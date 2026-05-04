MU hốt bạc khi trở lại Champions League

MU không chỉ giành vé trở lại Champions League mà còn lập tức đón nhận cú hích tài chính đáng kể từ nhà tài trợ trang phục Adidas.

MU bỏ túi thêm 10 triệu bảng từ nhà tài trợ.

Đêm 3/5, MU giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool thuộc vòng 35 Premier League. Thầy trò HLV Michael Carrick có vé dự Champions League sớm 3 vòng đấu. Theo thỏa thuận tài trợ với Adidas, việc trở lại đấu trường châu lục giúp "Quỷ đỏ" nhận thêm 10 triệu bảng cho mùa giải 2026/27.

Thực tế, MU vốn nhận mức tài trợ cơ bản 75 triệu bảng mỗi năm, nhưng mùa này bị khấu trừ 10 triệu bảng do vắng mặt ở Champions League trong 2 năm liên tiếp. Vì vậy, tấm vé trở lại sân chơi số một châu Âu giúp "Quỷ đỏ" không phải chịu khoản phạt, qua đó kích hoạt đầy đủ giá trị hợp đồng.

Đó là cơ chế thưởng - phạt gắn liền với thành tích, phản ánh tầm quan trọng của Champions League về mặt chuyên môn lẫn khía cạnh thương mại. Bên cạnh tiền thưởng thi đấu và nguồn thu từ bản quyền truyền hình, việc dự giải đấu giúp CLB gia tăng giá trị hợp đồng với các đối tác lớn.

MU thực tế nằm trong nhóm những đội có doanh thu cao nhất nước Anh. Tuy nhiên, việc duy trì sự hiện diện thường xuyên tại Champions League được xem là yếu tố then chốt giúp CLB củng cố sức mạnh tài chính, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng cạnh tranh.

Khoản tiền bổ sung từ Adidas mang lại thêm dư địa cho "Quỷ đỏ" trong kế hoạch tăng cường lực lượng ở hè 2026. Đây là bước đệm quan trọng để CLB tiếp tục nâng cấp đội hình, hướng tới mục tiêu cạnh tranh danh hiệu ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

Highlights MU 3-2 Liverpool

