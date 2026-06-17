Mưa to, gió mạnh quật ngã người đàn ông ở TP.HCM

Cơn mưa lớn đi kèm gió mạnh xuất hiện tại TP.HCM vào chiều 16/6 đã khiến một bảo vệ bị quật ngã khi cố giữ ô che trước cửa hàng gần đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Hưng).

Khoảnh khắc người đàn ông bị gió mạnh quật ngã ở TP.HCM Người đàn ông làm bảo vệ tại một quán cà phê ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng) cố gắng giữ cho cây dù không bay trong trận mưa chiều 16/6. Cơn gió lớn quật ngã người này cùng chiếc dù. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Chiều 16/6, nhiều khu vực ở TP.HCM xuất hiện mưa lớn kèm gió giật mạnh. Tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Cảnh, thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng), thời tiết chuyển xấu trong thời gian ngắn. Mưa trắng trời khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế.

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc nam bảo vệ đang cố giữ chiếc ô che cỡ lớn trước cửa cơ sở kinh doanh. Dưới tác động của gió mạnh, phần mái che liên tục rung lắc và bị hất ngược lên cao.

Người đàn ông dùng hai tay bám chặt vào khung đỡ. Tuy nhiên, sức gió ngày càng tăng khiến ông mất thăng bằng rồi ngã xuống đất cùng chiếc dù. Hình ảnh này khiến nhiều người theo dõi không khỏi thót tim.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Thanh Kha, chủ nhân đoạn video, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng chiều tối 16/6. Rất may, nam bảo vệ chỉ bị xây xát nhẹ sau cú ngã. Sau ít phút, người này có thể đứng dậy và chạy vào bên trong để ẩn nấp.

Ghi nhận tại nhiều khu vực của TP.HCM trong chiều 16/6, bầu trời chuyển tối đột ngột trước khi mưa dông xuất hiện, nhiều khu vực gió giật mạnh. Người đi đường mặc áo mưa gặp khó khăn khi di chuyển.

Tại các giao lộ lớn như khu vực bên dưới chân cầu Ba Son hướng về phường An Khánh nhiều phương tiện giảm tốc độ vì tầm nhìn bị hạn chế, một số đoạn đường bị ngập. Đây được xem là một trong những cơn mưa có cường độ mạnh xuất hiện tại thành phố trong những ngày gần đây.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, TP.HCM đang trong cao điểm mùa mưa. Những ngày tới, thành phố tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông vào chiều và tối. Một số nơi có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to. Hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh vẫn có thể xuất hiện trong các cơn dông. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế đứng gần biển quảng cáo, cây xanh lớn hoặc các công trình tạm khi thời tiết chuyển xấu.