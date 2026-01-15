Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela

  • Thứ năm, 15/1/2026 06:56 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, trong đó hai bên cùng đánh giá cuộc trao đổi mang tính tích cực và thảo luận nhiều vấn đề song phương.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/1 cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, đánh dấu lần đầu tiên ông công khai xác nhận đã trao đổi trực tiếp với nhà lãnh đạo tạm quyền của quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Trump mô tả cuộc trao đổi theo chiều hướng tích cực, khẳng định: “Chúng tôi đang có mối quan hệ rất tốt với Venezuela”. Theo Tổng thống Mỹ, hai bên đã có “một cuộc gọi kéo dài”, trong đó thảo luận nhiều vấn đề khác nhau. “Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều và tôi cho rằng chúng tôi đang hợp tác rất tốt với Venezuela”, ông Trump nói.

Về phía Caracas, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cũng đánh giá cuộc điện đàm là “hiệu quả và mang tính xây dựng”, cho biết hai bên đã thảo luận một chương trình nghị sự song phương vì lợi ích của cả hai quốc gia.

Bà Delcy Rodriguez nhậm chức Tổng thống lâm thời Venezuela hồi đầu tháng này, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ và đưa sang Mỹ để hầu tòa với các cáo buộc liên quan đến ma túy. Trước đó, bà Rodriguez từng giữ chức Phó Tổng thống Venezuela dưới thời ông Maduro.

Khi được hỏi về nhân vật được coi là “số hai” tại Venezuela - Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello - và những thông tin cho rằng ông này không mặn mà với việc hợp tác với Mỹ, Tổng thống Trump đáp: “Tôi biết người số một. Hôm nay chúng tôi vừa có một cuộc trao đổi rất tốt và bà ấy là một người tuyệt vời”.

Tổng thống Trump cũng cho biết chính quyền Mỹ đã có sự phối hợp chặt chẽ với Tổng thống lâm thời Venezuela trong thời gian qua. “Bà ấy là người mà chúng tôi đã làm việc rất tốt. Ngoại trưởng Marco Rubio đang xử lý các vấn đề với bà ấy, còn tôi thì đã trực tiếp trao đổi với bà ấy sáng nay”, ông Trump nói tại Nhà Trắng.

