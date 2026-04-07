Ông Trump chỉ trích NATO là hổ giấy, muốn rời đi vì Greenland

  • Thứ ba, 7/4/2026 10:54 (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục công kích các đồng minh trong NATO, gọi liên minh này là “con hổ giấy”, đồng thời nhắc lại tham vọng sáp nhập đảo Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi họp báo ngày 6/4. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong buổi họp báo hôm 6/4, ông Trump bày tỏ sự bất mãn với các nước NATO vì không ủng hộ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Ông cho biết từng đề cập tới việc hỗ trợ một cách “không quá mạnh mẽ”, chỉ dừng ở mức gợi ý: “Nếu các bạn muốn giúp, thì tốt thôi”, theo AFP.

Theo lời ông Trump, phản hồi mà ông nhận được là sự từ chối thẳng thừng. “Họ nói: ‘Không, không, không, chúng tôi sẽ không giúp’”, ông kể lại, nhưng không nêu cụ thể quốc gia nào. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các thành viên NATO “thậm chí còn cố tình né tránh việc hỗ trợ”.

Từ đó, ông Trump chỉ trích liên minh quân sự này là “một con hổ giấy” và khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin “không hề e ngại NATO”.

Bất chấp những chỉ trích, ông Trump vẫn dành lời khen cho Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, gọi ông là “một người tuyệt vời”. Theo kế hoạch, ông Rutte sẽ tới Washington trong tuần này và có các cuộc gặp với ông Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth vào ngày 9/4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp song phương với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 21/1. Ảnh: Reuters.

Những phát biểu mới nhất tiếp tục đánh dấu một đợt căng thẳng nữa trong quan hệ giữa ông Trump và NATO. Trước đó, ông nhiều lần công khai ý định sáp nhập Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, một thành viên của NATO - nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ liên minh.

Đề cập trực tiếp tới vấn đề này, ông Trump nói: “Mọi chuyện thực sự bắt đầu từ Greenland. Chúng tôi muốn Greenland, nhưng họ không muốn trao cho chúng tôi. Và tôi đã nói: ‘Tạm biệt’”.

Trước đó, ngày 20/3, ông Trump cũng chỉ trích NATO là hèn nhát vì không sẵn sàng hỗ trợ Mỹ tái khai thông eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Washington “sẽ ghi nhớ” thái độ này.

Đến ngày 1/4, ông Trump tiếp tục gia tăng chỉ trích, gọi NATO là hổ giấy. Không chỉ từ chối tham gia chiến dịch tại eo biển Hormuz, một số thành viên như Pháp, Italy và Tây Ban Nha còn cấm quân đội Mỹ sử dụng không phận và căn cứ trên lãnh thổ của họ để tiến hành các đòn tấn công nhằm vào Iran.

Ngoài NATO, ông Trump cũng chỉ trích một số đối tác truyền thống ngoài liên minh như Hàn Quốc, AustraliaNhật Bản vì không hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Ngược lại, ông dành lời khen cho các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar và UAE, vì đã ủng hộ Washington trong suốt cuộc xung đột.

Ông Trump có thể đơn phương đưa Mỹ rời NATO?

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa rút khỏi NATO, rào cản pháp lý từ Quốc hội Mỹ khiến kịch bản này không dễ xảy ra như tuyên bố.

19:00 2/4/2026

Lãnh đạo NATO vội tới Mỹ sau khi ông Trump úp mở rút khỏi khối

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tới Washington khi ông Trump chỉ trích đồng minh là “hổ giấy” và cân nhắc rút Mỹ khỏi liên minh, khiến quan hệ hai bờ Đại Tây Dương căng thẳng.

11:25 2/4/2026

Ông Trump 'mất uy'

Gọi NATO là "hổ giấy" và "hèn nhát", ông Trump đẩy rạn nứt với đồng minh lên đỉnh điểm giữa lúc chiến sự Iran gây bất ổn năng lượng. Sự thờ ơ của các đối tác đang khiến Washington đối mặt với sự cô độc chưa từng có.

05:00 21/3/2026

Phương Linh

  • NATO

    NATO

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu (các nước 2 bên bờ Đại Tây Dương). Những năm đầu tiên thành lập, NATO chỉ là một liên minh chính trị. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh Triều Tiên tác động, một tổ chức quân sự hợp nhất đã được thành lập.

    Bạn có biết: Trên danh nghĩa, NATO là liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài. Thực tế, NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác dù các quốc gia này chưa hề xâm phạm đến các thành viên như cuộc tấn công Nam Tư năm 1999, Afghanistan năm 2001...

    • Thành lập: 4/4/1949
    • Trụ sở chính: Bruxelles (Bỉ)
    • Số nước thành viên: 28

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nỗi đau của trẻ em Trung Đông

Từ những cuộc tháo chạy trong đêm, bị cuốn vào chiến dịch tuyển mộ, cho tới cái chết dưới bom đạn, cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đang đẩy hàng triệu trẻ em Trung Đông vào vòng xoáy khủng hoảng.

Pháo đài MAGA của ông Trump chưa lung lay

Xung đột với Iran chưa làm lung lay toàn bộ nền tảng ủng hộ Trump, song các nhóm cử tri trung dung và trẻ tuổi đang dần tỏ ra dè dặt vì hệ lụy kinh tế và an ninh.

