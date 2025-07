MU hạ giá bán hàng loạt ngôi sao

Theo Telegraph, "Quỷ đỏ" tìm cách gấp rút giải phóng quỹ lương và tạo thêm ngân sách chuyển nhượng để tái thiết đội hình dưới thời Amorim. Đến thời điểm này, họ mới thu về 25 triệu bảng từ các điều khoản bán lại và việc Chelsea trả một phần lương cho Jadon Sancho theo dạng cho mượn.

HLV người Bồ Đào Nha chi 62,5 triệu bảng cho Matheus Cunha và 71 triệu bảng cho Bryan Mbeumo, nhưng vẫn muốn có thêm một trung phong đẳng cấp, với mục tiêu hàng đầu là Nicolas Jackson (Chelsea). Để có thêm ngân sách, MU buộc phải bán rẻ những cầu thủ không nằm trong kế hoạch.

Garnacho là cầu thủ có khả năng mang lại khoản tiền lớn nhất, và đang được Chelsea quan tâm. Ở mức giá 40 triệu bảng, đây là cơ hội quá hời để đội bóng thành London cân nhắc đầu tư.

Ngoài Garnacho, loạt cái tên khác cũng được rao bán giá rẻ. Sancho, từng tiêu tốn 73 triệu bảng, nhưng không đội nào sẵn sàng mua đứt vì mức lương 250.000 bảng/tuần. Juventus muốn mượn anh thêm một mùa và chấp nhận trả một phần lương. MU gần như sẽ mất trắng Sancho hè tới.

"Bom xịt" giá 85 triệu bảng Antony đang được Real Betis quan tâm. Tuy nhiên, mức giá 40 triệu bảng mà MU yêu cầu vẫn khiến đội bóng La Liga lắc đầu. MU có thể phải giảm thêm để đẩy cầu thủ ra đi, chấp nhận khoản lỗ nặng.

Tyrell Malacia từng có giá 15 triệu bảng, song không còn nằm trong kế hoạch sau khi trở về từ PSV. MU sẵn sàng để gương mặt này ra đi với mức phí tượng trưng, được cho là rất nhỏ trong hè này.

Marcus Rashford, được định giá 100 triệu bảng vào năm 2023, cũng được đem cho Barcelona mượn. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Barca có thể mua đứt anh với giá chỉ 26 triệu bảng.

MU chấp nhận hy sinh những cái tên từng được xem là tương lai của đội bóng, qua đó thay máu cả hàng công ở mùa giải 2025/26.

