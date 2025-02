Antony 'tự bắn vào chân' trong ngày thăng hoa

Một pha phạm lỗi với Juan Iglesias khiến trọng tài Alberola Rojas rút thẻ đỏ trực tiếp, đẩy tiền vệ người Brazil vào cơn khủng hoảng. Chỉ trong tích tắc, anh rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu, từ "thiên đường xuống địa ngục", khi nhận tin sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng gặp Real Madrid vào cuối tuần này.

Từ khi cập bến Betis, Antony nhanh chóng chứng minh giá trị, trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống của HLV Manuel Pellegrini. Anh không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn biết cách tạo ra sự khác biệt - điều mà bản thân chưa từng làm được khi còn khoác áo Manchester United.

Trận đấu với Getafe là một minh chứng rõ ràng. Chính Antony khởi xướng pha bóng dẫn đến bàn thắng của Isco, đồng thời góp phần trong tình huống giúp đội bóng được hưởng quả phạt đền.

Nhưng rồi, một khoảnh khắc nóng vội thay đổi tất cả. Pha vào bóng của Antony với Iglesias bị cho là nguy hiểm, và trọng tài Alberola Rojas không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp. Mọi nỗ lực trước đó bỗng chốc trở thành vô nghĩa.

Không chấp nhận mất Antony trong một trận đấu quan trọng như cuộc đối đầu với Real Madrid, Betis ngay lập tức chuẩn bị khiếu nại quyết định này. Theo báo cáo của trọng tài, Antony bị truất quyền thi đấu vì "vào bóng từ phía sau đối thủ mà không có khả năng tranh chấp bóng, sử dụng lực quá mức".

Nhưng phía Betis không đồng tình. Họ cho rằng tình huống này không đáng bị xử lý nghiêm khắc đến vậy.

Ngay sau trận đấu, Isco lên tiếng: "Bây giờ chúng tôi cần tập trung vào trận đấu với Real Madrid và hy vọng họ sẽ xem xét lại quyết định này. Nhiều người nói rằng không có va chạm, vì vậy hãy chờ xem".

HLV Pellegrini, dù không đưa ra nhận xét trực tiếp về pha bóng, cũng bày tỏ sự tiếc nuối: "Tôi chưa xem lại tình huống nhưng đã chuẩn bị phương án thi đấu mà không có Antony. Đây là bài học cho cậu ấy trong tương lai".

Trong lúc đó, Betis bắt đầu quá trình kháng cáo, với hy vọng Antony có thể được xóa án và ra sân đối đầu với Real Madrid. Nhưng dù kết quả ra sao, đây vẫn là một cú sốc lớn đối với cầu thủ người Brazil.

Dù phải đối mặt với án treo giò, Antony vẫn có thể tự hào về những gì anh đã làm được kể từ khi khoác áo Betis. Cầu thủ người Brazil không chỉ chinh phục đồng đội mà còn nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ.

Tại La Liga, Antony đang thể hiện hình ảnh một cầu thủ đầy khát khao và năng lượng. Điều này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh nhạt nhòa mà anh từng có tại Manchester United.

Dưới sự dẫn dắt của Pellegrini, Antony được trao quyền tự do chơi bóng theo cách mà anh muốn. Và anh tận dụng cơ hội để khẳng định giá trị. Điều này từng khiến Manchester United phải chi gần 100 triệu euro để đưa anh về, nhưng tại Betis, Antony mới thực sự tìm thấy sân khấu dành cho mình.

Tuy nhiên, trận đấu với Real Madrid sẽ là một thử thách cực đại dành cho Betis, và việc không có Antony sẽ là tổn thất không nhỏ. Nếu không thể kháng cáo thành công, Pellegrini sẽ phải tìm ra phương án thay thế cho một trong những cầu thủ quan trọng nhất của mình.

Dù kết quả ra sao, một điều chắc chắn là Antony đã trở thành một nhân tố không thể thiếu trong đội hình Betis. Và dù chỉ mới đặt chân đến Tây Ban Nha, anh khiến tất cả phải nhắc đến tên mình. Từ người bị lãng quên ở Manchester, anh đang dần tìm lại ánh hào quang - chỉ tiếc rằng một khoảnh khắc nóng vội có thể khiến anh phải trả giá đắt.

Liệu Betis có thể cứu Antony khỏi án treo giò? Liệu tiền vệ người Brazil có kịp trở lại để đối đầu với Real Madrid? Tất cả sẽ được quyết định trong những ngày tới - và đây sẽ là thời khắc quan trọng trong sự nghiệp của Antony tại Betis.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.