Elon Musk sắp nhận 1.000 tỷ USD

Tesla đề xuất gói bồi thường 1.000 tỷ USD cho Elon Musk, gắn với mục tiêu đưa giá trị công ty vượt 8.500 tỷ USD và mở rộng mảng robotaxi.

Elon Musk được đề nghị gói bồi thưởng cao kỷ lục. Ảnh: Bloomberg.

Tesla vừa công bố kế hoạch bồi thường mới cho Giám đốc điều hành Elon Musk, với giá trị ước tính khoảng 1.000 tỷ USD . Đây là gói bồi thường chưa từng có trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ, được thiết kế nhằm giữ chân vị tỷ phú gốc Nam Phi tiếp tục dẫn dắt công ty xe điện trong thập kỷ tới.

Theo hồ sơ ủy quyền Tesla gửi ngày 5/9, thỏa thuận này sẽ kéo dài 10 năm, gắn liền với hàng loạt mục tiêu đầy tham vọng. Musk chỉ nhận được toàn bộ khoản thưởng nếu Tesla đạt các cột mốc như mở rộng mảng xe tự hành (robotaxi) và nâng giá trị vốn hóa thị trường lên tối thiểu 8.500 tỷ USD , so với khoảng 1.000 tỷ USD hiện nay.

Nếu hoàn tất, số cổ phiếu bổ sung sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của Musk tại Tesla lên ít nhất 25%. Đây cũng là mức mà ông từng công khai mong muốn.

Kế hoạch mới được đưa ra sau khi gói bồi thường trị giá hơn 50 tỷ USD năm 2018 bị tòa án Delaware bác bỏ hồi đầu năm. Tesla đang kháng cáo phán quyết này, đồng thời tìm kiếm các phương án khác để duy trì động lực cho Musk, bao gồm khoản thưởng cổ phiếu tạm thời khoảng 30 tỷ USD từng được phê duyệt vào đầu tháng 8.

Các ưu đãi trong gói 1.000 tỷ USD được kỳ vọng giữ sự tập trung của Musk vào Tesla, trong bối cảnh công ty mở rộng sang những lĩnh vực mới như robot và AI. Hồ sơ ủy quyền cũng cho biết công ty xe điện sẽ đưa ra biểu quyết cổ đông về việc mua cổ phần trong xAI, công ty khởi nghiệp do chính Musk sáng lập.

Đồng thời, thỏa thuận mới cũng củng cố vai trò trung tâm của Elon Musk tại Tesla, dù ông đang điều hành nhiều công ty khác. Ngoài vị trí CEO Tesla từ năm 2008, Musk hiện còn nắm vai trò lãnh đạo tại SpaceX, xAI, Neuralink và Boring Company. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hồi tháng 5, ông khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó và trực tiếp lãnh đạo Tesla trong ít nhất 5 năm nữa.

Tuy nhiên, cổ phiếu Tesla lại đang chịu áp lực lớn. Tính đến ngày 5/9, mã TSLA đã giảm 16% so với đầu năm. Giới phân tích nhận định gói bồi thường khổng lồ có thể làm dấy lên tranh luận trong nội bộ cổ đông, song cũng phản ánh nỗ lực của hội đồng quản trị nhằm giữ chân nhân vật quan trọng nhất của hãng xe điện lớn nhất thế giới.