Bữa ăn gia chủ miền Tây đãi nhóm thợ xây nhà hút triệu view

Thấy những người thợ làm việc vất vả giữa nắng mưa, Nhi đều đặn chuẩn bị thêm đồ ăn, nước uống để động viên đội ngũ thi công ngôi nhà của mình.

Cô gái nấu ăn đãi thợ xây suốt quá trình làm nhà Dù đơn vị thi công đã lo chi phí ăn uống, Nhi vẫn đều đặn chuẩn bị thêm bữa cơm cho đội thợ vì thương mọi người làm việc vất vả dưới nắng mưa.

Mới đây, khoảnh khắc một cô gái bưng khay đồ ăn với 5 bát bún hải sản đầy ắp ghẹ, được trình bày đẹp mắt để đãi thợ xây đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước sự chu đáo của gia chủ dành cho đội ngũ thi công.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Thị Tuyết Nhi (23 tuổi, Vĩnh Long) cho biết cô luôn chủ động chuẩn bị thêm đồ ăn cho thợ xây kể từ ngày động thổ công trình.

"Tôi thương mấy chú thợ làm việc vất vả quá. Nhà nấu gì thì tôi nấu thêm cho thợ ăn", Nhi nói.

Theo cô gái, căn nhà được xây dựng theo hình thức bao trọn gói. Trước đó, phía nhà thầu đã thông báo gia chủ không cần lo việc ăn uống hay bồi dưỡng vì đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cho anh em thợ.

Nhi vẫn chuẩn bị bữa ăn thêm cho các thợ xây, dù phía nhà thầu đã thông báo gia chủ không cần lo việc ăn uống hay bồi dưỡng.

Tuy nhiên, chứng kiến cảnh những người thợ làm việc giữa nắng mưa, luôn nhiệt tình và cẩn thận trong từng công đoạn, Nhi vẫn quyết định tự tay chuẩn bị thêm thức ăn, nước uống vào mỗi buổi chiều.

"Bên thầu đã nói chủ nhà không cần làm gì hết vì đã bồi dưỡng anh em rồi. Nhưng thấy mấy chú thợ làm mưa làm nắng vất vả, lại nhiệt tình và kỹ lưỡng nên tôi nấu thêm để mọi người có sức làm việc", cô chia sẻ.

Ngôi nhà của Nhi được khởi công từ ngày 4/4. Tùy từng giai đoạn thi công, số lượng thợ dao động từ 6-8 người vào ngày bình thường và khoảng 10-12 người vào những thời điểm quan trọng.

Nhi cho biết việc chuẩn bị thêm đồ ăn không khiến cô mất quá nhiều thời gian. Buổi sáng và buổi trưa, phần lớn thợ đều về nhà ăn cơm cùng gia đình nên cô thường nấu vào buổi chiều, kèm theo nước uống và các món ăn nhẹ.

Gia đình Nhi chuẩn bị thêm đồ ăn buổi chiều cho nhóm thợ.

"Các chú thợ rất trung thực, làm việc chăm chỉ và tự giác giờ giấc. Nhờ sự quan tâm đó, tôi thấy mọi người càng nhiệt tình, chịu khó và làm rất cẩn thận. Làm xong việc gì cũng hỏi chủ nhà có vừa ý không, có cần sửa lại chỗ nào không", Nhi cho biết.

Với Nhi, việc chuẩn bị thêm vài phần ăn không chỉ là sự quan tâm dành cho những người đang trực tiếp xây dựng tổ ấm của mình, mà còn xuất phát từ suy nghĩ khi mình lo lắng cho thợ, thợ cũng sẽ càng có trách nhiệm và chăm chút hơn cho ngôi nhà.