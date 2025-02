'Vấn đề của Antony nằm ở HLV'

"Chúng ta cần thời gian để đánh giá một cách đầy đủ", ông Rodriguez nhận định. "Nhưng không thể phủ nhận rằng Antony có tài năng. Kỹ thuật của cậu ấy rất tốt. Ngay từ trận đầu tiên, cậu ấy đã ghi bàn và thể hiện sự khát khao mãnh liệt. Cổ động viên rất hài lòng về Antony".

Rạng sáng 24/2, Antony kiến tạo trong trận Real Betis thắng Getafe 2-1 ở vòng 25 La Liga. Chân sút người Brazil góp công vào 5 bàn thắng chỉ trong 5 lần ra sân gần nhất cho Betis (3 bàn, 2 kiến tạo). Nếu may mắn hơn, cầu thủ 24 tuổi đã có riêng cho mình một bàn thắng.

Huyền thoại Rodriguez của Betis cũng nhấn mạnh rằng chiến thuật của HLV Manuel Pellegrini rất phù hợp với phong cách chơi của Antony. Ông phân tích thêm: "Betis thích chơi tấn công và thường xuyên lên bóng ở hai cánh, điều này rất phù hợp với Antony. Dưới tay một HLV khác, cậu ấy có thể gặp khó khăn, và đó chính là điều đã xảy ra tại MU. Vấn đề không phải là ở Antony mà là ở cách huấn luyện".

Theo ông Rodriguez, những đội chủ trương chơi phòng ngự, pressing nhiều ở tuyến trên và yêu cầu các cầu thủ di chuyển liên tục sẽ không hợp với Antony.

"Cậu ấy rất khiêm tốn và có ý thức tập luyện. Những phẩm chất như vậy được đánh giá cao tại Betis. Antony chỉ cần một HLV có thể khơi dậy đam mê trong cậu ấy", Rodriguez nhấn mạnh.

Gia nhập Betis theo bản hợp đồng cho mượn 5 tháng, Antony nhanh chóng trở thành ngôi sao được yêu mến tại Tây Ban Nha. Theo thỏa thuận với MU, Betis trả 84% lương của Antony, tương đương hơn 100.000 bảng/tuần.

Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha bày tỏ mong muốn giữ chân Antony lâu dài, trong khi "Quỷ đỏ" cũng sẵn sàng bán đứt để thu hồi một phần khoản tiền 85 triệu bảng từng bỏ ra chiêu mộ anh vào năm 2022.

