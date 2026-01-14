Chính phủ lâm thời Venezuela lần đầu thả tự do cho công dân Mỹ

Chính phủ lâm thời Venezuela đã trả tự do cho ít nhất 4 công dân Mỹ bị giam giữ tại Venezuela.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: THX/TTXVN



Thông tin trên do một nguồn tin cung cấp cho kênh CNN ngày 13/1.

Đây là lần đầu tiên công dân Mỹ được thả tự do kể từ khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữa. Đợt thả tù nhân Mỹ này diễn ra trong bối cảnh chính phủ lâm thời Venezuela do bà Delcy Rodriguez lãnh đạo bắt đầu trả tự do cho hàng chục tù nhân chính trị.

Trong những tháng gần đây, ít nhất năm công dân Mỹ đã bị giam giữ tại Venezuela.

Bloomberg là đơn vị truyền thông đầu tiên đưa tin về đợt trả tự do cho các công dân Mỹ này.

Trước đó, ngày 12/1, Venezuela thông báo đã trả tự do cho 116 tù nhân kể từ khi chính phủ thông báo sẽ bắt đầu phóng thích những người bị giam giữ dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro.

Trong tuyên bố, Bộ Quản lý Trại giam Venezuela nêu rõ: “Những biện pháp này đã mang lại lợi ích cho những cá nhân bị tước quyền tự do vì các hành vi liên quan đến việc làm gián đoạn trật tự hiến pháp và phá hoại sự ổn định của quốc gia”. Theo tuyên bố, số người được trả tự do là 116, mặc dù phe đối lập và các tổ chức nhân quyền đưa ra con số thấp hơn.

Cùng ngày, phái đoàn điều tra thực tế của Liên hợp quốc tại Venezuela ra tuyên bố bày tỏ hoan nghênh động thái trên của Venezuela. Phái đoàn điều tra của Liên hợp quốc nhấn mạnh bước đi nào nhằm khôi phục tự do cho các cá nhân bị giam giữ đều có ý nghĩa quan trọng đối với những người bị ảnh hưởng và gia đình.

Tuyên bố cho biết trong số khoảng 800 tù nhân, chỉ có khoảng 50 người được trả tự do cho đến thời điểm này, bao gồm cả những trường hợp đã được nêu trong các báo cáo trước đây của Liên hợp quốc.

Theo tuyên bố, kết quả này còn rất xa so với các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của Venezuela và phái đoàn điều tra thực tế của Liên hợp quốc tại Venezuela vẫn đặc biệt lo ngại về những người phụ nữ vẫn đang bị giam giữ, do tác động phức tạp với sức khỏe và trách nhiệm chăm sóc gia đình của họ.

Phái đoàn điều tra của Liên hợp quốc cũng kêu gọi chính quyền Venezuela hành động minh bạch và khẩn trương; cung cấp thông tin công khai về kế hoạch thả tù nhân tiếp theo, bao gồm các tiêu chí áp dụng, thời gian và số lượng; đồng thời điều chỉnh ngay lập tức các điều kiện giam giữ để phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm quyền được chăm sóc y tế, thăm gặp luật sư và người thân.