Mức giá Villa bán Martinez cho MU

MU tích cực tìm kiếm một thủ môn mới sau chấn thương gân kheo của Andre Onana, và Emiliano Martinez của Aston Villa nổi lên như mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, nỗ lực đầu tiên của "Quỷ đỏ" nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU gửi đề nghị mượn Martinez đến Aston Villa, nhưng lập tức bị đội bóng vùng Midlands từ chối thẳng thừng với thái độ khó tin. Phía Villa cho rằng đó là lời đề nghị thiếu nghiêm túc.

Villa "không thấy lợi ích gì" trong việc để Martinez khoác áo MU dưới dạng cho mượn. Tuy nhiên, nếu thật sự muốn sở hữu thủ môn vô địch World Cup 2022, MU phải chi ít nhất 40 triệu bảng, mức định giá mà Villa đưa ra.

Daily Mail tiết lộ MU cũng được cho là đang đàm phán với Senne Lammens, thủ môn 21 tuổi của Royal Antwerp, với mức phí chuyển nhượng khoảng 17 triệu bảng.

Với việc Onana nguy cơ lỡ giai đoạn đầu mùa, HLV Ruben Amorim hiện chỉ còn Tom Heaton và Altay Bayindir là hai lựa chọn kinh nghiệm trong khung gỗ. Tìm người thay thế đang là ưu tiên lớn trong kế hoạch chuyển nhượng của MU, bên cạnh một tiền vệ phòng ngự và một trung phong chất lượng.

Cùng lúc, MU hoàn tất thương vụ trị giá 71 triệu bảng chiêu mộ Bryan Mbeumo từ Brentford, sau khi có Matheus Cunha và Diego Leon trước đó. Dù vậy, thị trường hè của "Quỷ đỏ" vẫn còn rất sôi động phía trước.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.