Lý do Gyokeres từ chối MU

Theo Record (Bồ Đào Nha), tiền đạo người Thụy Điển cảm thấy thất vọng khi chứng kiến Lindelof - có chung người đại diện Hasan Cetinkaya, bị HLV Amorim “gạt phăng” không thương tiếc tại Old Trafford. Chính chi tiết này ảnh hưởng lớn đến quyết định của Gyokeres, dù anh từng có thời gian làm việc cùng Amorim tại Sporting Lisbon.

MU rất muốn có một trung phong mới để chuẩn bị cho mùa giải 2025/26, và Gyokeres được nhắm đến như phương án lý tưởng. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa anh và Lindelof – cùng sự bất mãn từ phía người đại diện Cetinkaya – khiến thương vụ sớm đổ bể. Cetinkaya được cho là tức giận khi Lindelof không được CLB gia hạn hợp đồng, bất chấp anh muốn ở lại cống hiến thêm.

Gyokeres trải qua mùa giải bùng nổ tại Bồ Đào Nha với 54 bàn thắng sau 52 trận, tiếp nối màn ra mắt ấn tượng với 43 bàn ngay trong mùa đầu tiên khoác áo Sporting. Phong độ chói sáng biến anh trở thành mục tiêu săn đón của hàng loạt ông lớn châu Âu. Hiện Arsenal chiếm ưu thế so với MU và Juventus.

Trong khi đó, Lindelof gắn bó với MU từ năm 2017 sau thương vụ chuyển nhượng trị giá 31 triệu bảng từ Benfica. Anh ra sân 284 trận trên mọi đấu trường cho "Quỷ đỏ", nhưng mùa giải vừa qua chỉ chơi 25 trận, thấp nhất kể từ khi đến Anh. Hợp đồng của Lindelof hết hạn vào mùa hè này và CLB quyết định không gia hạn.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.