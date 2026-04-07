Ông Trump chỉ trích NATO là hổ giấy, muốn rời đi vì Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục công kích các đồng minh trong NATO, gọi liên minh này là “con hổ giấy”, đồng thời nhắc lại tham vọng sáp nhập đảo Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi họp báo ngày 6/4. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong buổi họp báo hôm 6/4, ông Trump bày tỏ sự bất mãn với các nước NATO vì không ủng hộ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Ông cho biết từng đề cập tới việc hỗ trợ một cách “không quá mạnh mẽ”, chỉ dừng ở mức gợi ý: “Nếu các bạn muốn giúp, thì tốt thôi”, theo AFP.

Theo lời ông Trump, phản hồi mà ông nhận được là sự từ chối thẳng thừng. “Họ nói: ‘Không, không, không, chúng tôi sẽ không giúp’”, ông kể lại, nhưng không nêu cụ thể quốc gia nào. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các thành viên NATO “thậm chí còn cố tình né tránh việc hỗ trợ”.

Từ đó, ông Trump chỉ trích liên minh quân sự này là “một con hổ giấy” và khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin “không hề e ngại NATO”.

Bất chấp những chỉ trích, ông Trump vẫn dành lời khen cho Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, gọi ông là “một người tuyệt vời”. Theo kế hoạch, ông Rutte sẽ tới Washington trong tuần này và có các cuộc gặp với ông Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth vào ngày 9/4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp song phương với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 21/1. Ảnh: Reuters.

Những phát biểu mới nhất tiếp tục đánh dấu một đợt căng thẳng nữa trong quan hệ giữa ông Trump và NATO. Trước đó, ông nhiều lần công khai ý định sáp nhập Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, một thành viên của NATO - nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ liên minh.

Đề cập trực tiếp tới vấn đề này, ông Trump nói: “Mọi chuyện thực sự bắt đầu từ Greenland. Chúng tôi muốn Greenland, nhưng họ không muốn trao cho chúng tôi. Và tôi đã nói: ‘Tạm biệt’”.

Trước đó, ngày 20/3, ông Trump cũng chỉ trích NATO là hèn nhát vì không sẵn sàng hỗ trợ Mỹ tái khai thông eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Washington “sẽ ghi nhớ” thái độ này.

Đến ngày 1/4, ông Trump tiếp tục gia tăng chỉ trích, gọi NATO là hổ giấy. Không chỉ từ chối tham gia chiến dịch tại eo biển Hormuz, một số thành viên như Pháp, Italy và Tây Ban Nha còn cấm quân đội Mỹ sử dụng không phận và căn cứ trên lãnh thổ của họ để tiến hành các đòn tấn công nhằm vào Iran.

Ngoài NATO, ông Trump cũng chỉ trích một số đối tác truyền thống ngoài liên minh như Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản vì không hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Ngược lại, ông dành lời khen cho các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar và UAE, vì đã ủng hộ Washington trong suốt cuộc xung đột.