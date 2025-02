MU thành 'mồi ngon' chuyển nhượng cho các đội bóng

"Quỷ đỏ" đang trải qua mùa giải tệ hại khi xếp thứ 15 tại Premier League. Trong bối cảnh phong độ bết bát, tình hình tài chính cũng không khả quan. Đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe liên tục cắt giảm chi phí để giải quyết khó khăn.

Tỷ phú người Anh tiến hành sa thải 250 nhân viên, và dự kiến tiếp tục cắt giảm thêm 200 người trong những tuần tới. Thậm chí, MU còn lên kế hoạch xóa bỏ bữa trưa miễn phí cho nhân viên tại Old Trafford và giới hạn thực đơn tại Carrington chỉ còn súp và sandwich.

Giữa lúc tài chính căng thẳng, MU có thể kiếm được một khoản tiền lớn từ những cầu thủ cũ. Theo The Telegraph, nhiều CLB cân nhắc mua lại các điều khoản bán lại để giúp MU có tiền mặt ngay lập tức, thay vì chờ đợi khoản lợi nhuận từ các vụ chuyển nhượng tương lai.

Trong những năm gần đây, CLB chủ sân Old Trafford thường xuyên cài cắm điều khoản hưởng phần trăm giá trị chuyển nhượng từ việc bán lại khi để một số cầu thủ ra đi.

Facundo Pellistri gia nhập Panathinaikos với giá 6,8 triệu bảng vào hè 2024, kèm điều khoản MU hưởng 45% từ thương vụ bán tiếp theo. Hannibal Mejbri chuyển đến Burnley với điều khoản 50% lợi nhuận, tuy nhiên tỷ lệ giảm dần theo thời gian.

Scott McTominay rời Old Trafford với giá 25 triệu bảng, kèm 10% phí bán lại. Tương tự, Mason Greenwood đang khoác áo Marseille, và MU có thể hưởng 50% số tiền nếu anh được chuyển nhượng cho đội bóng khác.

Nếu "Quỷ đỏ" quyết định bán ngay các điều khoản này, họ có thể thu về một khoản tiền lớn ngay lập tức, qua đó giúp ích rất nhiều trong bối cảnh tài chính hiện tại.

Đối mặt với áp lực tài chính, Ratcliffe và ban lãnh đạo MU đứng trước quyết định quan trọng. Nếu bán ngay các điều khoản, CLB sẽ có một số tiền đáng kể để giải quyết khó khăn trước mắt.

Nhưng trong trường hợp chờ đến khi các cầu thủ này được bán với giá cao hơn, MU có thể hưởng lợi nhuận khổng lồ trong tương lai.

