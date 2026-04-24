MU nổi bão chuyển nhượng

Manchester United chuẩn bị bước vào kỳ chuyển nhượng hè mang tính bước ngoặt, với kế hoạch chiêu mộ 4 tân binh nhằm tái thiết lực lượng và giải quyết hàng loạt điểm yếu tồn tại.

MU hứa hẹn trải qua cuộc đại tu nhân sự nơi tuyến giữa.

Theo The Athletic, MU chốt kế hoạch chuyển nhượng rầm rộ cho mùa hè 2026 với mục tiêu thực hiện cuộc tái thiết quy mô lớn. "Quỷ đỏ" dự kiến chiêu mộ ít nhất 4 tân binh chất lượng, bao gồm 2 tiền vệ trung tâm, 1 tiền đạo giàu kinh nghiệm và 1 hậu vệ trái.

Ở tuyến giữa, đội chủ sân Old Trafford đứng trước nguy cơ xáo trộn mạnh. Casemiro gần như chắc chắn ra đi khi hợp đồng hết hạn vào cuối tháng 6, trong khi Manuel Ugarte gây thất vọng và được đưa vào danh sách chuyển nhượng. Điều này có thể khiến Kobbie Mainoo trở thành lựa chọn giàu kinh nghiệm duy nhất còn lại ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Trước tình hình đó, MU thậm chí cân nhắc bổ sung tới 3 tiền vệ, đồng thời kỳ vọng một tài năng từ học viện có thể bước lên. Hàng loạt cái tên đang được theo dõi sát sao gồm Elliot Anderson, Carlos Baleba, Adam Wharton, Joao Gomes, Mateus Fernandes và Alex Scott. Đáng chú ý, ngôi sao Aurelien Tchouameni của Real Madrid cũng xuất hiện trong các cuộc thảo luận nội bộ.

MU cần người chia lửa với Sesko.

Bên cạnh đó, vị trí hậu vệ trái được xác định là ưu tiên cấp thiết. Dù Luke Shaw ra sân đều đặn tại Premier League mùa này, tiền sử chấn thương khiến anh khó duy trì mật độ thi đấu dày, đặc biệt khi MU nhiều khả năng trở lại Champions League.

Tyrell Malacia sẽ rời CLB sau mùa hè, còn tài năng trẻ Harry Amass vẫn chưa tạo được sự yên tâm do chấn thương.

Trên hàng công, MU cũng muốn bổ sung một tiền đạo dày dạn kinh nghiệm. Sau khi từng cân nhắc phương án này vào mùa hè năm ngoái trước khi chọn Benjamin Sesko, đội bóng có thể quay lại kế hoạch cũ.

Danny Welbeck nổi lên như phương án khả thi, hứa hẹn chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Sesko trong mùa giải tới.

Với hàng loạt biến động nhân sự, mùa hè 2026 được dự báo sẽ là bước ngoặt lớn trong công cuộc tái thiết của đội chủ sân Old Trafford.

Cách để MU vô địch Premier League 2025/26 Trong một mùa giải đầy biến động của Ngoại hạng Anh, một cơ hội nhỏ nhất đôi khi cũng có thể giúp ''Quỷ đỏ'' lên ngôi vô địch.