Caracas phản ứng khi ông Trump tự nhận là 'quyền tổng thống Venezuela'

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng ảnh chế tự xưng "quyền tổng thống Venezuela" trên Truth Social đã khiến nhà lãnh đạo Caracas phản ứng dữ dội.

Bà Delcy Rodriguez, phát biểu trước truyền thông tại Caracas, Venezuela, ngày 10/3/2025. Ảnh: Reuters.

Theo Xinhua, phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới ở bang La Guaira, (Venezuela) ngày 12/1, Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez, khẳng định bà đang điều hành đất nước và thúc đẩy quan hệ quốc tế trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tổng thống Rodriguez nhấn mạnh nhà nước Venezuela đang vận hành bình thường và thực thi đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ. Bà bác bỏ mọi luận điệu làm suy giảm vai trò của các cơ quan chức năng Venezuela trong việc điều hành đất nước.

Bức ảnh được ông Trump đăng tải trên tài khoản Truth Social. Ảnh: Truth Social/realDonaldTrump.

“Ở đây, chúng tôi có chính phủ đang điều hành Venezuela bình thường, có Tổng thống lâm thời và một Tổng thống hợp pháp đang bị giam giữ làm con tin tại Mỹ”, bà Rodriguez nói rõ.

Theo bà Rodriguez, Caracas đang nỗ lực củng cố các mối quan hệ quốc tế trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Bà khẳng định các thông tin sai lệch về bộ máy chính quyền chỉ là nỗ lực tuyệt vọng nhằm phủ nhận thực tế chính trị tại Venezuela.

Tuyên bố của Tổng thống lâm thời Venezuela được đưa ra sau khi ông Trump đăng ảnh Wikipedia liệt kê mình là "Quyền tổng thống Venezuela" từ tháng 1/2026, dù trước đó ông khẳng định quan hệ đôi bên đang tốt đẹp. Động thái gây xôn xao này vẫn chưa nhận được bình luận chính thức từ Nhà Trắng.