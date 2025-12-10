Lễ tang Thương Tín ở Phan Rang - giản dị và cấm YouTuber livestream

Lễ tang nghệ sĩ Thương Tín được tổ chức kín đáo tại nhà riêng ở Phan Rang. Gia đình mong giữ không gian riêng tư, hạn chế truyền thông, đặc biệt livestream.

Tối 8/12, diễn viên Thương Tín trút hơi thở cuối cùng trong căn nhà ở hẻm số 9, đường Hoàng Hoa Thám, Phan Rang (Khánh Hòa) – nơi ông sinh ra và rời đi để theo nghiệp diễn xuất từ năm 15 tuổi. Sinh thời, ông từng là cái tên đình đám bậc nhất màn ảnh những năm thập niên 1980-1990. Sự ra đi của nam nghệ sĩ ở tuổi 69 khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả thương tiếc.

Lễ tang nghệ sĩ tổ chức tại nhà riêng trong hai ngày 9 và 10/12. Gia đình Thương Tín mong muốn lễ tang sẽ diễn ra kín đáo, riêng tư, không muốn ồn ào. “Gia đình mong anh Tín yên nghỉ”, đại diện gia đình Thương Tín chia sẻ với Tri thức - ZNews.

Lý do lễ tang được diễn ra kín đáo, riêng tư

Không gian tang lễ Thương Tín là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Các thành viên trong gia đình đứng ra lo liệu hậu sự, cùng với sự có mặt của con trai, con gái và vợ cố nghệ sĩ.

Hình ảnh lễ tang Thương Tính. Ảnh: Tô Hiếu.

Khác với nhiều tang lễ nghệ sĩ lớn, không khí tại đây khá yên ắng và giản dị. Đám tang được tổ chức gọn nhẹ, chỉ khoảng bốn mâm cỗ; khách viếng không quá đông, chủ yếu là hàng xóm, người thân và một số bạn bè thân thiết. Theo ghi nhận, ngày đầu tiên gần như không có đồng nghiệp trong giới giải trí đến viếng.

Trong căn nhà nhỏ, nhiều vòng hoa của cán bộ các ban ngành phường Phan Rang được đặt kín xung quanh. Người nhà và bạn bè chia nhau túc trực thường xuyên để giữ trật tự.

Trong thời gian diễn ra tang lễ, một số người lạ tìm đến để livestream, gây phản cảm. Tuy nhiên, họ nhanh chóng bị gia đình nhắc nhở và mời rời đi. Có trường hợp còn lén đặt máy ghi hình trong khu vực tang lễ, nhưng bị người nhà phát hiện và yêu cầu xóa ngay tại chỗ.

Gia đình nghệ sĩ Thương Tín muốn tránh tình trạng YouTuber livestream, quay phim như một số tang lễ nghệ sĩ nổi tiếng khác. Điều này giúp không gian tang lễ được yên tĩnh và trang nghiêm.

Giải thích về quyết định tổ chức lễ tang âm thầm, kín đáo, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết cuộc đời Thương Tín đã quá được chú ý, nên gia đình muốn tránh mọi sự bàn tán không cần thiết. Đây cũng là cách để giữ sự bình yên cuối cùng cho cố nghệ sĩ, khép lại mọi câu chuyện đã qua.

“Thương Tín là một nghệ sĩ quá nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn và từng trải qua nhiều vấn đề trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Gia đình không muốn những sự chú ý đó trở lại trong khoảnh khắc cuối cùng. Khi ra ngoài, mọi việc có thể tùy ý, nhưng trong không gian gia đình, họ muốn giữ sự yên tĩnh, riêng tư, như một cách khép lại tất cả câu chuyện liên quan đến Thương Tín. Anh đã ra đi, những được – mất, đúng – sai cũng xin để lại phía sau”.

Tô Hiếu cũng cho biết gia đình không quá bất ngờ vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Trước khi mất, sức khỏe Thương Tín suy giảm dần và tinh thần không còn tha thiết với cuộc sống.

Anh kể: “Bác sĩ khẳng định ông không mắc bệnh nặng, chỉ là những vấn đề thông thường, nhưng lại mất dần ý chí, buông xuôi tất cả. Nỗi nhớ con, cuộc sống nhiều bề bộn khiến ông thêm chán nản, nên khi ông ra đi, người thân không quá bất ngờ”.

Nhạc sĩ Tô Hiếu và con trai, em trai Thương Tín. Ảnh: Tô Hiếu.

“Thương Tín bệnh nên ít giao tiếp, hàng xóm ai cũng thương”

Bà Huế, hàng xóm lâu năm, cho biết Thương Tín mới về đây được khoảng một hai năm. Khi khỏe ông ở nơi khác, thường về đây khi bệnh nặng. Bà kể mình đã sống ở khu này từ khi Thương Tín mới 14-15 tuổi và bắt đầu đi diễn.

“Đêm nào tôi cũng coi phim của ổng, thấy cũng hãnh diện vì là hàng xóm với nghệ sĩ nổi tiếng. Mỗi khi anh Tín về, mọi người đều chen nhau ra xem”, bà kể.

Di ảnh nghệ sĩ Thương Tín. Ảnh: Tô Hiếu.

Theo bà, hàng xóm ai cũng thương ông vì bệnh tật, tuổi già, lại từng là người phong độ và nổi tiếng một thời. Trước khi mất, Thương Tín được em trai chăm sóc, còn mẹ ông đã 90 tuổi, sức khỏe rất yếu. Vài tháng trước, ông vẫn tự đi lại, mua mì tôm, bánh, thuốc lá, sinh hoạt bình thường.

Cô Phương, một người đến viếng, cho biết Thương Tín trước đây vẫn ráng đi lại mua đồ, chỉ vài tháng gần đây mới không trụ nổi, nằm liệt. Theo cô, Thương Tín sống khá lặng lẽ, hạn chế giao tiếp. Nên khi hay tin ông mất, ai cũng không bất ngờ. Cả xóm đều biết Thương Tín bệnh lâu rồi nhưng ông sống lặng lẽ quá.

Bà Đủ, bạn của mẹ Thương Tín ngày trước, cho biết lâu nay bà vẫn thỉnh thoảng gặp ông ở quán, gửi chút tiền trà bánh. Bà nhớ lại, năm ngoái Thương Tín còn ghé quán, mỗi lần gặp đều lễ phép chào hỏi, trò chuyện đôi câu về công việc đóng phim, về vợ con.

“Dễ thương lắm. Hàng xóm ai cũng thương ổng. Thương Tín ít giao tiếp vì bệnh nhưng ai cũng quý. Nhưng thôi, mất mà mẹ, vợ con ở bên đầy đủ vậy cũng là điều đáng mừng”, bà Đủ chia sẻ.

Về nguyện vọng cuối cùng của cố nghệ sĩ, Tô Hiếu cho biết Thương Tín rất mong muốn được gặp lại con trai.

“Trước đó, Thương Tín không còn muốn vào TP.HCM, sống trong tâm trạng buông bỏ. Nhưng đến tháng 10, ông lại bày tỏ mong muốn trở lại thành phố, nói rằng không muốn ở Phan Rang thêm phút nào. Ông năn nỉ tôi cho lên xe để vào thăm con trai, dù đã đi không nổi và cần người bế đỡ, chỉ mong được gặp một lần cuối cùng, như chút tình cảm cuối cùng ông dành cho con”, Tô Hiếu xúc động nói.