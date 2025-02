MU tốn bộn tiền nếu sa thải Amorim

Theo hợp đồng ký kết, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được bảo vệ bởi một điều khoản vô cùng chặt chẽ, qua đó đảm bảo rằng nếu bị sa thải, ông sẽ nhận toàn bộ số tiền còn lại trong bản hợp đồng có thời hạn 2,5 năm.

Hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy Sir Jim Ratcliffe có ý định chia tay chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Cựu HLV Sporting Lisbon mới tiếp quản đội bóng vào tháng 11 năm ngoái sau khi Erik ten Hag bị sa thải.

Tuy nhiên, Amorim đang chịu áp lực lớn do MU chỉ thắng 4 trong 15 trận tại Premier League, để thua tới 8 trận. Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, Amorim có thể mất ghế. Nhưng dù có ra đi, ông vẫn sẽ nhận trọn khoản lương 6 triệu bảng/năm còn lại trong hợp đồng.

Không chỉ riêng Amorim, các trợ lý mà ông mang theo từ Sporting cũng được hưởng chế độ tương tự. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu toàn bộ ban huấn luyện bị sa thải, MU có thể tốn tới 20 triệu bảng tiền bồi thường.

Trong bối cảnh đó, tình hình tài chính của CLB cũng không mấy khả quan. Theo báo cáo mới nhất, đến cuối năm 2024, MU đang nợ tới 1 tỷ bảng, trong đó 300 triệu bảng là khoản phí chuyển nhượng phải trả dần cho các CLB khác.

Việc Amorim chưa tìm ra công thức chiến thắng khiến người hâm mộ mất dần kiên nhẫn. MU hiện chìm sâu ở nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, do đó FA Cup và Europa League là hai đấu trường duy nhất để có thể nuôi hy vọng giành danh hiệu.

Tuy nhiên, nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ và tìm lại mạch chiến thắng, ngay cả những mục tiêu này cũng có thể trở nên xa vời. Amorim có thể tự tin vào bản thân, nhưng nếu không mang lại kết quả, niềm tin đó sẽ không còn đủ sức thuyết phục.

