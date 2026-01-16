MU nói không với chuyển nhượng mùa đông

MU sớm đưa ra thông điệp rõ ràng về chính sách nhân sự, sau khi bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải 2025/26.

MU sẽ không mang về tân binh cho Carrick.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận đội chủ sân Old Trafford sẽ không thực hiện bất kỳ thương vụ mua sắm nào trong tháng 1/2026, bất chấp những áp lực về thành tích. Quyết định này xuất phát trực tiếp từ ban lãnh đạo MU.

Trong thông báo nội bộ, CLB nhấn mạnh Carrick được trao quyền dẫn dắt đội bóng với nhiệm vụ ổn định phòng thay đồ và duy trì tính cạnh tranh, thay vì mở ra một giai đoạn "đập đi xây lại" giữa mùa. Việc không mua sắm được xem là lựa chọn có tính toán, tránh những bản hợp đồng ngắn hạn thiếu định hướng.

Theo ESPN và Manchester Evening News, MU theo đuổi chiến lược dài hạn, ưu tiên giữ nguyên bộ khung hiện tại và dồn nguồn lực tài chính cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ban lãnh đạo tin rằng việc chi tiền trong tháng 1 thường tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt với những thương vụ mang tính chữa cháy nhưng không phù hợp với kế hoạch tái thiết lâu dài.

Về mặt lực lượng, Carrick được cho là sẽ trông chờ vào sự trở lại của các trụ cột như Bryan Mbeumo và Amad Diallo sau khi hoàn tất nghĩa vụ tại cúp châu Phi. Sự bổ sung này được đánh giá đủ để MU tăng chiều sâu đội hình, thay vì phải tìm kiếm nhân sự mới trên thị trường.

MU tiếp tục duy trì chính sách chi tiêu chặt chẽ nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính. Những mục tiêu dài hạn như Adam Wharton hay Carlos Baleba được xác định không khả thi trong mùa đông và chỉ nằm trong kế hoạch cho tương lai.

Trong bối cảnh đó, Carrick sẽ phải tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có, còn MU chấp nhận "án binh bất động" để chuẩn bị cho một cuộc tái thiết bài bản hơn vào mùa hè.