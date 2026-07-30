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Thể thao

Mức lương ngoại lệ của Zidane ở Pháp

  • Thứ năm, 30/7/2026 06:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Zinedine Zidane có thể nhận tới 450.000 euro mỗi tháng khi dẫn dắt tuyển Pháp, cao hơn nhiều lần giới hạn thu nhập mới dành cho các Liên đoàn thể thao nước này.

Zidane mang theo kỳ vọng to lớn của nước Pháp khi ngồi vào ghế HLV đội tuyển quốc gia. Ảnh: Reuters.

Theo đài RMC, cựu thuyền trưởng Real Madrid hưởng lương cố định 300.000 euro mỗi tháng, tương đương 3,6 triệu euro mỗi năm.

Con số này có thể tăng lên 450.000 euro/tháng nếu Zidane hoàn thành các mục tiêu trong hợp đồng. Khi đó, thu nhập của nhà cầm quân 54 tuổi đạt 5,4 triệu euro mỗi mùa.

Mức lương của Zidane lập tức gây chú ý bởi nó cao hơn nhiều lần so với giới hạn mới được Pháp áp dụng trong quản trị thể thao chuyên nghiệp. Theo luật mới, lãnh đạo và nhân viên các Liên đoàn thể thao bị giới hạn thu nhập ở mức 450.000 euro/năm, trừ trường hợp được chính phủ cấp phép.

Tuy nhiên, theo L’Équipe, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) không cần xin ngoại lệ để trả mức lương vượt trần cho Zidane. Lý do là hợp đồng giữa hai bên được ký trước khi quy định mới có hiệu lực.

Chủ tịch FFF Philippe Diallo cũng khẳng định tiền bạc không phải yếu tố quyết định trong quá trình đưa Zidane trở lại đội tuyển. "Đây không phải vấn đề tiền bạc. Chúng tôi nói về khát vọng, về một liên đoàn muốn tuyển Pháp chiến thắng và một cầu thủ từng mơ khoác màu áo xanh", ông tránh nói về con số cụ thể khi được hỏi về lương của Zidane.

Zidane được bổ nhiệm thay Didier Deschamps, người đã dẫn dắt tuyển Pháp suốt 14 năm. Deschamps từng nhận khoảng 3,8 triệu euro mỗi năm, thấp hơn mức tối đa mà Zidane có thể đạt được trong hợp đồng mới.

Nhiệm vụ của Zidane là giúp tuyển Pháp duy trì vị thế hàng đầu thế giới trong chu kỳ hướng tới World Cup 2030. Hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn 4 năm, mở ra chương mới trong sự nghiệp của một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử bóng đá Pháp.

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Đào Trần

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