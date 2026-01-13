Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Caracas phản ứng khi ông Trump tự nhận là 'quyền tổng thống Venezuela'

  • Thứ ba, 13/1/2026 20:49 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng ảnh chế tự xưng "quyền tổng thống Venezuela" trên Truth Social đã khiến nhà lãnh đạo Caracas phản ứng dữ dội.

Venezuela anh 1

Bà Delcy Rodriguez, phát biểu trước truyền thông tại Caracas, Venezuela, ngày 10/3/2025. Ảnh: Reuters.

Theo Xinhua, phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới ở bang La Guaira, (Venezuela) ngày 12/1, Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez, khẳng định bà đang điều hành đất nước và thúc đẩy quan hệ quốc tế trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tổng thống Rodriguez nhấn mạnh nhà nước Venezuela đang vận hành bình thường và thực thi đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ. Bà bác bỏ mọi luận điệu làm suy giảm vai trò của các cơ quan chức năng Venezuela trong việc điều hành đất nước.

Venezuela anh 2

Bức ảnh được ông Trump đăng tải trên tài khoản Truth Social. Ảnh: Truth Social/realDonaldTrump.

“Ở đây, chúng tôi có chính phủ đang điều hành Venezuela bình thường, có Tổng thống lâm thời và một Tổng thống hợp pháp đang bị giam giữ làm con tin tại Mỹ”, bà Rodriguez nói rõ.

Theo bà Rodriguez, Caracas đang nỗ lực củng cố các mối quan hệ quốc tế trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Bà khẳng định các thông tin sai lệch về bộ máy chính quyền chỉ là nỗ lực tuyệt vọng nhằm phủ nhận thực tế chính trị tại Venezuela.

Tuyên bố của Tổng thống lâm thời Venezuela được đưa ra sau khi ông Trump đăng ảnh Wikipedia liệt kê mình là "Quyền tổng thống Venezuela" từ tháng 1/2026, dù trước đó ông khẳng định quan hệ đôi bên đang tốt đẹp. Động thái gây xôn xao này vẫn chưa nhận được bình luận chính thức từ Nhà Trắng.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách Lẽ thường - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

An Hòa

Venezuela Donald Trump Mỹ Pháp Trump Delcy Rodriguez Tổng thống

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Tong thong Mexico dang bi 'bao vay tu phia' hinh anh

Tổng thống Mexico đang bị 'bao vây tứ phía'

15:51 13/1/2026 15:51 13/1/2026

0

Việc Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro khiến giới chức Mexico đặt ra câu hỏi: Liệu nước này có trở thành mục tiêu tiếp theo?

My 'kho nuot troi' kho bau Venezuela hinh anh

Mỹ 'khó nuốt trôi' kho báu Venezuela

08:00 13/1/2026 08:00 13/1/2026

0

Không chỉ nhắm tới "kho báu" dầu mỏ khổng lồ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump còn đang ráo riết đưa các loại tài nguyên chiến lược khác của Venezuela vào tầm ngắm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý