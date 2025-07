MU ‘trảm’ 4 ngôi sao khỏi tour du đấu Mỹ

Theo ESPN, bộ tứ này sẽ không cùng đội bay sang Chicago trong thời gian ngắn tới, bởi họ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim và đang được rao bán trong kỳ chuyển nhượng hè.

Việc loại bỏ 4 cái tên nói trên được xem như động thái thể hiện sự ủng hộ tối đa của ban lãnh đạo với tân HLV Ruben Amorim. Bộ tứ này từ lâu bị liệt vào danh sách “thanh lý” và phải tập riêng tại Carrington, không tham gia cùng đội hình chính. Đây cũng là bước đi cứng rắn hơn nhiều so với mùa hè năm ngoái, khi Erik ten Hag từng phải “xuống nước” để Jadon Sancho tham dự tour dù mâu thuẫn căng thẳng giữa đôi bên chưa được giải quyết.

MU sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị với mức giá hợp lý, nhằm đẩy nhanh tiến trình thanh lọc đội hình. Antony đang nhận được sự quan tâm từ Real Betis - nơi anh từng thi đấu thành công theo dạng cho mượn - cùng Atletico Madrid. Trong khi đó, Juventus được cho là đang để mắt đến Sancho.

Riêng Garnacho, dù muốn tiếp tục gắn bó với Premier League, mức giá của anh đã giảm mạnh. Từ chỗ bị “hét” tới 70 triệu bảng hồi tháng 1, MU giờ sẵn sàng bán với giá khoảng 40 triệu bảng.

Cùng lúc, MU đã chốt thỏa thuận cho Marcus Rashford sang Barcelona dưới dạng cho mượn 1 mùa, với toàn bộ lương của tiền đạo này do đội bóng Tây Ban Nha chi trả. “Blaugrana” cũng cài điều khoản mua đứt với giá khoảng 30 triệu euro vào mùa hè năm sau. Rashford - người không ra sân cho CLB từ tháng 12 - hoàn tất nửa cuối mùa trước trong màu áo Aston Villa và vừa có mặt tại Barcelona hôm 20/7 để ký kết hợp đồng.

Việc để bộ tứ Garnacho, Antony, Malacia và Sancho ở lại Manchester giúp Ruben Amorim toàn tâm chuẩn bị cho tour du đấu 3 trận tại Mỹ, tránh lặp lại những ồn ào và sự xao nhãng như thời Ten Hag. Đây cũng là tín hiệu rõ ràng cho thấy CLB sẵn sàng làm mới đội hình, đặt quyền lực tuyệt đối vào tay HLV mới và quyết liệt trong kế hoạch tái thiết.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.