu đang trôi dạt. Tuy nhiên, cảnh báo hàng hải từ Cơ quan Thủy văn Quốc gia Pakistan phát đi ngày 18/3 xác nhận tàu Safeen Prestige vẫn đang bốc cháy dữ dội. Các tàu thuyền lưu thông trong khu vực được khuyến cáo đặc biệt thận trọng do nguy cơ va chạm với con tàu đang trong tình trạng mất kiểm soát này.

“Con tôi còn sống không?”

Tiếng gọi xé lòng của người mẹ từ đống đổ nát ở Tehran. Một người mẹ đã liên tục hỏi con mình còn sống không khi được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà dân cư tại Tehran (Iran).

Người mẹ ở Tehran liên tục hỏi “con tôi còn sống không” Đoạn video do Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran đăng tải trên nền tảng X vào cuối ngày 18/3 phần nào cho thấy tình cảnh của dân thường tại Iran tại thời điểm này. Khi những cuộc không kích vẫn tiếp tục dội xuống bất kể ngày đêm, nhiều dân thường đang rơi vào cảnh đảo lộn cuộc sống, thậm chí là chứng kiến bi kịch có thể ập đến với gia đình bất cứ lúc nào.

Đoạn video do Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran đăng tải trên nền tảng X vào cuối ngày 18/3. Trong video, một nhân viên cứu hộ dọn gạch vỡ, nắm tay người phụ nữ và trấn an: “Chúng tôi sẽ đưa chị ra ngoài, cố gắng đứng lên”.

Trong khi đó, người mẹ liên tục hỏi về đứa con của mình. Nhóm cứu hộ sau đó trấn an người phụ nữ rằng họ đã đưa mọi người ra ngoài an toàn: “Chúng tôi đã cứu tất cả. Đứa bé đang ở trong căn phòng khác. Chúng tôi đã đưa tất cả ra ngoài an toàn”.

Anh cử chuyên gia sang Mỹ lên phương án 'giải vây' Eo biển Hormuz

Tờ The Times dẫn nguồn tin quân sự cho biết Anh đã chính thức cử một nhóm chuyên gia sang Mỹ để hỗ trợ xây dựng kế hoạch mở lại Eo biển Hormuz.

Theo Alj Azeera, nhóm chuyên gia này hiện đã có mặt tại Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ở Florida, tập trung nghiên cứu các phương án giúp tàu bè quá cảnh an toàn qua "điểm nghẽn" đang bị đe dọa bởi hệ thống thủy lôi của Iran.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thề quyết tâm phong tỏa tuyến đường huyết mạch này đối với "kẻ thù", gây chấn động thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Dù đã có sự tham gia của Anh, lời kêu gọi thành lập một liên minh hải quân quốc tế của Tổng thống Trump hiện vẫn chưa nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ các đồng minh khác.

Iran chỉ trích LHQ sau vụ ám sát các quan chức cấp cao

Hãng tin Mehr đưa tin, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an, cáo buộc cơ quan này im lặng trước các vụ ám sát nhắm vào giới chức hàng đầu của Tehran.

Trong thư, ông Amir-Saeid Iravani viết rằng sự thờ ơ của Hội đồng Bảo an đang tiếp tay cho Israel trong việc nhắm mục tiêu vào các quan chức. Ông cảnh báo nếu không được ngăn chặn, các vụ ám sát có thể trở nên bình thường hóa và lan rộng sang các quốc gia khác.

Trong một diễn biến khác, theo hãng tin Nournews của Iran, ông Iravani, đã gửi thư tới Tổng thư ký LHQ yêu cầu phía UAE phải bồi thường thiệt hại. Iran khẳng định UAE đã tiếp tay cho Mỹ trong các cuộc tấn công nhắm vào lãnh thổ Iran bằng cách cho phép quân đội Mỹ sử dụng lãnh thổ của mình làm bàn đạp.

Tehran khẳng định UAE có trách nhiệm quốc tế trong việc thực hiện các biện pháp khắc phục, bao gồm bồi thường cho toàn bộ thiệt hại về vật chất và tinh thần đã phát sinh.

Liệu giá dầu có thể chạm mốc 200 USD /thùng?

Ngay sau khi Mỹ và Israel lần đầu tấn công Iran vào ngày 28/2, các chuyên gia đã cảnh báo chiến sự có thể đẩy giá dầu vượt ngưỡng 100 USD /thùng. Hiện tại, sau chưa đầy 3 tuần xung đột, các nhà quan sát thị trường đang nghiêm túc xem xét khả năng giá dầu vượt mốc 150 USD hoặc thậm chí là 200 USD .

Vào ngày 9/3, giá dầu thô Brent - chuẩn dầu toàn cầu - đã chạm mức gần 120 USD và chưa từng giảm xuống dưới ngưỡng 100 USD kể từ ngày 13/3.

Cuộc không kích của Israel vào mỏ khí South Pars của Iran ngày 18/3, kéo theo các đòn trả đũa từ Iran nhắm vào các cơ sở dầu khí tại Qatar, Saudi Arabia và UAE, đã tiếp tục đẩy giá dầu lên 110 USD /thùng vào thứ Tư.

Fed dự báo lạm phát tăng cao

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa nâng dự báo về lạm phát trong khi vẫn giữ nguyên lãi suất, với lý do triển vọng kinh tế "bất định" do tác động từ cuộc chiến với Iran.

Các phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5% - 3,75% trong cuộc họp thứ hai liên tiếp. Các nhà hoạch định chính sách đang phải cân bằng giữa mối lo ngại rằng xung đột tại Trung Đông sẽ kích hoạt một làn sóng tăng giá tiêu dùng mới với tình trạng thị trường lao động đang suy yếu.

Fed hiện kỳ vọng tỷ lệ lạm phát PCE sẽ kết thúc năm ở mức 2,7%, cao hơn mức 2,4% dự báo hồi tháng 12. Con số này vượt xa mục tiêu lạm phát 2% mà Fed đề ra.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết công chúng "sẽ phải chờ xem" cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran tác động đến nền kinh tế Mỹ ở mức độ nào.

"Chúng ta mới chỉ đang ở giai đoạn bắt đầu, và chúng ta không biết... đơn giản là không biết quy mô của nó sẽ lớn đến mức nào và kéo dài bao lâu. Nó có thể để lại dấu ấn lớn lên nền kinh tế Mỹ", ông Powell phát biểu.

"Lòng tin tan vỡ"

Căng thẳng tại Trung Đông đã chạm ngưỡng đổ vỡ ngoại giao toàn diện sau khi Iran thực hiện loạt không kích nhắm vào yếu huyệt năng lượng của các quốc gia Vùng Vịnh.

Chính phủ Qatar đã chính thức yêu cầu các tùy viên an ninh và quân sự của Iran rời khỏi đất nước. Động thái cứng rắn này diễn ra ngay sau khi tên lửa Iran gây ra "thiệt hại trên diện rộng" cho cụm công nghiệp Ras Laffan - cơ sở xuất khẩu khí đốt chủ lực của Qatar. Cuộc tấn công của Iran không chỉ giới hạn ở Qatar mà còn lan rộng ra các đồng minh khu vực, theo Al Jazeera.

Tại UAE, các cơ sở khí đốt Habshan tại Abu Dhabi đã buộc phải đóng cửa hoàn toàn để đảm bảo an toàn sau đòn không kích. Saudi Arabia xác nhận hai nhà máy lọc dầu lớn đã bị trúng đạn, gây gián đoạn nghiêm trọng quy trình sản xuất.

Phản ứng trước các vụ tấn công, chính quyền Saudi Arabia đưa ra thông điệp ngoại giao đanh thép, khẳng định mối quan hệ với Tehran đã đi vào ngõ cụt: "Chút lòng tin ít ỏi còn lại dành cho Iran đã hoàn toàn tan vỡ”.

Cháy ngùn ngụt tại mỏ khí South Pars của Iran Truyền thông Iran xác nhận Israel đã không kích mỏ khí đốt chiến lược South Pars vào ngày 18/3. Việc các cơ sở hạ tầng năng lượng liên tục bị nhắm mục tiêu trong những ngày gần đây cho thấy một giai đoạn xung đột mới. Các đòn tấn công này trực tiếp đe dọa sự ổn định của hệ thống năng lượng quốc gia Iran vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm.

Iran cảnh báo giai đoạn đối đầu mới

Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 18/3 viết trên mạng xã hội X, ông khẳng định hành động này sẽ đẩy tình hình vào vòng xoáy phức tạp và có thể dẫn đến "những hệ quả khó kiểm soát trên phạm vi toàn cầu".

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf lên án mạnh mẽ vụ việc, đồng thời tuyên bố cuộc đối đầu giữa Iran và các đối thủ đã bước sang một "giai đoạn mới".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa thực hiện loạt cuộc điện đàm quan trọng với các đối tác quốc tế nhằm tìm kiếm sự đồng thuận và phản đối các hành động quân sự nhắm vào nước này.

Ông Araghchi đã liên lạc riêng biệt với Ngoại trưởng các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Pakistan thảo luận các cuộc tấn công của Mỹ và Israel là "hành động xâm lược" với những hệ lụy nguy hiểm cho an ninh toàn cầu. Ông nhấn mạnh các quốc gia khu vực cần duy trì sự "cảnh giác và phối hợp chặt chẽ" để đối phó với các mối đe dọa hiện hữu.

Trái ngược với nỗ lực tìm tiếng nói chung tại khu vực, cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard lại đầy căng thẳng. Bà Stenergard bày tỏ sự "bàng hoàng" sau khi Iran hành quyết một công dân Thụy Điển với cáo buộc làm gián điệp cho Israel. Ông Araghchi bác bỏ các chỉ trích, gọi sự ủng hộ của Stockholm đối với cá nhân này là hành động "đáng tiếc".

Ông Trump dọa 'thổi bay' mỏ khí đốt lớn nhất Iran

Ông Trump đã phủ nhận sự liên quan của Mỹ trong vụ tấn công mỏ khí đốt quan trọng tại Iran, khẳng định Washington "không hề hay biết" về các cuộc không kích của Israel vào mỏ khí South Pars của Iran và "hoàn toàn không tham gia dưới bất kỳ hình thức nào".

Ông cam kết sẽ kiềm chế đồng minh của mình để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo vào địa điểm này của Iran, theo Bloomberg.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo bất kỳ hành động trả đũa nào từ phía Tehran nhắm vào Qatar sẽ buộc Mỹ phải can thiệp và "hủy diệt" cơ sở năng lượng của họ.

"SẼ KHÔNG CÓ THÊM CUỘC TẤN CÔNG NÀO TỪ ISRAEL" vào địa điểm này trừ khi Iran tấn công các cơ sở LNG của Qatar một lần nữa, ông Trump tuyên bố. Nếu điều đó xảy ra, Mỹ sẽ "thổi bay toàn bộ Mỏ khí South Pars với sức mạnh mà Iran chưa từng thấy hoặc chứng kiến trước đây".

Những bất ổn mới nhất này báo hiệu cuộc chiến đang trở nên tồi tệ hơn và làm phức tạp thêm nỗ lực kiềm chế đà tăng giá dầu.

Iran hành quyết 3 người liên quan đến vụ sát hại cảnh sát

Hãng tin Fars, cơ quan thông tấn thân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đưa tin ba cá nhân đã bị hành quyết sau khi bị kết án vì vai trò trong vụ sát hại hai nhân viên thực thi pháp luật trong các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi tháng 1.

Truyền hình nhà nước Iran cho biết ít nhất 3.117 người đã thiệt mạng trong làn sóng bất ổn bao trùm quốc gia này vào đầu năm nay. Tuy nhiên, Cơ quan Thông tấn Các nhà Hoạt động Nhân quyền (HRANA) có trụ sở tại Mỹ trước đó tuyên bố đã xác minh được 6.854 trường hợp tử vong và đang điều tra thêm 11.280 trường hợp khác.

FBI điều tra ông Joe Kent: Nghi án rò rỉ và rạn nứt niềm tin Washington

Ông Joe Kent, cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, đang trở thành tâm điểm của cuộc điều tra FBI về nghi vấn rò rỉ tình báo nhạy cảm. Cuộc điều tra bắt đầu ngay trước khi ông từ chức để phản đối chiến tranh Iran.

FBI mở hồ sơ về ông Kent trước khi ông rời ghế vào thứ Ba tuần này. Thông tin về cuộc điều tra được công bố ngay sau khi chính quyền Trump thực hiện các nỗ lực phối hợp nhằm mô tả Kent là người "không đáng tin" và "không trung thành".

Theo NYT, Trong thư gửi Tổng thống Trump, ông Kent khẳng định: "Iran không gây ra mối đe dọa cận kề nào cho Mỹ". Ông cho rằng cuộc tấn công Iran là kết quả từ áp lực của Israel và các nhóm vận động hành lang tại Mỹ.

Việc Kent từ chức đã làm sâu sắc thêm sự rạn nứt trong nội bộ đảng Cộng hòa về vấn đề chiến tranh và quan hệ với Israel. Tổng thống Trump đã công khai khiển trách cựu quan chức chống khủng bố này, cho rằng việc ông rời đi là điều tốt.

Iran tấn công cơ sở năng lượng Qatar, Saudi Arabia và UAE

Rạng sáng 19/3, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết Iran đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào khu công nghiệp Ras Laffan, trung tâm năng lượng lớn nhất của Qatar, chỉ vài giờ sau một đợt tấn công trước đó. Qatar cho biết các động thái tấn công đã gây ra thiệt hại trên diện rộng.

Qatar trục xuất các tùy viên an ninh và quân sự của Iran sau khi tên lửa của nước này gây ra "thiệt hại trên diện rộng" cho cơ sở khí đốt chính tại Ras Laffan.

Iran tuyên bố các cơ sở năng lượng tại các quốc gia Vùng Vịnh (bao gồm Qatar, Saudi Arabia và UAE) là "mục tiêu hợp pháp" để đáp trả việc Israel không kích mỏ khí South Pars của Iran.

Động thái này khiến giá dầu Brent đã tăng 4,3%, chạm ngưỡng gần 112 USD /thùng. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, giá dầu đã tăng khoảng 50%.

Iran phóng tên lửa báo thù dữ dội, Israel liên tục hứng đòn Video do hãng thông tấn Tasnim của Iran đăng tải, ghi lại cảnh các tên lửa phóng về phía Tel Aviv (Israel) “để trả đũa” vụ sát hại lãnh đạo an ninh quốc gia Ali Larijani. Đại tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, tuyên bố "ông Trump hãy chờ đợi những bất ngờ từ chúng tôi”.

Trong một thông báo riêng, Bộ Nội vụ Qatar cho biết lực lượng cứu hộ đang “xử lý vụ hỏa hoạn tại khu công nghiệp Ras Laffan do bị Iran tấn công”, đồng thời xác nhận không có thương vong.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar chỉ trích cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí đốt ngoài khơi của Iran là "bước đi nguy hiểm và vô trách nhiệm", đẩy Trung Đông vào tử lộ năng lượng.

Khu công nghiệp Ras Laffan, trụ cột của nền kinh tế tại quốc gia vùng Vịnh, đã nhiều lần trở thành mục tiêu của tên lửa Iran trong những ngày qua. Theo đánh giá của công ty năng lượng QatarEnergy, các đợt tấn công đã gây mức độ thiệt hại đáng kể.

Tình báo Mỹ: Iran không hề khôi phục làm giàu hạt nhân

Trong phiên điều trần về "Các mối đe dọa toàn cầu", Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) Tulsi Gabbard đã đối mặt với áp lực gay gắt từ Đảng Dân chủ khi từ chối xác nhận liệu Iran có thực sự là một "mối đe dọa hạt nhân cận kề" như tuyên bố của Nhà Trắng hay không, theo The Guardian.

Bà Tulsi Gabbard cho biết cộng đồng tình báo đánh giá Iran không hề khôi phục khả năng làm giàu hạt nhân sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào năm ngoái.

Sự nghi ngờ về tính chính đáng của cuộc chiến bùng phát mạnh mẽ sau những diễn biến bất ngờ.

Trước đó, Phó Giám đốc Tình báo đã từ chức vào thứ Ba, khẳng định trong thư rằng "Iran không gây ra mối đe dọa cận kề nào". Điều này trực tiếp vạch trần sự mâu thuẫn với các lý do chiến tranh mà Tổng thống Donald Trump đưa ra.

Dù từng là người phản đối chiến tranh quyết liệt, bà Gabbard hiện lại lập luận rằng việc xác định mức độ đe dọa thuộc về "quyền của Tổng thống" chứ không phải chuyên môn tình báo.

Ông Trump gây tranh cãi khi đọc nhầm từ "imminent" (cận kề) thành "eminent" (kiệt xuất) trên máy nhắc chữ khi tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 28/2.

Lầu Năm Góc đề xuất 200 tỷ USD cho chiến tranh Iran

Tờ Washington Post đưa tin Lầu Năm Góc đã chính thức đề nghị Nhà Trắng phê duyệt khoản ngân sách khổng lồ hơn 200 tỷ USD để trình Quốc hội, nhằm duy trì các hoạt động quân sự tại Iran.

Yêu cầu này đang vấp phải những rào cản lớn do sự ủng hộ từ công chúng Mỹ vẫn ở mức thấp. Đảng Dân chủ chỉ trích quyết liệt, cho rằng đây là khoản chi phí không bền vững. Dù ra tín hiệu ủng hộ nhưng Đảng Cộng hòa vẫn thận trọng, chưa có chiến lược rõ ràng để vượt qua ngưỡng 60 phiếu bầu cần thiết tại Thượng viện.

Động thái này tạo ra một sự mâu thuẫn lớn với các cam kết tranh cử của Tổng thống Donald Trump khi ông từng tuyên bố sẽ chấm dứt "chủ nghĩa phiêu lưu quân sự" của Mỹ và liên tục công kích chính quyền tiền nhiệm về khoản chi.

Để làm nhẹ bớt sức nặng của con số 200 tỷ USD cho Iran, ông Trump bị cáo buộc đã đưa ra thông tin sai lệch khi khẳng định ông Biden đã chi tới 350 - 400 tỷ USD cho Ukraine (gấp đôi thực tế).

Việc phóng đại chi phí tại Ukraine được cho là nỗ lực của Nhà Trắng nhằm khiến cái giá của cuộc chiến với Iran hiện nay trông có vẻ "phải chăng" hơn trong mắt cử tri.

Tàu dầu Trung Quốc né eo biển Hormuz qua "Kế hoạch B" của Saudi Arabia

Trong bối cảnh Iran đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Saudi Arabia đã kích hoạt "Kế hoạch B", chuyển hướng xuất khẩu dầu thô sang cảng Yanbu trên Biển Đỏ.

Theo SCMP, Saudi Aramco hiện tận dụng đường ống Đông - Tây công suất 7 triệu thùng/ngày để bảo vệ nguồn cung, tránh các rủi ro an ninh tại Vịnh Ba Tư.

Tàu siêu lớn New Vista của Trung Quốc là ví dụ điển hình khi bỏ qua Hormuz sau loạt vụ tấn công tàu dầu ngày 1/3 để cập cảng Yanbu bốc hàng. Xu hướng này đang lan rộng. Hiện 5 tàu đã vận chuyển hơn 10 triệu thùng dầu Saudi sang Trung Quốc, và 17 tàu khác dự kiến chở thêm 35 triệu thùng ngay trong tháng này.

Việc chuyển hướng này là nỗ lực cấp bách nhằm duy trì an ninh năng lượng khi chuỗi cung ứng qua Vịnh Ba Tư bị gián đoạn nghiêm trọng.

Tổng thống Pháp Macron kêu gọi dừng ngay lập tức các đòn tấn công hạ tầng dân sự

Sau các đợt không kích đánh trúng cơ sở khí đốt tại Iran và Qatar, Tổng thống Emmanuel Macron đã lên tiếng yêu cầu các bên tạm dừng ngay lập tức việc nhắm mục tiêu vào hạ tầng dân sự.

Ông Macron xác nhận vừa điện đàm với Quốc vương Qatar và Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về tình hình.

Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh việc bảo vệ nguồn cung năng lượng, nước và nhu cầu thiết yếu của người dân là "lợi ích chung" cần được ưu tiên hàng đầu để ngăn chặn thảm họa từ sự leo thang quân sự.

Giá dầu tăng vọt

Thị trường năng lượng và tài chính toàn cầu chao đảo vì đòn trả đũa Trung Đông. Ngày 18/3, giá dầu thế giới tăng vọt sau các cuộc tập kích nhắm vào hạ tầng năng lượng trọng yếu. Lúc 20h45 ngày 18/3, dầu Brent giao tháng 5 tăng 4%, lên 111,80 USD /thùng; dầu WTI giao tháng 4 tăng hơn 3%, lên 99,47 USD /thùng và khí đốt châu Âu tăng 6%.

Điểm nóng nhất là khu phức hợp Ras Laffan của Qatar - nơi cung cấp 20% LNG toàn cầu - bị hư hại nặng do tên lửa Iran. Trước đó, Israel đã đánh trúng mỏ South Pars của Iran, trong khi cơ sở Habshan tại UAE cũng phải đóng cửa để đảm bảo an toàn.

Thị trường tài chính ghi nhận đợt bán tháo mạnh. Chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc lao dốc khoảng 3%. Trong khi đồng USD tăng giá, vàng lại giảm 8% kể từ khi chiến sự bắt đầu. Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố chưa hạ lãi suất do áp lực lạm phát từ cú sốc dầu mỏ (giá dầu đã tăng tổng cộng 50% từ đầu cuộc chiến).

Cuộc khủng hoảng Trung Đông khiến thị trường năng lượng biến động nghiêm trọng.

Theo Bloomberg, những phát biểu gần đây của Tổng thống Trump không giúp hạ nhiệt giá dầu thô, khi giá dầu Brent vẫn giữ mức tăng hơn 4% trong ngày. Tổng thống đe dọa "thổi bay toàn bộ" mỏ South Pars của Iran nếu Tehran tấn công hạ tầng LNG của Qatar - lặp lại những cảnh báo tương tự trước đó, bao gồm việc Mỹ sẵn sàng nhắm mục tiêu vào hạ tầng dầu mỏ tại trạm xuất khẩu chính của nước Cộng hòa Hồi giáo trên đảo Kharg.

Tuy nhiên, đang có một sự phân hóa đáng kể giữa thị trường chứng khoán, tiền tệ và dầu mỏ hôm nay. Sau tuyên bố sẽ kiềm chế Israel tấn công các mỏ khí đốt Iran, ông Trump dường như đã thúc đẩy chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ, giúp xóa bỏ mức giảm khoảng 0,2% hồi đầu phiên để chuyển sang sắc xanh với biên độ tương đương.

Đồng USD sụt giảm, gần như phản chiếu chuyển động của chứng khoán tương lai. Điều này hoàn toàn hợp lý, ngoại trừ giá dầu - mặt hàng này hầu như không hề suy chuyển trước các phát biểu trên.

Ngoại trưởng 12 nước Ả Rập và Hồi giáo kêu gọi Iran dừng tấn công

Theo CNN, Ngoại trưởng của 12 quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã kêu gọi Iran “ngay lập tức dừng các cuộc tấn công” và tuân thủ luật pháp quốc tế. Tuyên bố chung được đưa ra ngày 19/3 sau cuộc họp tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Trong tuyên bố, các bộ trưởng lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh. Các bộ trưởng cũng chỉ trích các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon. Tuyên bố chung được đưa ra trong bối cảnh Iran gia tăng tấn công vào hạ tầng năng lượng trên khắp khu vực vùng Vịnh.

Tuyên bố được đưa ra thay mặt các ngoại trưởng của Azerbaijan, Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Lebanon, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE.

Ông Trump dọa xóa sổ Iran để gây áp lực với đồng minh

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ý định "tiêu diệt phần còn lại" của Iran và để các quốc gia khác tự xử lý vấn đề tại eo biển Hormuz. Ông cho rằng một đòn quyết định như vậy sẽ buộc các đồng minh "thiếu hợp tác" - ám chỉ khối NATO - phải lập tức hành động.

"Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta 'xóa sổ' phần còn lại của nhà nước khủng bố Iran, rồi để các quốc gia đang sử dụng eo biển này - thay vì chúng ta - phải tự chịu trách nhiệm? Điều đó sẽ khiến một số 'đồng minh' chậm chạp của chúng ta phải hành động, và thật nhanh!!!", nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt đồng minh như Nhật Bản, Anh và Liên minh châu Âu (EU) đồng loạt xác nhận không tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhắm vào Iran. Các quốc gia châu Âu cũng phản đối yêu cầu của ông Trump về việc dùng vũ lực mở lại eo biển Hormuz sau khi Tehran đình chỉ phần lớn hoạt động vận tải qua tuyến đường trọng yếu này.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã tàn phá trung tâm dầu khí trọng yếu của Iran

Tổng thống Donald Trump khẳng định ông hiện chưa muốn đạt được một thỏa thuận với Iran, đồng thời tuyên bố Mỹ đã tàn phá hoàn toàn một đầu mối xuất khẩu dầu khí quan trọng của chính quyền Tehran.

Trước đó vào thứ Bảy, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo quân đội đã tập kích đảo Kharg nhưng quả quyết chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng dầu khí then chốt vẫn được bảo toàn. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông lại cho biết hòn đảo đã bị san phẳng và để ngỏ khả năng thực hiện thêm các đợt tấn công tiếp theo.

"Chúng tôi đã tàn phá hoàn toàn nơi đó", ông Trump trả lời NBC News. "Tuy nhiên tôi chưa động đến các đường dẫn năng lượng, vì việc xây dựng lại chúng sẽ mất rất nhiều năm".

NATO thảo luận phương án mở lại eo biển Hormuz

Ngày 18/3, Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận các đồng minh đang thảo luận để tìm ra giải pháp tập thể nhằm khai thông eo biển Hormuz.

Trong chuyến thăm Na Uy, ông nhấn mạnh các nước thành viên đều nhất trí về tính cấp thiết của việc mở lại tuyến đường thương mại quốc tế. NATO đang phối hợp chặt chẽ để xác định lộ trình cụ thể nhằm giải quyết bế tắc tại khu vực này.

Iran xác nhận Israel đã hạ sát Bộ trưởng Tình báo

Sáng 18/3, Tổng thống Masoud Pezeshkian chính thức xác nhận Bộ trưởng Tình báo Esmaeil Khatib đã tử vong sau đòn tấn công của Israel. Viết trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Iran kịch liệt lên án hành động này là một "vụ ám sát hèn hạ".

Việc mất đi cùng lúc người đứng đầu ngành tình báo và các lãnh đạo an ninh then chốt là đòn giáng mạnh vào bộ máy điều hành của Tehran.

"Israel đang chuyển dịch mục tiêu từ các cơ sở quân sự sang việc triệt hạ trực tiếp 'bộ não' của chính quyền Iran," một chuyên gia phân tích tại Trung Đông nhận định.

Lễ tang của các vị lãnh đạo này được tổ chức tại thủ đô Tehran vào cuối ngày hôm nay trong bầu không khí căng thẳng, giữa bối cảnh quân đội Israel đã được bật đèn xanh để thực hiện các vụ ám sát không cần phê duyệt bổ sung.

Vật thể bí ẩn rơi trúng nhà máy hạt nhân Iran

Một vật thể bí ẩn đã rơi trúng khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr - cơ sở duy nhất đang hoạt động của Iran vào tối 18/3. IAEA xác nhận không có thiệt hại hạ tầng hay thương vong. Tuy nhiên, sự cố làm dấy lên lo ngại về thảm họa phóng xạ trong bối cảnh cuộc chiến giữa Israel-Mỹ và Iran đang leo thang.

Tập đoàn Rosatom (Nga), đơn vị vận hành nhà máy, cho biết vụ việc xảy ra sát tổ máy đang hoạt động. Hiện có khoảng 480 công dân Nga tại đây và các đợt sơ tán đang được chuẩn bị. Dù tình trạng phóng xạ hiện vẫn bình thường, rủi ro rò rỉ là mối đe dọa sinh tồn với các quốc gia vùng Vịnh do sự phụ thuộc vào các nhà máy khử mặn nước biển.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi khẩn thiết kêu gọi các bên kiềm chế để tránh tai nạn hạt nhân.

Cận cảnh Israel không kích Beirut, hạ sát bộ trưởng Tình báo Iran Đợt không kích của quân lực Israel vào trung tâm thủ đô Beirut của Lebanon ngày 18/3 đã khiến Bộ trưởng Tình báo Iran Ali Larijani thiệt mạng.

UAE chỉ trích gay gắt Israel nhắm vào an ninh năng lượng

Trong một động thái hiếm hoi kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel và Iran bùng nổ, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã chính thức lên tiếng chỉ trích hành động của Tel Aviv.

UAE nhận định việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng không chỉ là sự leo thang nguy hiểm mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng thế giới và sự ổn định của toàn khu vực.

Abu Dhabi nhấn mạnh yêu cầu các bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế, tuyệt đối tránh tấn công các hạ tầng dân sự thiết yếu trong mọi hoàn cảnh.

Iran: Sẽ biến hạ tầng năng lượng kẻ thù thành tro

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra lời cảnh báo thông qua hãng tin Mehr ngay sau vụ tấn công tại miền Nam nước này.

Iran biến bầu trời đối phương thành 'cảnh tượng ngoạn mục' Chuẩn tướng Sardar Mousavi, chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố Iran sẽ tiến hành đòn trả đũa táo bạo nhất từ trước đến nay.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya tuyên bố sẽ Iran sẽ đáp đã bằng cách "thiêu rụi và biến thành tro bụi" các hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và khí đốt của kẻ thù.

Phía Iran khẳng định Mỹ - Israel sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng binh lính lẫn danh dự. Vụ tấn công vào South Pars - mỏ khí đốt lớn nhất thế giới - được xem là một "tử huyệt" kinh tế, giải thích cho phản ứng dữ dội từ cả đồng minh lẫn đối thủ trong khu vực.

Trong tuyên bố được hãng tin bán chính thức Tasnim đăng tải hôm thứ Tư, giới chức Iran cho biết 5 cơ sở tại Ả Rập Xê-út, UAE và Qatar "sẽ trở thành mục tiêu trong vài giờ tới" gồm có: Nhà máy lọc dầu SAMREF và khu phức hợp hóa dầu Jubail ở Ả Rập Xê-út. Mỏ khí Al Hosn ở UAE và nhà máy lọc dầu Ras Laffan, khu phức hợp hóa dầu và công ty cổ phần Mesaieed ở Qatar.

