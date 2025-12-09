Ước nguyện còn dang dở của Thương Tín

Thương Tín từng là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất giai đoạn 1980-1990. Thời hoàng kim, ông thậm chí thu về 5, 6 chỉ tới một cây vàng cho mỗi phim.

Ngày 9/12, tài tử Thương Tín qua đời. Theo chia sẻ từ nhạc sĩ Tô Hiếu, nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Phan Rang, Khánh Hòa vào 18h50 ngày 8/12, do tuổi cao sức yếu. Sự ra đi của ông khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, tiếc nhớ một tài năng từng chinh phục biết bao thế hệ.

Theo cáo phó, lễ tang nghệ sĩ được tổ chức tại nhà riêng trong hai ngày 9/12 và 10/12. Lễ nhập quan diễn ra vào 9h ngày 9/12. Lễ động quan bắt đầu lúc 15h30 ngày 10/12. Sau đó, thi hài ông được hỏa táng tại nghĩa trang Hòa Thủy.

Những nghi thức cuối cùng này như lời tiễn biệt lặng lẽ của khán giả, đồng nghiệp dành cho nghệ sĩ.

Hành trình từ sân khấu đến màn bạc

Trước khi dừng hoạt động vì sức khỏe suy kiệt và ra đi mãi mãi, Thương Tín đã có sự nghiệp phim ảnh, sân khấu đầy ấn tượng. Ông theo học trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ ở TP.HCM, sau đó gia nhập đoàn kịch nói Cửu Long Giang và đoàn Kim Cương.

Sự nghiệp của nghệ sĩ bắt đầu thăng hoa khi ở đoàn Kim Cương. Tại đây, ông nhanh chóng được khán giả chú ý với hàng trăm vở kịch, nổi bật là Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ... Sự kết hợp giữa ông và kỳ nữ Kim Cương thời đó gần như trở thành hiện tượng trên các sân khấu.

Thương Tín từng góp mặt trong hàng trăm bộ phim với rất nhiều vai diễn nổi tiếng.

Ông bước chân vào lĩnh vực giải trí thông qua sân khấu cải lương nhưng được khán giả biết tới nhiều hơn nhờ các dự án phim điện ảnh. Với gia tài hàng trăm bộ phim điện ảnh, Thương Tín là một trong những diễn viên nam nổi tiếng, được yêu thích nhất trong những năm 1980 và 1990.

Với ngoại hình điển trai, vóc dáng cao, diễn xuất tốt, đa dạng, Thương Tín có lượng fan đông đảo ở thời điểm đó. Những vai diễn làm nên tên tuổi của ông có thể kể tới Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Bạch Hải đường trong SBC...

Thương Tín đã hóa thân thành rất nhiều dạng vai khác nhau, từ chính diện tới phản diện. Ở tuyến nhân vật nào, ông cũng thể hiện tròn trịa, để lại dấu ấn cho khán giả.

Trong đó Sáu Tâm có thể xem như vai để đời của nghệ sĩ. Sáu Tâm là một chiến sĩ biệt động gan dạ, quyết đoán và giàu lý tưởng. Cuối phim, nhân vật bị phản bội và hy sinh. Nhờ diễn xuất đầy cảm xúc, vai diễn đã ghi dấu ấn trong lòng biết bao thế hệ khán giả yêu phim Việt.

Ông cũng là diễn viên tham gia nhiều phim truyện nhựa, video nhất Việt Nam (tính đến 2015) với hơn 200 phim. Thời gian hoàng kim, Thương Tín có thể thu về 5, 6 chỉ tới một cây vàng cho một phim.

Thương Tín thời điểm tham gia phim Culi không bao giờ khóc năm 2024. Ảnh: NSX.

Năm 2024, Culi không bao giờ khóc - bộ phim cuối cùng của Thương Tín - thắng giải phim đầu tay xuất sắc tại LHP Berlin. Trong phim, diễn viên đảm nhận vai một người đàn ông đang ở những ngày cuối cùng của cuộc đời. Sự xuất hiện của ông mang đến khoảnh khắc đầy xúc động cho khán giả.

Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, cát-xê cho vai diễn này của đồng nghiệp là 20 triệu đồng, chi phí đi lại tự lo liệu. Thời gian đó, nghệ sĩ sức khỏe yếu nhưng luôn tự di chuyển tới địa điểm quay bằng xe khách. Ông đi một mình mà không có bất cứ ai đi theo chăm sóc.

Sức khỏe suy kiệt và ước nguyện còn dang dở

Về đời tư, nghệ sĩ từng thừa nhận ông đào hoa, quen biết nhiều người phụ nữ. Một trong số đó là người bạn học tên Thủy Tiên. Hai người có một con chung là ca sĩ phòng trà Bùi Thanh Tùng. Ngoài ra, có thông tin trong những năm 1990, ông kết hôn với ca sĩ Mỹ Dung và có một con trai.

Sau này ông sống chung với cô gái kém ông 32 tuổi. Họ có một con chung là Thạch Thảo. Giữa năm 2024, hai người đường ai nấy đi.

Vài năm trở lại đây, Thương Tín liên tục gặp vấn đề sức khỏe. Đầu 2021, nghệ sĩ bị đột quỵ. Thời điểm đó, ông được đồng nghiệp, khán giả ủng hộ 800 triệu đồng cùng một chiếc ôtô. Tháng 9/2024, ông bị ngã khi bước xuống từ xe khách, phải nhập viện.

Cuối tháng 12/2024, ông khám tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM và được bác sĩ kết luận bị thoái hóa khớp gối phải, gãy xương bánh chè. Nếu không tiến hành phẫu thuật, diễn viên có nguy cơ tàn tật.

Tuy nhiên, sức khỏe của ông yếu, không thể tiến hành phẫu thuật. Sau đó, nghệ sĩ ở tại nhà riêng của Tô Hiếu một thời gian rồi trở về quê nhà ở Khánh Hòa.

Thời gian đó, ông cũng tham gia một số đêm nhạc. Năm 2023, ông tham gia đêm nhạc Tình nghệ sĩ ở TP.HCM và cho biết đây là tâm nguyện ông ấp ủ suốt nhiều năm. Ông muốn có một đêm nhạc cuối đời như lời chào trân trọng gửi đến khán giả.

"Tôi bây giờ có thể chết bất cứ lúc nào. Nhiều hôm chạy xe, tôi bị té, bất tỉnh. Cơ hội biểu diễn trên sân khấu ngày càng mong manh. Vậy nên bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều muốn xuất hiện như một lời chào hay thậm chí là lời tạm biệt gửi đến khán giả", nghệ sĩ chia sẻ.

Sau đó, nghệ sĩ chuyển về sống cùng mẹ và em trai tại quê nhà Phan Rang. Sức khỏe Thương Tín suy yếu, gặp khó khăn trong việc đi lại, nói chuyện.

Năm 2024, trong một cuộc phỏng vấn, Thương Tín chia sẻ ông trăn trở việc vợ chồng đổ vỡ khiến con gái không có được mái ấm trọn vẹn. Sau này, khi về sinh sống với mẹ ở quê nhà, nghệ sĩ xa cách, ít cơ hội được gặp con. Điều đó càng khiến ông nặng lòng, nhiều lần bật khóc vì nhớ con nhưng bất lực.