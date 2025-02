Trận đấu lớn nhất chờ Antony sau khi rời MU

Cầu thủ chạy cánh người Brazil bị truất quyền thi đấu trong chiến thắng 2-1 của Real Betis trước Getafe hôm 24/2. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha đang tích cực kháng cáo để giúp anh có thể góp mặt trong trận cầu quan trọng với "Los Blancos" thuộc vòng 26 La Liga ngày 2/3.

"Tôi luôn háo hức được ra sân. Hiện tại, tôi chưa biết liệu mình có thể ra sân hay không, nhưng chúng tôi sẽ kháng cáo. Tình huống đó khá khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ làm đơn khiếu nại. Tôi sẵn sàng đối đầu Real Madrid. Tôi thực sự tận hưởng khoảng thời gian ở đây và cảm thấy rất hạnh phúc", Antony chia sẻ.

Kể từ khi rời MU để gia nhập Betis theo dạng cho mượn, Antony dường như tìm lại chính mình. Cựu sao Ajax ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo sau 6 trận đấu, cho thấy phong độ hoàn toàn khác so với khoảng thời gian đầy ám ảnh tại Old Trafford.

Dù vậy, Antony và Real Betis sẽ phải chờ quyết định cuối cùng từ ban tổ chức La Liga về việc anh có được phép ra sân hay không.

Betis không có tùy chọn mua Antony sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn vào hè này. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha bày tỏ mong muốn giữ chân Antony lâu dài, trong khi MU cũng sẵn sàng bán đứt để thu hồi một phần khoản tiền 85 triệu bảng từng bỏ ra để chiêu mộ anh vào năm 2022.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.