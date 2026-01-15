Mỹ chính thức bán lô dầu Venezuela đầu tiên gây tranh cãi

Mỹ chính thức bán lô dầu Venezuela đầu tiên trong kế hoạch khai thác trữ lượng khổng lồ của nước này, nhưng giới doanh nghiệp cảnh báo rủi ro pháp lý và môi trường đầu tư bất ổn.

Mỹ đã hoàn tất thương vụ bán dầu Venezuela đầu tiên trị giá 500 triệu USD. Ảnh: Reuters.

Mỹ đã hoàn tất thương vụ bán dầu mỏ đầu tiên có nguồn gốc từ Venezuela, trị giá khoảng 500 triệu USD , theo tiết lộ của một quan chức trong chính quyền Washington, CNN đưa tin.

Quan chức này cho biết, trong những ngày và tuần tới, Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục triển khai thêm các đợt bán dầu khác.

Kể từ sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro hồi đầu tháng, Tổng thống Donald Trump liên tục phát đi tín hiệu rằng Washington sẽ khai thác mạnh trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu hôm 9/10, ông Trump tuyên bố ngành công nghiệp dầu khí sẽ rót ít nhất 100 tỷ USD để tái thiết lĩnh vực năng lượng vốn đã bị tàn phá nặng nề của Venezuela. Tuy nhiên, nguồn gốc và cơ sở của con số này hiện vẫn chưa được làm rõ.

Kế hoạch tận dụng nguồn dầu Venezuela của chính quyền Mỹ đã vấp phải không ít hoài nghi từ các lãnh đạo doanh nghiệp năng lượng hàng đầu, ngay trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm thứ Sáu.

“Đó là một thị trường không thể đầu tư”, Giám đốc điều hành ExxonMobil Darren Woods thẳng thắn nhận định khi trao đổi với các quan chức về những rào cản kinh doanh tại Venezuela. Ông nhấn mạnh rằng cần phải thiết lập hàng loạt khuôn khổ pháp lý và thương mại thì các doanh nghiệp mới có thể đánh giá được khả năng sinh lời của các khoản đầu tư.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp khác cũng bày tỏ sự dè dặt trước viễn cảnh làm ăn tại quốc gia Mỹ Latinh đang chìm trong khủng hoảng này. Sau cuộc họp kéo dài tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump và các trợ lý cấp cao đã rời phòng họp mà chưa đạt được bất kỳ cam kết lớn nào từ các công ty về việc đầu tư hàng tỷ USD vào Venezuela.

Thông tin chi tiết về thương vụ bán dầu đầu tiên vẫn chưa được công bố đầy đủ. Tuy nhiên, trong một tuyên bố, người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers khẳng định: “Nhóm của Tổng thống Trump đang thúc đẩy các cuộc thảo luận tích cực, liên tục với những công ty dầu khí sẵn sàng và mong muốn thực hiện các khoản đầu tư chưa từng có tiền lệ nhằm khôi phục cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela”.

Cũng trong ngày 14/1, Reuters đưa tin dầu thô Venezuela đang được chào bán với mức giá chiết khấu so với dầu từ một số quốc gia khác, trong đó có Canada, nhằm thu hút các nhà giao dịch quốc tế.