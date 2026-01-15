Ông Trump ca ngợi Quyền Tổng thống Venezuela là 'một người tuyệt vời'

Ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cuộc điện đàm với quyền Tổng thống Delcy Rodríguez của Venezuela. Cả hai nhà lãnh đạo đều mô tả cuộc điện đàm này là tích cực và mang tính xây dựng.

Cuộc điện đàm giữa ông Trump và bà Rodriguez được coi là bước ngoặt trong quan hệ Mỹ - Venezuela sau nhiều tháng căng thẳng leo thang giữa hai nước.

Cuộc điện đàm giữa ông Trump và bà Rodriguez được coi là bước ngoặt trong quan hệ Mỹ - Venezuela sau nhiều tháng căng thẳng leo thang giữa hai nước. Hồi đầu tháng này, căng thẳng đã leo thang cực điểm khi Mỹ triển khai một chiến dịch quân sự chớp nhoáng tấn công vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Venezuela và bắt Tổng thống nước này Nicolas Maduro về New York.

Bà Rodríguez, người đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng thống Venezuela sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ và đưa tới Mỹ để xét xử về cáo buộc buôn bán ma túy, đã có cuộc thảo luận lâu dài và hiệu quả với ông Trump về các vấn đề song phương.

Trong bài đăng công khai trên mạng xã hội, ông Trump cho biết hai bên đã thảo luận về dầu mỏ, khoáng sản, thương mại và an ninh, phản ánh nỗ lực của Mỹ “giúp Venezuela ổn định và phục hồi”. Ông cũng ca ngợi bà Rodríguez là “một người tuyệt vời” và đề cập đến việc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã liên lạc với bà trong tiến trình đối thoại giữa hai nước.

Bà Rodríguez cũng mô tả cuộc điện đàm là hiệu quả và lịch sự, đồng thời cho biết hai bên đã thảo luận về chương trình nghị sự song phương vì lợi ích của cả hai nước. Trước đây, bà Rodríguez từng chỉ trích chính quyền Trump vì “bắt cóc” ông Maduro và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Washington và Caracas đang tìm kiếm các bước đi ngoại giao để kiểm soát căng thẳng sau chiến dịch quân sự và các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ của Venezuela, đồng thời mở ra khả năng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh và tái thiết đất nước sau những bất ổn chính trị kéo dài.