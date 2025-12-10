Mưa lớn ở lễ tang tài tử Thương Tín

Sáng 10/12, lễ tang nghệ sĩ Thương Tín tiếp tục diễn ra tại nhà riêng ở Phan Rang. Thời tiết mưa lớn kéo dài khiến không khí tang lễ trầm lắng và vắng vẻ.

Sáng 10/12, lễ tang nghệ sĩ Thương Tín tiếp tục diễn ra tại căn nhà nhỏ trong hẻm số 9, đường Hoàng Hoa Thám, Phan Rang (Khánh Hòa).

Theo ghi nhận của Tri Thức - ZNews, do mưa lớn kéo dài từ 7h sáng, không khí lễ tang vắng vẻ. Thời tiết bất lợi khiến hoạt động đón tiếp gần như đình trệ, chỉ một vài người bạn thân thiết kịp đến viếng trong buổi sáng. Những người có mặt vẫn lặng lẽ thắp nhang, tiễn biệt cố nghệ sĩ.

Không gian tang lễ được bày biện đơn giản, với vài bàn tiếp khách và nhiều vòng hoa viếng đặt trước linh cữu.

Hình ảnh tại lễ tang Thương Tín sáng 10/12.

Vào ngày trước đó, khách viếng cũng không quá đông, chủ yếu là hàng xóm, người thân và một số bạn bè thân thiết. Theo ghi nhận, vì khoảng cách xa xôi, ngày đầu tiên gần như không có đồng nghiệp trong giới văn nghệ đến viếng.

Trong thời gian diễn ra tang lễ, một số người lạ, YouTuber tìm đến để livestream, gây phản cảm. Tuy nhiên, họ nhanh chóng bị gia đình nhắc nhở và mời rời đi. Có trường hợp còn lén đặt máy ghi hình trong khu vực tang lễ, nhưng bị người nhà phát hiện và yêu cầu xóa ngay tại chỗ.

Gia đình nghệ sĩ Thương Tín muốn tránh tình trạng YouTuber livestream, quay phim như một số tang lễ nghệ sĩ nổi tiếng khác. Điều này giúp không gian tang lễ được yên tĩnh và trang nghiêm.

Giải thích về quyết định tổ chức lễ tang âm thầm, kín đáo, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết cuộc đời Thương Tín đã quá được chú ý, nên gia đình muốn tránh mọi sự bàn tán không cần thiết. Đây cũng là cách để giữ sự bình yên cuối cùng cho cố nghệ sĩ, khép lại mọi câu chuyện đã qua.

“Thương Tín là một nghệ sĩ quá nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn và từng trải qua nhiều vấn đề trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Gia đình không muốn những sự chú ý đó trở lại trong khoảnh khắc cuối cùng. Khi ra ngoài, mọi việc có thể tùy ý, nhưng trong không gian gia đình, họ muốn giữ sự yên tĩnh, riêng tư, như một cách khép lại tất cả câu chuyện liên quan đến Thương Tín. Anh đã ra đi, những được – mất, đúng – sai cũng xin để lại phía sau”, Tô Hiếu chia sẻ.