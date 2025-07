Mbeumo biến hàng công MU thành cơn lốc mới?

Với mức phí 71 triệu bảng vừa được “Bầy ong” chấp thuận, đây là một thương vụ bom tấn không chỉ vì giá trị tài chính, mà còn vì những gì cầu thủ người Cameroon có thể mang lại cho đội bóng áo đỏ.

Trong bối cảnh Ruben Amorim nỗ lực tái cấu trúc hàng công, Mbeumo xuất hiện như một mảnh ghép lý tưởng. Tiền đạo 25 tuổi vừa hoàn tất bài kiểm tra y tế và dự kiến ra mắt ngay trong tuần tới. Tân binh Leny Yoro, một trong những nhân tố trẻ đầy tiềm năng, công khai bày tỏ sự háo hức được sát cánh cùng Mbeumo. Không khí tại Carrington dường như đang “nóng” hơn bao giờ hết.

Điều khiến Mbeumo trở nên đặc biệt là bộ kỹ năng “3 trong 1” hiếm thấy: dứt điểm, chuyền bóng và rê bóng. Theo phân tích của The Athletic, một cầu thủ tấn công toàn diện phải biết khi nào nên tung cú sút quyết định, khi nào cần chuyền để duy trì nhịp độ hoặc tạo cơ hội cho đồng đội, và khi nào cần qua người để phá vỡ cấu trúc phòng ngự.

Liverpool khai thác triệt để triết lý này và gặt hái thành công, còn Man United tin rằng Mbeumo sẽ là chìa khóa để họ tái thiết hàng công đang khát ý tưởng.

Mùa trước, Brentford không phải đội bóng sở hữu lối chơi kiểm soát bóng quá áp đảo, nhưng Mbeumo vẫn tạo ra ảnh hưởng đáng kinh ngạc. Anh ghi 20 bàn tại Premier League - con số không chỉ đến từ cảm giác săn bàn mà còn nhờ sự hiệu quả trong việc tận dụng những cơ hội nửa vời.

Dữ liệu từ StatsBomb cho thấy xét theo chỉ số On-Ball Value (OBV) - một thước đo giá trị mỗi pha xử lý bóng mang lại cho hàng tấn công - chỉ có Mohamed Salah vượt trội hơn Mbeumo trong mùa giải 2024/25. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc anh không chỉ ghi bàn mà còn tạo ra giá trị nền tảng trong cách tổ chức tấn công.

Đáng chú ý, mùa trước được xem là “chưa đạt chuẩn” nếu xét trên các chỉ số nền tảng. Mbeumo chỉ đạt trung bình 2,08 cú sút và 0,20 xG phi phạt đền mỗi 90 phút - con số thấp nhất kể từ khi anh đặt chân tới Premier League.

Điều này cho thấy, ngay cả trong một mùa được coi là “xuống phong độ” theo chỉ số, chân sút người Cameroon vẫn đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Đây chính là cơ sở để Manchester United tin rằng trong một hệ thống tấn công nhiều cơ hội hơn, Mbeumo có thể còn bùng nổ dữ dội hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc ghi bàn, Mbeumo còn góp phần trực tiếp vào khâu kiến tạo với 9 đường chuyền quyết định trên mọi đấu trường mùa trước. Thống kê giá trị tấn công tổng hợp cho thấy anh chỉ xếp sau Bruno Fernandes, Salah và đồng đội cũ Mikkel Damsgaard về mức độ đóng góp.

Hàng công Man United mùa giải vừa qua bị đánh giá là kém hiệu quả và dễ bị bắt bài. Việc phụ thuộc quá nhiều vào những pha tỏa sáng cá nhân khiến họ đánh rơi nhiều điểm số quan trọng.

Mbeumo, với khả năng xử lý khôn ngoan và tính sát thương cao, được kỳ vọng mang đến sự khác biệt. Anh nằm trong top 11% cầu thủ tấn công và chạy cánh hiệu quả nhất Premier League, một thông số cho thấy sự ổn định và khả năng tận dụng cơ hội.

Hơn nữa, Amorim vốn rất ưa chuộng những cầu thủ tấn công có thể “tự tạo cơ hội” thay vì phụ thuộc vào đường chuyền cuối. Mbeumo nổi bật ở khoản này. Anh sở hữu trung bình 3,4 pha rê bóng mỗi trận mùa trước, thường xuyên kéo giãn hàng phòng ngự đối thủ và mở ra khoảng trống cho đồng đội. Trong bối cảnh Amad Diallo vẫn còn thiếu kinh nghiệm, sự kết hợp giữa Mbeumo và tân binh Matheus Cunha sẽ giúp Manchester United có nhiều phương án đột phá hơn từ hai cánh.

Thương vụ Mbeumo không chỉ đơn thuần là bổ sung nhân sự. Đây là thông điệp rõ ràng từ ban lãnh đạo. Manchester United sẽ theo đuổi lối chơi chủ động, trực diện và hiệu quả hơn. Sự có mặt của anh cho phép Amorim linh hoạt sử dụng sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1, nơi Mbeumo có thể đá cánh phải hoặc thậm chí bó vào trong như một tiền đạo thứ hai.

Với tốc độ, khả năng di chuyển thông minh và kỹ năng pressing mạnh mẽ, Mbeumo hứa hẹn trở thành một phiên bản “đa năng” kết hợp giữa Jadon Sancho và Antony nhưng ở đẳng cấp cao hơn. Sự bổ sung này cũng sẽ giảm gánh nặng cho Rasmus Højlund, khi CLB cần nhiều mũi nhọn có thể tự giải quyết trận đấu thay vì chỉ trông chờ vào trung phong trẻ người Đan Mạch.

Chi 71 triệu bảng cho một cầu thủ chưa từng khoác áo “ông lớn” nào có thể bị xem là mạo hiểm, nhưng với Mbeumo, đó là khoản đầu tư hợp lý. Anh chứng minh năng lực tại Premier League, sở hữu sự ổn định, sức sáng tạo và tính sát thương mà United đang thiếu.

Nếu được đặt trong một hệ thống hợp lý, Mbeumo hoàn toàn có thể trở thành mắt xích giúp Man United bước sang một kỷ nguyên tấn công bùng nổ hơn. Với sự kết hợp của Mbeumo, Cunha, Fernandes và Højlund, “Quỷ đỏ” đang dần hình thành một hàng công không chỉ giàu tốc độ mà còn cực kỳ đa dạng.

Có lẽ, đây không chỉ là một bản hợp đồng, mà là tuyên bố về một cuộc “cách mạng” mà Amorim đang âm thầm xây dựng tại Old Trafford.

