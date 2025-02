MU ngăn Rashford đến Arsenal

Tiền đạo người Anh bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi đội hình kể từ ngày 12/12 và chỉ vừa được ra sân lần đầu tiên trong màu áo Aston Villa vào ngày 9/2 với bản hợp đồng cho mượn. Nhiều khả năng Rashford sẽ tìm kiếm một bến đỗ mới vào mùa hè, và Villa có điều khoản mua đứt trị giá 40 triệu bảng. Tuy nhiên, bản thân anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Cựu thủ môn Ben Foster khẳng định trên podcast cá nhân rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, đội chủ sân Old Trafford sẽ không đời nào để Rashford gia nhập Arsenal.

"Manchester United không bao giờ cho Arsenal mượn cậu ấy vào tháng 1, không đời nào. Họ cũng sẽ không bán Rashford cho Arsenal với bất cứ giá nào", Foster nhấn mạnh.

"Ngay cả khi Rashford làm loạn để được ra đi, MU cũng không đời nào gửi cậu ấy đến Arsenal, tôi dám chắc 100%. Nhưng họ sẵn sàng để cậu ấy đến Villa, vì đó là đội bóng ở mức thấp hơn một bậc. Rashford không thể đến Arsenal, không bao giờ", cựu thủ thành nhấn mạnh.

Gia nhập Aston Villa giúp Rashford có cơ hội chơi bóng thường xuyên và cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới. Đội bóng vùng Midlands hiện nằm trong nhóm đua top 4 tại Premier League và chuẩn bị đối đầu Club Brugge ở vòng 1/8 Champions League.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Rashford có thực sự muốn gắn bó lâu dài với Villa hay không, khi những tin đồn về tương lai của anh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Goal, Rashford có thể chỉ coi Villa là bến đỗ tạm thời. Anh tham vọng gia nhập Barcelona trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

