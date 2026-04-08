Mỹ biến chiến tranh Iran thành 'thánh chiến của Chúa'?

Viện dẫn đức tin và phục sinh, ông Trump cùng Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth đẩy xung đột Iran sang màu sắc tôn giáo, kèm tối hậu thư phá hủy hạ tầng quy mô lớn.

Không né tránh yếu tố tôn giáo trong cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran, các lãnh đạo Washington ngày càng công khai viện dẫn đức tin, thậm chí cảnh báo viễn cảnh “lửa và diêm sinh” giáng xuống xã hội dân sự Iran nếu Tehran không khuất phục trước các yêu sách của Mỹ, theo CNN.

Phát biểu ngày 6/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi liên hệ sức mạnh quân sự của Mỹ với ý nghĩa phục sinh trong đức tin Kito giáo: “Đây là một trong những mùa Lễ Phục sinh tốt đẹp nhất của chúng ta, theo nhiều cách khác nhau. Xét về quân sự, có thể nói đây là một trong những thời điểm thành công nhất”.

Lời đe dọa nhuốm màu tôn giáo

Cuối tuần qua, một bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump, trong đó cam kết trả đũa Iran, mang sắc thái như trích từ Cựu Ước, trước khi ông tiếp tục viện dẫn “ý chí của Đấng tối cao”. Dù không tiết lộ thêm chi tiết kế hoạch, ông nhấn mạnh thời hạn tối hậu thư là ngày 7/4, đồng thời không ngần ngại dùng ngôn từ công kích, gọi giới lãnh đạo Iran là “những kẻ điên loạn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tại buổi họp báo ngày 6/4. Ảnh: Reuters.

Trong ngày 6/4, ngay sau khi xuất hiện tại sự kiện lăn trứng Phục sinh thường niên ở Nhà Trắng, ông Trump chuyển sang họp báo và tái khẳng định cảnh báo: Mỹ sẵn sàng đánh vào hạ tầng dân sự của Iran nếu nước này không mở eo biển Hormuz và “giải phóng” nguồn cung dầu cho thế giới.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cũng lồng ghép thông điệp tôn giáo khi nói về chiến sự với Iran.

“Trong kỳ Lễ Phục sinh này, quân đội Mỹ một lần nữa chứng minh vì sao chúng ta sở hữu lực lượng chiến đấu mạnh nhất từng tồn tại”, ông Hegseth nói, đồng thời nhấn mạnh các hoạt động cầu nguyện Kito giáo tại Lầu Năm Góc và thông điệp về sự phục sinh của Chúa.

Bài đăng đậm màu sắc tôn giáo của ông Hegseth.

Ông cũng kể lại chiến dịch giải cứu một phi công Mỹ bị bắn rơi, như một câu chuyện đức tin: “Khi kích hoạt được thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp, thông điệp đầu tiên của anh ấy rất đơn giản nhưng đầy sức mạnh: ‘Chúa thật tốt lành’. Trong khoảnh khắc cô lập và hiểm nguy ấy, đức tin và tinh thần chiến đấu của anh đã tỏa sáng”.

Hegseth thậm chí dùng từ “tái sinh” để mô tả viên phi công - người được giải cứu đúng ngày Lễ Phục sinh, biểu tượng cho sự sống lại của Chúa Jesus: bị bắn rơi vào thứ Sáu Tuần Thánh, ẩn náu suốt ngày thứ Bảy và được giải cứu vào Chủ nhật Phục sinh, khi mặt trời vừa mọc.

Sức mạnh tuyệt đối và tranh cãi pháp lý

Trả lời câu hỏi liệu ông có tin rằng Chúa đứng về phía Mỹ trong cuộc chiến, ông Trump nói: “Tôi tin như vậy, vì Chúa là tốt lành và muốn con người được bảo vệ”, dù cũng thừa nhận cả ông và “Chúa” đều không mong muốn tình hình hiện tại.

Tuy nhiên, những tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng làm dấy lên lo ngại về khả năng vi phạm luật pháp quốc tế. Khi được hỏi liệu việc tấn công cầu cống và nhà máy điện - về thực chất nhắm vào dân thường - có cấu thành tội ác chiến tranh hay không, ông Trump né tránh trả lời trực tiếp.

Thay vào đó, ông khẳng định nếu Iran không chấp nhận yêu sách, toàn bộ hạ tầng của quốc gia hơn 90 triệu dân này có thể bị san phẳng theo lệnh của ông - một quyền lực mang tính tuyệt đối.

“Chúng tôi có kế hoạch. Với sức mạnh quân đội hiện tại, mọi cây cầu ở Iran có thể bị phá hủy trước nửa đêm mai, mọi nhà máy điện sẽ ngừng hoạt động, bốc cháy, nổ tung và không bao giờ sử dụng lại. Việc đó có thể hoàn tất chỉ trong vòng 4 giờ nếu chúng tôi muốn. Nhưng chúng tôi không muốn điều đó xảy ra”, ông Trump tuyên bố.

Ông cũng dẫn chứng việc ra lệnh phá hủy cây cầu lớn nhất Iran như một “đòn cảnh cáo” khi các nhà đàm phán Mỹ, gồm Phó Tổng thống JD Vance, con rể Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff, cho rằng Tehran đang rút lui khỏi tiến trình đạt thỏa thuận.

“Chỉ 10 phút sau khi tôi ra lệnh, cây cầu đó đã bị xóa sổ. Tôi có muốn làm vậy không? Không. Tôi có muốn phá hủy hạ tầng của họ không? Không. Nhưng nếu làm, họ sẽ mất 100 năm để tái thiết”, ông Trump nói.