MU ký hợp đồng mới với cầu thủ không ra sân suốt 3 năm

Tom Heaton sắp được MU trao hợp đồng mới vì tầm ảnh hưởng đặc biệt trong phòng thay đồ.

Hợp đồng hiện tại của Heaton hết hạn vào cuối mùa 2025/26. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" sẵn sàng tiếp tục giữ chân thủ thành 40 tuổi thêm một mùa nữa nhờ vai trò đặc biệt trong phòng thay đồ.

Dù chỉ là lựa chọn thứ 3 trong khung gỗ, Heaton vẫn được đánh giá cao bởi kinh nghiệm, tiếng nói và khả năng duy trì kỷ luật tập luyện. Anh hiện đóng vai trò hỗ trợ trực tiếp cho thủ môn trẻ Radek Vitek mới trở lại Carrington sau quãng thời gian cho mượn tại Bristol City.

Vitek nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB Championship, nhưng MU chưa quyết định sẽ giữ làm phương án dự phòng cho Senne Lammens, tiếp tục cho mượn hay bán đứt. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của Heaton trở nên quan trọng.

Thủ môn sinh năm 1986 trưởng thành từ học viện MU từ năm 11 tuổi và có giai đoạn đầu khoác áo đội một từ 2002 đến 2010, trước khi trở lại từ Aston Villa năm 2021. Anh đáp ứng tiêu chí "homegrown" và "club-trained", yếu tố cực kỳ quan trọng trong quy định đăng ký đội hình của UEFA.

Theo luật UEFA, các CLB muốn đăng ký đủ 25 cầu thủ tại cúp châu Âu phải có ít nhất 4 cầu thủ được đào tạo tại chính học viện CLB. Vì vậy, Heaton không chỉ mang giá trị chuyên môn mà còn giúp MU tránh bị cắt giảm quân số ở Champions League mùa tới.

Bộ phận thủ môn của MU dự kiến biến động mạnh hè này khi Altay Bayindir chuẩn bị ra đi, còn tương lai Andre Onana khó đoán. Do đó, việc giữ Heaton ở lại là hợp lý.

Dù không ra sân cho đội một từ tháng 2/2023, Heaton vẫn được xem là người giữ lửa thầm lặng trong phòng thay đồ Old Trafford.