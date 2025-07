MU dễ có Nicolas Jackson

Jackson từng là lựa chọn hàng đầu trên hàng công của "The Blues", nhưng hiện tại vị trí của cầu thủ này bị lung lay dữ dội sau sự xuất hiện của Liam Delap, Joao Pedro. Dù vậy, Jackson vẫn là cái tên hot trên thị trường chuyển nhượng.

Theo truyền thông Anh, Napoli và AC Milan bày tỏ sự quan tâm, nhưng Jackson thích môi trường bóng đá Anh và ưu tiên ở lại Premier League nếu rời Chelsea. Điều này mở ra cơ hội cho MU. Theo The Athletic, số 9 mới là ưu tiên của MU sau 2 thương vụ Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

Dự án tái thiết của đội chủ sân Old Trafford có thể thu hút được Jackson, đặc biệt khi "Quỷ đỏ" đã bắt đầu liên hệ với người đại diện của anh - Ali Barat - để thăm dò khả năng chiêu mộ.

Hiện tại, Jackson còn tới 7 năm hợp đồng với Chelsea. Tuy nhiên, nếu có đội bóng chấp nhận mức giá 80 triệu bảng, Chelsea sẵn sàng đàm phán. Chelsea coi việc Liverpool chiêu mộ Hugo Etikite với giá 79 triệu bảng là cơ sở để định giá con số này cho Jackson.

Mùa trước, Jackson ghi được 10 bàn và có 5 kiến tạo sau 30 lần ra sân ở Premier League, góp phần giúp Chelsea cán đích ở vị trí thứ 4 và giành vé dự Champions League. Anh cũng lập công trong trận đấu với Real Betis, mang về danh hiệu Conference League cho đội bóng thành London.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.