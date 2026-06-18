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Thể thao

MU giải quyết vấn đề kéo dài 14 năm

  • Thứ năm, 18/6/2026 19:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Manchester United chính thức hoàn tất việc lắp đặt hệ thống bảo vệ an toàn cho cầu thủ trên mặt sân Old Trafford sau nhiều năm tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.

Manchester United hoàn tất việc lắp đặt hệ thống bảo vệ an toàn cho cầu thủ tại Olf Traf.

Theo Daily Mail, trọng tâm của đợt nâng cấp là việc lắp đặt các lớp bảo vệ lên phần gạch bao quanh sân và mở rộng diện tích thảm cỏ sát mép đường biên để tạo ra bề mặt thi đấu đồng nhất.

Sự thay đổi xuất phát từ những lo ngại về thiết kế "hào" và tường gạch được xây dựng từ những năm 1990. Khu vực này từng bị coi là mối đe dọa đối với các cầu thủ khi trượt hoặc di chuyển ở tốc độ cao vượt quá giới hạn sân.

Điển hình là sự cố của Benjamin Sesko, người gặp chấn thương ống chân nghiêm trọng sau va chạm trực tiếp với thành sân trong trận đấu gặp Liverpool.

Song song với việc gia cố an toàn, toàn bộ cấu trúc mặt sân cũng được tái thiết hoàn toàn lần đầu tiên sau 14 năm. Dự án bao gồm việc thay mới hệ thống thoát nước và trồng lại cỏ từ đầu. Công nghệ cỏ lai mới được áp dụng với tỷ lệ 96% cỏ tự nhiên và 4% sợi tổng hợp khâu sâu vào lòng đất, giúp gia tăng tối đa độ bền và tính ổn định cho bề mặt thi đấu.

Đây là đợt nâng cấp mặt sân lớn nhất tại Old Trafford kể từ năm 2012. Các quan chức câu lạc bộ kỳ vọng đây sẽ là bước hoàn thiện cuối cùng tại sân vận động hiện tại trong bối cảnh đội bóng đang xúc tiến kế hoạch xây dựng một siêu tổ hợp thể thao mới trị giá 2 tỷ bảng.

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Huy Trưởng

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