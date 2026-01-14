Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chính phủ lâm thời Venezuela lần đầu thả tự do cho công dân Mỹ

  • Thứ tư, 14/1/2026 10:21 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Chính phủ lâm thời Venezuela đã trả tự do cho ít nhất 4 công dân Mỹ bị giam giữ tại Venezuela.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: THX/TTXVN


Thông tin trên do một nguồn tin cung cấp cho kênh CNN ngày 13/1.

Đây là lần đầu tiên công dân Mỹ được thả tự do kể từ khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữa. Đợt thả tù nhân Mỹ này diễn ra trong bối cảnh chính phủ lâm thời Venezuela do bà Delcy Rodriguez lãnh đạo bắt đầu trả tự do cho hàng chục tù nhân chính trị.

Trong những tháng gần đây, ít nhất năm công dân Mỹ đã bị giam giữ tại Venezuela.

Bloomberg là đơn vị truyền thông đầu tiên đưa tin về đợt trả tự do cho các công dân Mỹ này.

Trước đó, ngày 12/1, Venezuela thông báo đã trả tự do cho 116 tù nhân kể từ khi chính phủ thông báo sẽ bắt đầu phóng thích những người bị giam giữ dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro.

Trong tuyên bố, Bộ Quản lý Trại giam Venezuela nêu rõ: “Những biện pháp này đã mang lại lợi ích cho những cá nhân bị tước quyền tự do vì các hành vi liên quan đến việc làm gián đoạn trật tự hiến pháp và phá hoại sự ổn định của quốc gia”. Theo tuyên bố, số người được trả tự do là 116, mặc dù phe đối lập và các tổ chức nhân quyền đưa ra con số thấp hơn.

Cùng ngày, phái đoàn điều tra thực tế của Liên hợp quốc tại Venezuela ra tuyên bố bày tỏ hoan nghênh động thái trên của Venezuela. Phái đoàn điều tra của Liên hợp quốc nhấn mạnh bước đi nào nhằm khôi phục tự do cho các cá nhân bị giam giữ đều có ý nghĩa quan trọng đối với những người bị ảnh hưởng và gia đình.

Tuyên bố cho biết trong số khoảng 800 tù nhân, chỉ có khoảng 50 người được trả tự do cho đến thời điểm này, bao gồm cả những trường hợp đã được nêu trong các báo cáo trước đây của Liên hợp quốc.

Theo tuyên bố, kết quả này còn rất xa so với các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của Venezuela và phái đoàn điều tra thực tế của Liên hợp quốc tại Venezuela vẫn đặc biệt lo ngại về những người phụ nữ vẫn đang bị giam giữ, do tác động phức tạp với sức khỏe và trách nhiệm chăm sóc gia đình của họ.

Phái đoàn điều tra của Liên hợp quốc cũng kêu gọi chính quyền Venezuela hành động minh bạch và khẩn trương; cung cấp thông tin công khai về kế hoạch thả tù nhân tiếp theo, bao gồm các tiêu chí áp dụng, thời gian và số lượng; đồng thời điều chỉnh ngay lập tức các điều kiện giam giữ để phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm quyền được chăm sóc y tế, thăm gặp luật sư và người thân.

Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh

Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/chinh-phu-lam-thoi-venezuela-lan-dau-tha-tu-do-cho-cong-dan-my-20260114083237147.htm

TTXVN

Venezuela Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Maduro chính phủ lâm thời trả tự do Mỹ công dân Mỹ

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Iran canh cao cac nuoc lang gieng hinh anh

Iran cảnh cáo các nước láng giềng

3 phút trước 19:36 14/1/2026

0

Tehran gửi thông điệp cứng rắn tới các nước láng giềng có binh sĩ Mỹ đồn trú rằng, các đòn tấn công có thể nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ đặt tại khu vực, nếu Washington can thiệp vào Iran.

Trung Quoc phat hien mo vang 1.000 tan hinh anh

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng 1.000 tấn

25 phút trước 19:14 14/1/2026

0

Phát hiện mỏ vàng được cho là chứa hơn 1.000 tấn tại Trung Quốc đẩy giá vàng tăng, song nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng trữ lượng thực tế có thể thấp hơn đáng kể.

